Hailey Bieber không thể ngồi thẳng

Là một trong những IT girl được yêu thích hàng đầu hiện nay, Hailey Bieber luôn trở thành tâm điểm truyền thông mỗi khi xuất hiện. Tạo hình tại đêm Gala thường niên lần thứ năm của Academy Museum ở Los Angeles vừa qua cũng không ngoại lệ. Ngôi sao sinh năm 1996 gây ấn tượng khi diện thiết kế Haute couture của Schiaparelli, nằm trong bộ sưu tập Spring 2025 của nhà mốt.

Hailey Bieber thả dáng tại thảm xanh gala Academy Museum. Vòng eo siêu nhỏ cùng vóc dáng nuột nà của nàng IT girl đình đám cuốn hút trong mọi ống kính.

Thiết kế mang tông nâu socola sang trọng với hiệu ứng lụa moiré ánh gợn sóng tinh xảo. Phần corset nude ôm sát eo giúp tôn triệt để đường cong cơ thể, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác như tách đôi thân váy. Điểm nhấn của mẫu váy này chính là ở phần cúp ngực hình “cone bra” gợi cảm, đường xẻ cao táo bạo chạy dọc đùi cùng chi tiết đính pha lê lấp lánh ở phần hông giúp cô khoe trọn đôi chân dài miên man. Bà chủ Rhode kết hợp cùng giày màu be và trang sức tinh giản, giúp tổng thể trông vừa gợi cảm vừa hiện đại nhưng vẫn giữ nét cổ điển, sang trọng.



Tuy nhiên, cũng chính vì phần corset phom dáng cứng và bó sát đến khó thở, Hailey đã phải ngả người sang một bên và dựa mình trên ghế trong suốt bữa tiệc thay vì ngồi thẳng. Dù vậy, bà xã Justin Bieber vẫn cho thấy phong thái chuyên nghiệp cùng khả năng cân đồ tốt, luôn giữ thần thái tự tin, cực slay trước ống kính.

Hailey không thể ngồi thẳng vì diện một bộ váy có thiết kế ôm chặt phần eo.

Với 1 sự kiện hội tụ nhiều ngôi sao lớn nổi tiếng Hollywood cùng các thương hiệu thời trang hàng đầu, thay vì lựa chọn an toàn, Hailey đã tỏa sáng với một bộ cánh mang đậm dấu ấn triêng. Thiết kế này vừa là biểu tượng của sự đẳng cấp couture vừa là minh chứng cho việc: đôi khi, cái giá của việc “mặc đẹp” là phải chấp nhận hy sinh chút thoải mái để giành lấy khoảnh khắc đáng nhớ.

Mẫu váy của Hailey có cấu trúc vô cùng đẹp khi đứng thẳng. Đặt cạnh thiết kế tối giản, thanh lịch từ The Row của Kendall, bộ cánh này càng thêm phần hút mắt.

Sở hữu vóc dáng mảnh mai, chuẩn chỉnh, những thiết kế ôm sát chưa bao giờ làm khó Hailey.

Hailey cũng không phải mỹ nhân Hollywood duy nhất chịu đau để đẹp. Tại Met Gala 2024, Kim Kardashian cũng từng tạo nên màn xuất hiện chấn động với vòng eo bị siết nhỏ không tưởng trong mẫu váy Haute Couture của Maison Margiela, được thiết kế bởi huyền thoại John Galliano. Thậm chí, xét về độ bó, thiết kế của Kim diện còn có phần khó nhằn hơn Hailey, khiến lưng bị hằn và bầm sau khi mặc. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến vậy" - bà mẹ 4 con từng cố găng chịu đựng để có được tạo hình siêu thực tại Met Gala.

Kim phải rón rén từng bước một, thậm chí đi đến đâu cũng phải có người đỡ đến đó nhưng bù lại, cô có 1 màn xuất hiện quá đỗi ấn tượng.