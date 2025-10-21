Lâm Tâm Như đẹp lại sau nghi vấn thẩm mỹ hút 100 triệu lượt xem

Lâm Tâm Như một lần nữa chứng minh danh xưng “mỹ nhân không tuổi” của màn ảnh Hoa ngữ tại Lễ trao giải Kim Chung vừa qua. Xuất hiện trong bộ đầm thanh lịch, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với thần thái tươi tắn, vóc dáng thon gọn và nụ cười rạng rỡ dù đã bước sang tuổi 49. Nhiều netizen nhận xét, sắc vóc hiện tại của cô gần như không khác mấy so với thời đóng “Hoàn Châu Cách Cách”, thậm chí còn thêm phần đằm thắm và sang trọng hơn. Không chỉ giữ được nét đẹp tự nhiên, minh tinh Cbiz còn toát lên phong thái tự tin, thanh tao khiến người xem khó có thể rời mắt.

Tạo hình đẹp sang của Lâm Tâm Như tại Lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60. (Nguồn: p.anhss)

Qua ống kính cam thường, Lâm Tâm Như vẫn ghi điểm với sắc vóc ấn tượng, sáng bừng đúng chất minh tinh. Thần sắc tươi tắn, rạng rỡ cũng giúp nữ diễn viên thêm phần trẻ và sang.

Lâm Tâm Như lựa chọn 1 bộ jumpsuit đen ôm sát của nhà mốt Versace, khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn và đường cong mềm mại dù đã ở ngưỡng tuổi 49. Thiết kế cổ sâu gợi cảm vừa đủ, kết hợp cùng phần vai nhọn mang đến vẻ quyền lực, sang trọng mà vẫn giữ được sự tinh tế, không phô trương. Bà xã Hoắc Kiến Hoa lựa chọn trang sức của Boucheron, với mẫu vòng cổ trải dài trước ngực lấp lánh để tạo điểm nhấn cho outfit.

Mái tóc suôn mượt xõa nhẹ cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, tập trung làm nổi bật làn da căng mịn và đôi mắt sáng long lanh giúp cô ghi điểm tuyệt đối trước ống kính. Tổng thể diện mạo của mỹ nhân sinh năm 1976 vừa mang vẻ thanh lịch, sang trọng lại không kém phần trẻ trung.

Tạo hình thanh lịch, sang trọng lại tôn được vóc dáng mảnh mai, thon gọn của Lâm Tâm Như.

Khả năng "đóng băng nhan sắc" cùng vóc dáng thon gọn của Lâm Tâm Như khiến netizen tấm tắc khen ngợi.

Trước đó, Lâm Tâm Như từng trở thành đề tài nóng trên MXH với khuôn mặt sưng, có phần thiếu tự nhiên khi xuất hiện tại sự kiện. Nhiều nghi vấn cho rằng nữ diễn viên đã sử dụng các chất làm đầy để níu giữ tuổi xuân. Về phía ngôi sao Tân Dòng Sông Ly Biệt, cô khéo léo phủ nhận và cho biết nhan sắc khác lạ là do tăng cân. Dẫu vậy, có thể thấy thời gian gần đây, trạng thái của Lâm Tâm Như tại các sự kiện đều khá tốt, cho thấy minh tinh đình đám đã hoàn toàn lấy lại phong độ nhan sắc.



Cam thường từng hút gần 100 triệu lượt xem của Lâm Tâm Như vào đầu năm nay, rộ lên nghi vấn nữ diễn viên can thiệp thẩm mỹ.