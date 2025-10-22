Quang Hùng Masterd, Lọ Lem & Mai Chí Công khiến Gen Z bùng nổ trong sự kiện “LipIce - Nâng tầm khoa học, dưỡng môi tốt hơn”

Không chỉ đơn thuần là buổi ra mắt dòng sản phẩm son dưỡng LipIce mới, sự kiện còn là bữa tiệc kết hợp giữa khoa học dưỡng môi và trải nghiệm. Người tham dự có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như làm workshop tự tay làm son dưỡng LipIce, tham gia trả lời câu hỏi tại sự kiện cùng nhiều phần quà hấp dẫn để hiểu hơn về sự cải tiến và khoa học trong dòng son dưỡng quốc dân LipIce, đồng thời vừa được chill cùng âm nhạc và năng lượng Gen Z siêu tích cực.

Sự kiện "Nâng tầm khoa học, dưỡng môi tốt hơn" là bằng chứng cho nỗ lực đồng hành của LipIce với phụ nữ Việt trong suốt gần 30 năm qua.

"Nâng tầm khoa học" – tưởng khô khan nhưng hoá ra siêu thú vị

Tại sảnh Tây của Aeon Mall Tân Phú, sự kiện "LipIce – Nâng tầm khoa học, dưỡng môi tốt hơn" mang đến cho người tham gia cảm giác như đang bước vào một phòng thí nghiệm – nơi khoa học và vẻ đẹp giao hòa tinh tế. Không gian được bài trí hiện đại, gọn gàng và có tính tương tác cao, tạo nên bầu không khí vừa chuyên nghiệp vừa gần gũi.

Các khu vực được sắp xếp khoa học và mạch lạc: "Góc dưỡng môi thông minh", "Khu làm son trải nghiệm", "Vùng trưng bày sản phẩm cải tiến"... giúp khách tham quan dễ dàng di chuyển, khám phá và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Mỗi điểm dừng chân đều khơi gợi sự tò mò, mang đến cơ hội tìm hiểu sâu hơn về quy trình nghiên cứu và công nghệ phía sau những thỏi son LipIce.

LipIce và hành trình đổi mới sau gần 30 năm chăm sóc làn môi Việt

Với hành trình gần 30 năm đồng hành chăm sóc làn môi tại thị trường Việt Nam, LipIce không ngừng thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng Việt, kết hợp áp dụng khoa học để nỗ lực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mang lại hiệu quả thực sự và an toàn khi sử dụng.

Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của LipIce - thương hiệu chăm sóc môi quen thuộc với hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam với sự ra mắt của sản phẩm LipIce mới: sự kết hợp giữa khoa học tiên tiến và nhu cầu dưỡng môi hằng ngày.

Son dưỡng không màu LipIce mới được nghiên cứu với hệ lipid thực vật và áp dụng khoa học dưỡng ẩm mang đến hiệu quả dưỡng môi đến 12 giờ.

Theo đại diện Rohto-Mentholatum Việt Nam, phiên bản LipIce mới được nghiên cứu với hệ dưỡng lipid thực vật thay thế hoàn toàn dầu khoáng và petrolatum và áp dụng khoa học dưỡng ẩm với những thành phần mang đến hiệu quả cao như Glycerin, Niacinamide giúp môi trông mịn màng, căng mọng, mang đến hiệu quả dưỡng môi đến 12 giờ. Bên cạnh đó, LipIce mới còn có chỉ số SPF 20 đồng thời kết hợp với Vitamin E giúp bảo vệ môi dưới tác động của ánh sáng mặt trời và các tác nhân gây lão hoá môi. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm da liễu về tính an toàn, lành tính cũng như kiểm nghiệm về tính hiệu quả. Son dưỡng không màu LipIce mới được giới thiệu là sự kết hợp tiên tiến giữa khoa học tiên tiến và nhu cầu dưỡng môi hằng ngày.

LipIce giới thiệu phiên bản son dưỡng cải tiến toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình "khoa học hóa" sản phẩm dưỡng môi.

Đến với sự kiện có sự góp mặt của ông Hirofumi Shiramatsu - Tổng Giám đốc Rohto-Mentholatum Việt Nam và ông Nguyễn Văn Ngọc - đại diện phòng kinh doanh công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam. Ông Hirofumi Shiramatsu chia sẻ tại sự kiện: "Với hành trình gần 30 năm đồng hành chăm sóc làn môi tại thị trường Việt Nam, LIPICE không ngừng thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng Việt, kết hợp áp dụng khoa học để nỗ lực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mang lại hiệu quả thực sự và an toàn khi sử dụng. Tôi hy vọng LIPICE với thông điệp NÂNG TẦM KHOA HỌC, DƯỠNG MÔI TỐT HƠN sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành mỗi ngày trong công cuộc chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp tự nhiên của làn môi."

LipIce khẳng định định hướng phát triển bền vững: lấy khoa học làm nền tảng, đồng thời duy trì giá trị thương hiệu gần gũi, trẻ trung và giàu cảm xúc.

Workshop "Tự tay làm son dưỡng" - Trải nghiệm khoa học mới lạ, đầy thú vị

Một điểm nhấn thu hút tại sự kiện là khu vực workshop trải nghiệm "Tự tay làm son dưỡng". Hoạt động này khiến người tham gia có cảm giác như được hoá thân thành "nhà khoa học" để tự tay tạo ra thỏi son dưỡng mang dấu ấn cá nhân.

Lọ Lem thích thú với hoạt động làm son dưỡng của LipIce dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia từ Rohto-Mentholatum.

Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ kỹ thuật đến từ Rohto-Mentholatum, khách mời được tìm hiểu về các thành phần dưỡng ẩm, công nghệ tạo hương và cấu trúc của một thỏi son dưỡng tiêu chuẩn. Đây là một hoạt động sáng tạo và vô cùng ý nghĩa giúp các bạn trẻ không chỉ được trải nghiệm mà còn "bỏ túi" thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Lọ Lem và màn trình diễn siêu ngọt ngào cùng hot boy mắt hí Mai Chí Công

Không khí chương trình càng trở nên sôi động khi Lọ Lem (Mai Thảo Linh) cùng ca sĩ Mai Chí Công xuất hiện trong màn trình diễn ca khúc "Em xinh hay Q!?". Trên nền nhạc vui tươi, hai nghệ sĩ trẻ mang đến màn trình diễn bùng nổ, thể hiện hình ảnh thế hệ Gen Z năng động, dám thể hiện bản thân.

Sự tự tin, đáng yêu và năng lượng tích cực của Lọ Lem cùng sự đa tài, duyên dáng của Mai Chí Công nhanh chóng giúp tiết mục trở thành điểm nhấn trong chương trình.

Dù là lần đầu tiên tham gia một tiết mục trình diễn chuyên nghiệp trên sân khấu nhưng thần thái cùng sự tự tin của Lọ Lem đã khiến tất cả những ai có mặt tại sự kiện phải bất ngờ. Cô nàng không chỉ thể hiện sự đa tài của mình trong chuỗi hoạt động hát – nhảy – đàn piano mà còn tham gia gợi ý trang phục trình diễn.

Hiệu ứng tích cực mà Lọ Lem và Mai Chí Công tạo ra cho bài hát khiến bài hát "Em xinh hay Q!?" được dự đoán là bản hit viral trong thời gian tới.

Màn trình diễn bùng nổ của Quang Hùng MasterD "đốt cháy" đêm sự kiện

Sau những phút giây dễ thương, đáng yêu từ màn trình diễn Lọ Lem và Mai Chí Công, bầu không khí sự kiện trở nên "nhiệt" hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD. Giọng ca "Dễ Đến Dễ Đi" khiến khán giả không thể ngồi yên với nhiều bài hát hot hit của nam ca sĩ. Các bạn trẻ đồng loạt hát theo hoặc giơ cao điện thoại ghi lại khoảnh khắc này nơi âm nhạc, sắc son và nụ cười cùng hòa làm một.

Không khí sự kiện như vỡ òa trước sự xuất hiện của Quang Hùng Master D.

Trước sự cổ vũ không thể nhiệt tình hơn của khán giả tại sự kiện ra mắt son mới LipIce, Quang Hùng MasterD chia sẻ: "Thực sự là rất vui, không khí ở đây 'cháy' quá, năng lượng tràn đầy luôn! Cảm ơn LipIce và tất cả mọi người rất nhiều vì đã cho Hùng có cơ hội đứng trên sân khấu đặc biệt này."

Khi nói về tinh thần "nâng tầm khoa học" và hành trình không ngừng đổi mới của LipIce, nam ca sĩ cho biết anh đặc biệt ấn tượng với cách thương hiệu này đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học để mang đến những sản phẩm dưỡng môi ngày càng hiệu quả và an toàn hơn cho người tiêu dùng. Anh chia sẻ, sự tâm huyết và nỗ lực trong việc hoàn thiện trong từng sản phẩm của LipIce khiến anh nhìn thấy chính mình trong âm nhạc – luôn học hỏi, sáng tạo để tạo nên những tác phẩm chạm đến trái tim khán giả.

Sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD làm cho không khí tại sự kiện cuồng nhiệt, thể hiện đúng tinh thần trẻ trung và tươi mới mà LipIce muốn gửi gắm.

LipIce – từ thỏi son "quốc dân" đến đại diện tiên phong cho khoa học dưỡng môi

Hơn ba thập kỷ có mặt tại thị trường Việt Nam, một hành trình nghiên cứu khoa học không ngừng nghỉ, những thành phần an toàn và hiệu quả cho làn môi, tất cả kết tinh thành một bước tiến mới trong công cuộc nâng nầm chăm sóc đôi môi hàng ngày.

Lần trở lại này, LipIce không chỉ tái khẳng định vị thế thương hiệu của dòng son dưỡng "quốc dân", mà còn thể hiện tầm nhìn hướng đến tương lai: son dưỡng LipIce sẽ trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp đôi môi của bạn luôn mềm mại, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Đây không chỉ là một sản phẩm, mà còn là một lời cam kết về chất lượng và sự tận tâm nhãn hàng LipIce.

