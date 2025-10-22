4 kiểu tóc ngắn không bao giờ lỗi mốt của các mỹ nhân Việt

Không cần tóc dài thướt tha mới toát lên vẻ nữ tính hay cuốn hút, tóc ngắn giờ đang được nhiều quý cô ưa chuộng vì độ sành điệu, nổi bật. Sự linh hoạt trong tạo kiểu, dễ chăm sóc cùng khả năng hack tuổi tuyệt vời khiến tóc ngắn trở thành lựa chọn của rất nhiều quý cô hiện đại.

Điểm đặc biệt là có những kiểu tóc ngắn dù trải qua bao mùa mốt vẫn không hề lỗi thời. Chúng không chỉ giúp gương mặt thêm nổi bật mà còn tôn lên cá tính và khí chất riêng của mỗi người. Từ dịu dàng, thanh lịch đến bụi bặm, thời thượng, chỉ với một chút thay đổi trong cách cắt hoặc tạo kiểu, tóc ngắn có thể biến hóa đa dạng để phù hợp với mọi nàng.

Nếu bạn đang ấp ủ ý định cắt tóc hoặc muốn làm mới bản thân mà vẫn hợp mốt, những kiểu tóc ngắn dưới đây chính là gợi ý hoàn hảo từ các mỹ nhân Việt.

Tóc ngắn layer chấm vai

Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp trẻ trung, tóc ngắn layer chấm vai còn giúp người diện toát lên nét yêu kiều, nữ tính. Với độ dài vừa phải, kiểu tóc này phù hợp với hầu hết hình dáng khuôn mặt, mang lại vẻ ngoài hài hòa và hiện đại.

Hoa hậu Phương Khánh – người đẹp nổi tiếng với gu thời trang thanh lịch, đã biến tấu kiểu tóc này trở nên đặc biệt hơn với phần mái uốn nhẹ. Cách tạo kiểu này không chỉ giúp tóc vào nếp mà còn tạo hiệu ứng mềm mại cho gương mặt, khiến tổng thể trở nên thanh thoát và cuốn hút hơn. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn làm mới diện mạo nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, nền nã.

Tóc pixie

Tóc pixie từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự cá tính và hiện đại. Tuy nhiên, để chinh phục kiểu tóc pixie mà vẫn giữ được nét ngọt ngào, mềm mại thì không nên cắt quá ngắn. Phần tóc có thể được tỉa ôm nhẹ theo đường nét khuôn mặt, giúp dung hòa giữa sự mạnh mẽ và nữ tính. Chính điều này khiến tóc pixie trở nên linh hoạt, vừa nổi bật, khác biệt, lại vừa giữ được nét sang chảnh, quý phái rất riêng. Nếu bạn là người yêu thích sự đột phá, không ngại thử thách, tóc pixie chắc chắn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Tóc ngắn layer

Một phiên bản khác của tóc ngắn layer được nhiều bạn trẻ ưa chuộng chính là kiểu tóc tỉa layer truyền thống nhưng mang hơi hướng hiện đại, cá tính. Không chỉ giúp gương mặt trông gọn gàng hơn, kiểu tóc này còn mang đến vẻ ngoài năng động, trẻ trung, phù hợp với mọi hoàn cảnh.

Người mẫu, diễn viên Đồng Ánh Quỳnh là một trong những mỹ nhân Việt gây thương nhớ với kiểu tóc ngắn layer kết hợp mái thưa. Điều đặc biệt là cô không nhuộm sáng mà giữ nguyên màu tóc đen truyền thống, giúp tổng thể vừa nền nã, lại vừa sang chảnh một cách rất riêng.

Tóc ngắn layer kiểu này cũng rất dễ chăm sóc, phù hợp với những quý cô bận rộn nhưng vẫn muốn giữ vẻ ngoài chỉn chu, thu hút.

Tóc ngắn xoăn

Nếu bạn đang tìm kiếm một kiểu tóc vừa nữ tính lại vừa có chút phá cách, tóc ngắn xoăn chính là lời giải hoàn hảo. Những lọn tóc xoăn nhẹ tạo độ phồng tự nhiên, giúp mái tóc trông dày dặn và có sức sống hơn.

Fashionista Khánh Linh chính là hình mẫu hoàn hảo cho kiểu tóc này. Cô lựa chọn phong cách tóc ngắn xoăn nhẹ với màu nâu hạt dẻ, đây là tông màu vừa tôn da vừa tăng thêm độ sang chảnh cho tổng thể diện mạo. Nhờ cách tạo kiểu khéo léo, Khánh Linh trông không chỉ thời thượng mà còn mang vẻ đẹp quý phái, cuốn hút.

Tóc ngắn xoăn cũng đặc biệt phù hợp với những cô nàng yêu thích sự biến hóa. Bạn có thể thay đổi kiểu tóc với máy uốn, máy duỗi, hoặc tạo kiểu với gel, sáp để có được phong cách mới mẻ mỗi ngày.

