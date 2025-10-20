Công nghệ nâng ngực Dual Plane là gì? Có gì khác biệt?

Phẫu thuật nâng ngực – Giải pháp cải thiện hình dáng vòng 1

Phẫu thuật nâng ngực là phương pháp thẩm mỹ giúp tăng kích thước, cải thiện hình dáng và độ săn chắc của vòng 1. Bác sĩ sẽ sử dụng túi độn ngực hoặc mỡ tự thân để khắc phục các khuyết điểm như ngực nhỏ, lép, chảy xệ hay không cân đối. Mục tiêu của phẫu thuật là mang lại khuôn ngực hài hòa, quyến rũ, giúp phái đẹp tự tin hơn trong hình thể.

Công nghệ nâng ngực không bao xơ Dual Plane là gì?

Kỹ thuật Dual Plane (dịch nghĩa là "hai mặt phẳng") là phương pháp đặt túi ngực một phần dưới cơ ngực lớn và một phần dưới mô tuyến vú. Cụ thể, bác sĩ sẽ giải phóng một phần bờ dưới của cơ ngực lớn, tách cơ khỏi vị trí bám vào xương sườn. Phần trên của túi ngực được đặt dưới cơ, còn phần dưới nằm dưới mô tuyến vú. Cấu trúc này giúp túi độn được che phủ hài hòa, bầu ngực tròn đầy mà vẫn mềm mại tự nhiên.

Tùy vào đặc điểm mô tuyến và tình trạng ngực, bác sĩ sẽ lựa chọn Dual Plane I, II hoặc III nhằm tối ưu hiệu quả thẩm mỹ.

Phân loại các kỹ thuật Dual Plane

- Dual Plane I: Thích hợp cho người có ngực lép, mô tuyến ít. Khoảng 2/3 túi được bao phủ bởi cơ ngực lớn (phần trên), 1/3 nằm dưới mô tuyến (phần dưới). Bác sĩ thường dùng dao siêu âm để tách cơ chính xác, đảm bảo túi cố định chắc chắn.

- Dual Plane II: Túi ngực nằm 65% dưới cơ và 35% dưới mô tuyến, giúp dáng ngực căng tròn nhưng vẫn mềm mại, đồng thời khắc phục sa trễ nhẹ (độ 1–2).

- Dual Plane III: Phù hợp với trường hợp ngực sa trễ nhiều. Bác sĩ giải phóng mô vú cao hơn đến ngang mức núm vú, giúp túi ngực trải rộng phần dưới, đạt sự cân đối tự nhiên.

Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật Dual Plane

- Tự nhiên và mềm mại gần như thật: Túi độn được đặt giữa hai lớp – cơ và tuyến – nên dáng ngực sau phẫu thuật hài hòa, mịn màng, khó phân biệt với mô ngực thật.

- Giảm tối đa nguy cơ co thắt bao xơ: Nhờ cấu trúc đặt túi đặc biệt, túi ngực ít bị chèn ép, giúp hạn chế hình thành bao xơ quanh túi.

- Hạn chế lộ túi, gợn sóng: Lớp cơ che phủ phần trên của túi giúp giảm hiện tượng lộ viền túi, đặc biệt ở người có mô tuyến mỏng.

- Khắc phục sa trễ nhẹ, tạo khe ngực đẹp: Túi ngực được phân bố cân đối giữa cơ và mô tuyến, hỗ trợ nâng nhẹ phần mô vú, giúp vòng 1 cao và gọn hơn.

- Không ảnh hưởng chức năng tuyến vú: Phương pháp này không tác động đến tuyến sữa, nên vẫn có thể cho con bú bình thường sau phẫu thuật.

- Thời gian duy trì lâu dài: Dáng ngực ổn định, săn chắc trong khoảng 10–15 năm, ít bị biến dạng theo thời gian.

- Linh hoạt đường mổ: Có thể thực hiện qua đường nách, quầng vú, chân ngực hoặc rốn – giúp hạn chế sẹo và tối ưu tính thẩm mỹ.

Những ai phù hợp để thực hiện Dual Plane?

- Người có mô tuyến ít, ngực lép hoặc nhỏ bẩm sinh.

- Người muốn cải thiện cả độ đầy đặn lẫn hình dáng ngực, khắc phục tình trạng chảy nhẹ.

- Trường hợp ngực sa trễ độ 1–2, hoặc nặng hơn nếu được bác sĩ chỉ định phù hợp.

Tuy nhiên, Dual Plane không áp dụng cho:

- Phụ nữ đang cho con bú hoặc trong kỳ kinh nguyệt.

- Người mắc bệnh lý tim mạch, gan, thận hoặc rối loạn thần kinh.

Kết luận

Công nghệ nâng ngực không bao xơ Dual Plane là giải pháp hiện đại, kết hợp giữa tính an toàn và thẩm mỹ tự nhiên. Nhờ sự cân bằng giữa hai mặt phẳng cơ – tuyến, phương pháp này giúp khắc phục hầu hết nhược điểm của các kỹ thuật cũ, mang đến vòng 1 mềm mại, bền đẹp và hạn chế biến chứng.

Để đảm bảo an toàn và đạt kết quả như mong muốn, chị em nên lựa chọn bác sĩ phẫu thuật có chứng chỉ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ và cơ sở y tế được cấp phép trước khi thực hiện.

Ảnh: Sưu tầm