4 tật xấu trước khi đi ngủ gây lão hóa sớm, tăng cân, ngoại hình xấu xí nhưng rất nhiều chị em mắc phải

Từ xưa đến nay, giấc ngủ luôn đóng vai trò rất lớn trong công cuộc làm đẹp của chị em. Nhưng ngoài việc ngủ sớm, ngủ đủ giấc, ngủ ngon thì những việc bạn làm trước và sau khi đi ngủ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình và tốc độ lão hóa nữa đấy!

Sau đây là 4 hành vi trước khi đi ngủ gây lão hóa sớm, nổi mụn, ngoại hình xấu xí nhưng rất nhiều chị em mắc phải, cần sửa càng sớm càng tốt:

1. Uống quá nhiều nước trước khi ngủ

Các chị em thường truyền tai nhau rằng uống nhiều nước là phương pháp làm đẹp da và giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, muốn có tác dụng thì cần phải lưu ý đến thời điểm và không phải uống càng nhiều càng tốt.

Nếu uống nhiều nước trước khi đi ngủ sẽ rất dễ gây ra khó ngủ, gián đoạn giấc ngủ do tăng số lần đi tiểu. Trong khi đó, giấc ngủ ngon lại là “thần dược” làm đẹp miễn phí của phụ nữ. Hơn nữa, ngủ không đủ giấc còn tác động tiêu cực đến sức khỏe tim và dễ làm tăng cân, mắc bệnh cao huyết áp, tăng cholesterol.

Việc đi tiểu nhiều lần vào ban đêm còn kéo theo rủi ro không vệ sinh sạch sẽ vùng kín, đọng nước tiểu. Từ đó tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa. Ngoài ra, uống quá nhiều nước trước khi ngủ khiến lượng nước này không được hấp thụ hoặc đào thải ra ngoài kịp thời. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, da mặt và chân tay dễ bị tích nước, thừa ẩm, phù nề. Nó cũng có thể làm tổn thương mô da theo thời gian, dẫn đến da chảy xệ và lỗ chân to.

Vì vậy, bạn nên uống nước vào buổi tối nhưng nhưng không nên uống trong vòng 1 giờ trước khi ngủ. Nếu bắt buộc phải uống, không nên uống quá 200ml và ít nhất hãy cố chờ 10 - 15 phút để cơ thể hấp thụ bớt chứ đừng đi ngủ ngay lập tức.

2. Ăn no trước khi đi ngủ

Ăn trước khi đi ngủ, đặc biệt là ăn no sẽ gây tăng cân vì quá trình trao đổi chất chậm lại khi ngủ. Điều này khiến lượng calo không tiêu hóa được sẽ lưu trữ dưới dạng chất béo. Đặc biệt là nếu bạn ăn sau 10 giờ tối vì lúc này dạ dày và hệ tiêu hóa bắt đầu làm việc chậm hơn, dẫn đến thức ăn không được xử lý kịp thời.

Một nghiên cứu của Mỹ trên những người thường ăn khuya như công nhân làm đêm, những người bị Hội chứng Ăn đêm (thường ăn đến 25% lượng thực phẩm hằng ngày sau bữa tối) cho thấy họ có vòng eo trung bình to hơn và số BMI cao hơn so với người ăn theo thời khóa biểu bình thường. Dù những phụ nữ khỏe mạnh ăn đêm, chuyển hóa tinh bột của họ vẫn chậm lại, dung nạp glucose thấp hơn, đốt cháy lượng calo ít hơn trong khi ngủ so với người ăn sớm.

Những thức ăn không tiêu hóa đọng lại trong đại tràng sẽ lên men, sinh ra chất độc. Điều này sẽ khiến vừa khó ngủ vừa tiêu hóa kém. Cơ thể luôn mệt mỏi, khó chịu sau khi ngủ dậy. Nặng hơn còn có thể gây nên bệnh đau dạ dày hoặc chứng phù thũng cho các bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là mặt và chân tay.

3. Tập thể dục vất vả trước khi đi ngủ

Con người hiện đại ban ngày bận rộn với công việc đến mức có thể không có thời gian tập thể dục. Chính vì vậy mà không ít chị em lựa chọn thời điểm tối muộn, trước khi đi ngủ để tập luyện vì cho rằng lúc này thức ăn đã tiêu hóa hết, vận động mất sức lại giúp ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, đây là 1 quan niệm sai lầm!

Bạn có thể tập thể dục vào buổi tối nhưng tuyệt đối không nên tập sau 21 giờ. Bởi vì khi đó, tuyến thượng thận sẽ được kích hoạt để sản xuất adrenaline, được gọi là epinephrine làm tăng nhịp tim, đưa bạn vào trạng thái hưng phấn. Điều này cũng làm tăng mức oxy và lưu lượng máu trong cơ. Từ đó khiến bạn khó ngủ, mất ngủ, làm gián đoạn giấc ngủ và mệt mỏi, uể oải khi thức dậy.

Ngủ ngay sau khi tập cũng khiến cơ bắp, xương khớp không có đủ thời gian để phục hồi. Lâu ngày dẫn đến bệnh tật, lão hóa sớm. Nếu không còn cách nào khác, bạn hãy cố gắng chọn các bài tập giãn cơ đơn giản hoặc yoga nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. Có thể ngâm mình nước ấm hoặc uống 1 cốc nước ấm, chờ ít nhất 15 phút mới đi ngủ nhé!

4. Không tẩy trang trước khi đi ngủ

Không tẩy trang hoặc tẩy trang không kỹ trước khi đi ngủ thật sự là “cơn ác mộng” của làn da. Làn da bẩn, đầy đồ trang điểm còn là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển, gây mụn và các bệnh ngoài da. Nó cũng là nguyên nhân khiến cấu trúc da bị phá hủy, cụ thể là các gốc tự do có trong tế bào da, các sợi liên kết collagen dễ dàng bị đứt gãy, lão hóa nhanh. Điều này dẫn đến hậu quả lão hóa sớm, da tối sạm, thiếu sức sống, khô, tăng hoặc mất sắc tố...

Hơn nữa, các chuyên gia trang điểm và da liễu cho biết, nếu không tẩy trang trước khi đi ngủ lượng collagen trên da sẽ không được tái tạo tốt, khiến da khô hơn và nhiều nếp nhăn hơn. Bã nhờn, dầu thừa, bụi bẩn còn sót lại trên da còn ngăn cản làn da tái tạo, dễ gây nếp nhăn, lão hoá.

Với những người có làn da nhạy cảm dễ bị sưng, kích ứng khi để lớp trang điểm qua đêm. Đặc biệt, nếu bạn sử dụng các loại mỹ phẩm trang điểm mắt như phấn mắt, mascara, kẻ mắt thì còn gây ra nguy cơ viêm nhiễm hoặc thô ráp, sưng đỏ, sớm hình thành nếp nhăn, vết chân chim.

