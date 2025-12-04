4 nhóm thực phẩm 'thần thánh' giúp da 'uống nước', cổ họng êm ru: Chị em nên bổ sung để đánh bay tình trạng "người khô khốc" đáng sợ!

Thời tiết hanh hao đang khiến làn da của hội chị em chúng ta nhanh chóng "xuống cấp", kéo theo cả tình trạng khô mũi, khó thở vô cùng khó chịu. Đừng vội tìm đến mỹ phẩm đắt tiền, bí quyết nằm ngay trong căn bếp nhà bạn thôi!

Mùa khô, độ ẩm không khí giảm mạnh, khiến cơ thể chúng ta mất nước nhanh chóng qua da và niêm mạc hô hấp. Muốn da dẻ căng mọng, mũi họng dễ chịu từ gốc rễ, chị em nhất định phải bổ sung 4 nhóm thực phẩm được khoa học chứng minh dưới đây!

1. Ngăn da 'tháo nước' khỏi cơ thể: Thực phẩm giàu Omega-3

Chị em nào thấy da dẻ bỗng dưng khô ráp, thoa kem ẩm mãi không thấm, đó là lúc "hàng rào" bảo vệ da đang bị tổn thương đấy!

Vì sao nên bổ sung thực phẩm giàu Omega-3?

Axit béo không bão hòa Omega-3 (EPA và DHA) hoạt động như những viên gạch lát nền, giúp củng cố lớp lipid bảo vệ da. Khi hàng rào này khỏe mạnh, da sẽ giữ được nước bên trong, chống lại tình trạng mất nước qua biểu bì. Một nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Experimental Dermatology đã khẳng định việc bổ sung Omega-3 giúp cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ da, giảm đáng kể tình trạng da khô, ngứa.

Chị em nên ăn: Cá hồi (nguồn Omega-3 dồi dào), hạt óc chó, hạt chia, dầu ô liu.

2. Bảo vệ niêm mạc tối ưu: Vitamin A (Beta-Carotene) giảm khô mũi khó chịu

Mùa khô không chỉ ảnh hưởng đến da mà còn "hút" ẩm từ niêm mạc mũi, họng, gây khô rát, dễ dẫn đến viêm.

Vì sao nên bổ sung vitamin A?

Vitamin A là chìa khóa để duy trì tính toàn vẹn và độ ẩm của tất cả các màng nhầy (niêm mạc) trong cơ thể, bao gồm cả niêm mạc hô hấp. Bổ sung đủ giúp niêm mạc mũi ẩm ướt hơn, giảm kích ứng và khô rát. Các tổ chức y tế đều nhấn mạnh Vitamin A thiết yếu cho sự biệt hóa và chức năng của tế bào biểu mô, giúp duy trì niêm mạc khỏe mạnh. Thiếu hụt dễ dẫn đến tình trạng khô màng nhầy.

Chị em nên ăn: Cà rốt, khoai lang, bí đỏ, rau bina. Các thực phẩm này chứa Beta-Carotene, cơ thể sẽ chuyển hóa thành Vitamin A.

3. Bù nước "thông minh": Chất điện giải giúp cơ thể giữ nước lâu hơn

Uống nước lọc là chưa đủ! Muốn da căng mọng cả ngày, bạn cần thực phẩm có chất điện giải để nước được hấp thụ và lưu lại trong tế bào lâu hơn.

Vì sao nên dùng chất điện giải để bù nước?

Các loại rau củ quả này chứa hàm lượng nước trên 90% kèm theo các khoáng chất như Kali, Magie. Chúng giúp cân bằng áp suất thẩm thấu, kéo nước vào tế bào hiệu quả hơn.

Chị em nên ăn: Dưa chuột (đứng đầu bảng về độ ẩm), dưa hấu, cà chua, cần tây, dâu tây. Hãy dùng chúng làm món ăn vặt hoặc salad mỗi ngày!

4. Trợ thủ đắc lực: Đồ uống ấm giải quyết khô cổ họng tức thì

Không gì khó chịu hơn cảm giác khô khan, ngứa rát trong cổ họng khi giao tiếp.

Vì sao ấm giải quyết việc khô cổ họng hiệu quả? Hơi ấm từ đồ uống trực tiếp giúp làm ẩm niêm mạc họng, làm dịu cảm giác kích ứng. Các chất lỏng như súp, canh còn giúp làm loãng đờm, khiến việc hô hấp trở nên nhẹ nhàng hơn. Các nghiên cứu trong lĩnh vực Tai Mũi Họng chỉ ra rằng việc uống chất lỏng ấm giúp làm dịu niêm mạc, giảm viêm và cải thiện các triệu chứng khó chịu của đường hô hấp trên.

Chị em nên dùng: Trà gừng mật ong ấm, trà hoa cúc (có tính chất làm dịu), súp hoặc canh rau củ hầm loãng.

Muốn đẹp bền vững, muốn khỏe từ bên trong, chị em đừng quên bổ sung đa dạng 4 nhóm thực phẩm "vàng" này vào chế độ ăn uống hàng ngày nhé! Đảm bảo da dẻ sẽ ẩm mượt, căng tràn sức sống, và đường hô hấp cũng "dễ thở" hơn rất nhiều đấy!