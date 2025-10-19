Tân binh Vbiz đi event đẹp phát sáng, visual sánh ngang Suzy và Jisoo

Sau khi tham gia chương trình Em Xinh Say Hi, Lamoon nhanh chóng trở thành gương mặt được khán giả yêu mến nhờ nhan sắc trong veo, giọng hát ngọt ngào và phong thái tự nhiên, dễ mến. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến dân mạng "tan chảy" khi xuất hiện tại một sự kiện với vẻ ngoài sang chảnh, thanh lịch tựa tiểu thư tài phiệt. Diện mạo xinh đẹp, làn da sáng cùng ánh nhìn dịu dàng giúp người đẹp sinh năm 2003 trở thành tâm điểm trong mọi khung hình. Không ít người còn ví von visual hiện tại của cô chẳng hề kém cạnh hai "tường thành nhan sắc" châu Á là Suzy và Jisoo. Từ một tân binh, Lamoon đang dần chứng minh sức hút riêng, vừa trong trẻo, vừa cuốn hút theo cách rất riêng của mình.

Tạo hình gây sốt tại 1 sự kiện gần đây của Lamoon. (Nguồn: lamoonlmao)

Lamoon thu phục mọi ống kính khi xuất hiện tại sự kiện với vẻ đẹp tinh khôi và sang trọng. Nữ ca sĩ chọn cho mình chiếc đầm trắng dáng dài, được thiết kế với phần choàng vai mềm mại tựa dải lụa, tạo cảm giác như một nữ thần Hy Lạp bước ra từ tranh vẽ. Tông màu trắng giúp tôn lên làn da mịn màng, trong khi đường cắt tinh tế ở phần cổ và eo khéo léo làm nổi bật vóc dáng thanh mảnh. Mái tóc uốn xoăn nhẹ buông xõa kết hợp với lớp makeup trong trẻo, điểm nhấn ở đôi má ửng hồng càng giúp visual Em Xinh thêm phần bùng nổ. Khí chất nhẹ nhàng, phong thái tự tin của nữ ca sĩ cũng khiến người xem không khỏi mê mẩn.

Gam màu trắng vô cùng hợp với visual trong trẻo, ngọt ngào của Lamoon.

Visual đúng chuẩn vibe "bạch nguyệt quang", nhẹ nhàng và mong manh của mỹ nữ sinh năm 2003.

Bên cạnh vô vàn lời khen, nhiều netizen cho rằng tạo hình này của Lamoon gợi nhắc đến Suzy và Jisoo.

Đường nét thanh tú, đôi mắt sáng và khuôn miệng nhỏ nhắn của nữ ca sĩ hao hao 2 nữ thần đình đám Kpop.

Đúng như nghệ danh, visual của Lamoon được ví von như "ánh trăng mùa thu" – trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng vẫn có nét cuốn hút. Nữ ca sĩ sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét mềm mại, sống mũi cao và nụ cười dịu dàng khiến người nhìn không khỏi xao xuyến. Ánh mắt trong veo cùng làn da sáng mịn càng làm nổi bật khí chất mong manh, thanh khiết của cô, không hề thua kém các mỹ nhân Kpop.