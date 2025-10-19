4 mẫu áo công sở phải có trong mùa đông để style đi làm sành điệu hơn hẳn năm ngoái

Mùa lạnh đã đến gần, và việc tìm kiếm những mẫu áo công sở vừa ấm áp lại vừa thời trang luôn là mối quan tâm của phái đẹp. Trong không gian văn phòng, những chiếc áo không chỉ cần bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh mà còn phải giữ được sự thanh lịch và chuyên nghiệp. Dưới đây là 4 mẫu áo công sở mùa lạnh mà chị em nên sắm để vừa xinh đẹp, vừa ấm áp trong những ngày lạnh giá.

Áo len trơn

Áo len trơn luôn là lựa chọn lý tưởng cho mùa lạnh. Không chỉ có khả năng giữ ấm tuyệt vời, những chiếc áo len trơn còn mang đến vẻ ngoài nữ tính và thanh lịch, dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau. Đặc biệt, các mẫu áo len với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế có thể giúp bạn tạo ra phong cách công sở thanh thoát, nhẹ nhàng mà vẫn đầy đủ sự chuyên nghiệp.

Các gam màu trung tính như trắng, đen, nâu luôn là sự lựa chọn an toàn và sang trọng. Tuy nhiên, nếu muốn làm mới phong cách, các mẫu áo len màu pastel như hồng phấn, xanh nhạt hay kem sáng sẽ mang đến cho bạn một làn gió mới mẻ và trẻ trung hơn. Áo len trơn không kén dáng người, lại dễ dàng mix với các kiểu quần âu, chân váy hay cả quần jeans. Đây là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ công sở mùa lạnh của mọi quý cô.

Áo sơ mi dài tay

Áo sơ mi dài tay là món đồ có thể đồng hành cùng bạn suốt cả năm. Không chỉ hữu ích trong mùa hè, áo sơ mi dài tay còn trở thành một item lý tưởng trong mùa đông, đặc biệt là khi thời tiết chưa quá lạnh. Với chất liệu vải cotton, linen, hay những loại vải dày dặn hơn như flannel, áo sơ mi dài tay có thể giúp bạn duy trì vẻ ngoài tươi mới, trẻ trung và thời thượng trong những ngày đông.

Điều tuyệt vời nhất là áo sơ mi dài tay có thể dễ dàng mix cùng với áo len, áo khoác hoặc cardigan để tăng cường sự ấm áp. Bạn cũng có thể chọn những mẫu sơ mi có thiết kế đơn giản, không cầu kỳ, hoặc những mẫu có họa tiết nhẹ nhàng như kẻ dọc, kẻ ô nhỏ để tạo điểm nhấn cho phong cách công sở của mình. Dù là công sở sang trọng hay môi trường làm việc thoải mái, áo sơ mi dài tay luôn là sự lựa chọn hoàn hảo.

Áo thun dài tay

Áo thun dài tay có thể nói là món đồ không thể thiếu trong mùa lạnh, đặc biệt là khi bạn muốn một vẻ ngoài thoải mái nhưng vẫn đảm bảo sự thanh lịch. Tuy nhiên, để có thể diện áo thun dài tay một cách phù hợp với môi trường công sở, bạn nên chọn những chiếc áo thun có màu sắc nhã nhặn, tránh các màu quá sặc sỡ hay họa tiết quá nổi bật. Những gam màu trơn như đen, trắng, xám hay các màu pastel sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho một diện mạo nhẹ nhàng, tinh tế.

Khi diện áo thun dài tay đến công sở, bạn nên chú ý đến cách kết hợp trang phục để không làm mất đi sự chuyên nghiệp. Một mẹo nhỏ là luôn sơ vin áo vào trong quần hoặc chân váy để tạo sự gọn gàng, thanh thoát. Áo thun dài tay có thể kết hợp cùng với quần tây, chân váy bút chì hoặc quần jeans đều rất phù hợp, mang lại sự thoải mái nhưng không kém phần thanh lịch.

Áo kẻ ngang nhã nhặn

Áo kẻ ngang từ lâu đã trở thành một món đồ công sở không thể thiếu trong tủ đồ của các quý cô. Đây là kiểu áo không bao giờ lỗi mốt, luôn tạo được sự tươi mới và nổi bật cho phong cách công sở. Những chiếc áo kẻ ngang có thể làm bạn trông trẻ trung, năng động mà vẫn không mất đi sự thanh lịch cần thiết.

Để diện áo kẻ ngang sao cho tinh tế và phù hợp với môi trường công sở, bạn có thể kết hợp với quần âu, hoặc chân váy công sở. Cách phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả nhất là sơ vin áo vào trong quần hoặc chân váy, giúp tạo sự gọn gàng và chuyên nghiệp. Mẫu áo kẻ ngang với các màu sắc nhẹ nhàng như trắng-đen, xám-nâu hay xanh dương luôn là sự lựa chọn tối ưu cho phong cách công sở mùa lạnh.

Ảnh: Sưu tầm