4 mẫu áo khoác đẹp hoàn hảo dành cho phụ nữ trên 40 tuổi

Mùa đông đến chính là lúc để phụ nữ trên 40 tuổi khoác lên người những bộ cánh ấm áp, khẳng định phong cách riêng. Đối với mỗi set đồ mùa đông, chiếc áo khoác không chỉ giúp chị em giữ ấm mà còn là yếu tố tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế và thời thượng. Mỗi mùa đông đều có những xu hướng riêng, và năm nay, có những kiểu áo khoác mà quý cô trên 40 tuổi không thể bỏ qua.

Dưới đây là 4 mẫu áo khoác lý tưởng cho tủ đồ mùa đông, không chỉ giúp bạn cảm thấy ấm áp mà còn luôn nổi bật và đầy cuốn hút.

Áo khoác da

Áo khoác da luôn là biểu tượng của sự cá tính, năng động nhưng cũng vô cùng sang trọng. Dù đã ngoài 40, các quý cô vẫn có thể tự tin diện áo khoác da, nhưng hãy chọn những thiết kế đơn giản, tinh tế để tránh quá trẻ trung hay hầm hố.

Mẫu áo khoác da hiện đại với màu sắc trung tính như đen, nâu hoặc camel sẽ giúp người mặc dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau, từ áo len cho đến váy hay quần jeans. Đặc biệt, những chiếc áo khoác da có chi tiết như viền lông, khóa kéo mạ vàng hoặc bạc sẽ mang đến sự thanh lịch và nâng tầm vẻ ngoài của quý cô, làm toát lên nét sang trọng mà không mất đi sự năng động.

Áo khoác dạ

Áo khoác dạ luôn là món đồ lý tưởng cho những ngày đông lạnh giá. Với chất liệu dày dặn, mềm mại và khả năng giữ nhiệt tuyệt vời, áo khoác dạ là lựa chọn không thể thiếu trong mùa đông. Đặc biệt, phụ nữ trên 40 tuổi nên chọn những mẫu áo khoác dạ có thiết kế thanh lịch, không quá rườm rà, có thể là kiểu dáng áo khoác dài hoặc ngắn, tùy thuộc vào sở thích cá nhân.

Màu sắc trung tính như đen, xám, beige sẽ dễ dàng kết hợp với mọi trang phục, giúp người mặc luôn giữ được vẻ ngoài tinh tế mà vẫn ấm áp. Một chiếc áo khoác dạ là món đồ cực kỳ tiện dụng, vừa giúp chị em giữ ấm, vừa mang lại phong cách thời thượng.

Áo trench coat

Áo trench coat là lựa chọn lý tưởng cho mùa đông không quá lạnh. Đây là mẫu áo khoác có khả năng giữ ấm vừa phải, giúp bạn thoải mái di chuyển mà không cảm thấy bí bách. Với thiết kế cổ điển, nhưng lại luôn giữ được nét trẻ trung, phóng khoáng, áo trench coat là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của những người phụ nữ ở độ tuổi ngoài 40.

Các quý cô có thể chọn trench coat dáng dài hoặc dáng ngắn, với các chi tiết như thắt lưng hoặc túi hộp để tạo thêm sự mới mẻ. Màu sắc như nâu, camel, hoặc navy sẽ dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau, giúp bạn luôn duyên dáng và thanh lịch.

Áo blazer

Áo blazer là một món thời trang kinh điển trong tủ đồ của mỗi người phụ nữ, đặc biệt là những ai yêu thích phong cách thanh lịch, tinh tế. Đối với phụ nữ ngoài 40, một chiếc blazer có thể giúp chị em tạo nên vẻ ngoài sang trọng, nhưng cũng rất linh hoạt trong việc mix&match với nhiều trang phục khác nhau. Từ chiếc áo sơ mi đơn giản, quần tây cho đến những chiếc váy xòe nhẹ nhàng, blazer đều có thể kết hợp hoàn hảo để tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của người mặc.

Khi chọn áo blazer, phụ nữ trên 40 nên ưu tiên những mẫu áo có đường cắt vừa vặn, tránh các chi tiết quá cầu kỳ hoặc thiết kế quá bó sát, như vậy, chị em sẽ duy trì được sự lịch lãm mà không làm mất đi sự thoải mái. Màu sắc như đen, xám, hoặc navy luôn là sự lựa chọn an toàn và thời thượng.

Ảnh: Sưu tầm