Hot tiktoker Tiêu Thố giảm 13kg, 23cm vòng bụng: Thì ra có "bí mật" giảm cân nhanh không sợ yếu người, hụt hơi

Sau sinh, người phụ nữ nào cũng mong cơ thể hồi phục nhanh, có thật nhiều sữa cho con bú. Hot TikToker Tiêu Thố cũng không ngoại lệ. Nhưng chính thói quen "ăn cho 2 người" đã khiến cô rơi vào giai đoạn khủng hoảng cân nặng, vừa béo lên từng ngày, vừa stress vì sữa vẫn chẳng về như mong đợi.

Hành trình stress vì tăng cân không phanh, đến khi tìm ra "bí quyết nằm không cũng gọn"

Giống nhiều bà mẹ khác, Tiêu Thố tin rằng ăn nhiều thì mới có sữa. Ngày nào cô cũng ăn nhiều, ăn đủ món khác nhau. Nhưng trái ngược với kỳ vọng, ăn vào không ra sữa mà cân nặng của cô thì tăng phi mã. Gương mặt tròn trĩnh, bắp tay to, vòng eo "biến mất", bụng chảy xệ khiến cô không dám soi gương.

Có giai đoạn chỉ cần bước lên cân là muốn khóc. Cô béo mà vẫn ít sữa, con bú không đủ, bản thân lại mất tự tin vô cùng. Sự bận rộn chăm con nhỏ khiến Tiktoker không thể tập luyện hay ăn kiêng để giảm cân.

Cô quyết định thử phương pháp giảm béo bằng công nghệ không xâm lấn, không cần ăn kiêng khắc nghiệt, không cần tập luyện mệt mỏi, gọi nôm na là "nằm không cũng giảm béo". Cụ thể, Tiêu Thố tìm đến công nghệ AI SLIMTECH.

Theo lời cô chia sẻ, sau một liệu trình hoàn chỉnh, cô đã "đánh bay" 13kg, giảm 23cm vòng bụng so với trước kia.

Phương pháp "nằm không cũng giảm béo" Tiktoker Tiểu Thố áp dụng để giảm cân có gì đặc biệt?

Công nghệ AI SLIMTECH là gì?

Công nghệ AI SLIMTECH được quảng bá là giải pháp giảm béo không xâm lấn, không dùng dao kéo, không cần thời gian nghỉ dưỡng, được cá nhân hóa tùy thuộc nhu cầu, cơ địa, vóc dáng của mỗi người.

Phương pháp sử dụng sóng RF đa tầng, sóng siêu âm hội tụ, có tác dụng phá vỡ liên kết giữa các tế bào mỡ, hóa lỏng mỡ cứng đầu và kích thích quá trình chuyển hóa mỡ ra ngoài qua hệ bạch huyết, tuần hoàn máu. Không những thế, nó còn giúp tăng mật độ cơ, làm săn chắc da tại vùng điều trị, ngăn ngừa tình trạng chùng da sau giảm mỡ. Với sự can thiệp của AI sẽ giúp dò tìm vùng mỡ thừa dựa trên đặc điểm cơ địa của từng người, từ đó định vị vùng điều trị chính xác và cá nhân hóa liệu trình.

Ưu điểm nổi bật của phương pháp

- Không xâm lấn, không dao kéo, không cần nghỉ dưỡng, người thực hiện có thể sinh hoạt bình thường sau liệu trình.

- Hiệu quả nhanh, giảm số đo rõ rệt sau mỗi buổi trị liệu.

- Cá nhân hóa liệu trình, nhờ AI định vị vùng mỡ, giúp tập trung tác động vào vùng cần thiết, tránh lãng phí năng lượng điều trị.

- Da không chùng nhão: Nhờ công nghệ hỗ trợ kích tạo collagen và kết hợp xử lý sóng đa tầng, da được săn chắc sau khi mỡ được loại bỏ.

- An toàn nếu được thực hiện đúng quy chuẩn y khoa: Không thuốc, không tiêm, không tác dụng phụ.

Ai nên và không nên áp dụng?

Phù hợp với:

- Người có mỡ thừa vùng bụng, eo, bắp tay, bắp đùi, đặc biệt là mỡ cứng lâu năm mà các phương pháp thông thường không cải thiện.

- Người muốn giảm số đo nhanh nhưng không chịu nổi chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hay lịch tập luyện căng thẳng.

- Người sợ xâm lấn, dao kéo, không muốn thời gian hồi phục kéo dài.

- Người có thời gian eo hẹp, muốn giải pháp "nhẹ nhàng" nhưng hiệu quả tương đối nhanh.

(Nguồn ảnh: FB)