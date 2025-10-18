Thiều Bảo Trâm lạ thế, mặt đơ cỡ này

Sau nhiều năm trung thành với kiểu mái bằng đặc trưng, Thiều Bảo Trâm gần đây đã quyết định thay đổi hình ảnh với kiểu tóc mới, mang đến diện mạo tươi trẻ và thời thượng hơn. Giao diện mới giúp nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, mới đây, mỹ nhân sinh năm 1994 lại khiến dân mạng ngờ ngợ với gương mặt khác lạ, biểu cảm kém tự nhiên, dấy lên nghi vấn mới trùng tu nhan sắc.

Khuôn mặt khiến nhiều người không nhận ra của Thiều Bảo Trâm.

Nữ ca sĩ lựa chọn mái tóc xoăn nhẹ, xõa tự nhiên và để lộ hoàn toàn phần trán. Thế nhưng, có lẽ do cách chia ngôi giữa lần này đã khiến gương mặt sưng và đơ cứng của Thiều Bảo Trâm spotlight hơn. Phong cách trang điểm tông nude nhẹ, tập trung vào phần mắt và môi, đánh lông mày nhạt càng khiến khuôn mặt Thiều Bảo Trâm trở nên khác lạ.

Qua nhiều góc máy zoom cận, phần trán của Thiều Bảo Trâm không những sưng mà còn bóng loáng thiếu tự nhiên ở giữa trán.

Netizen không nhận ra diện mạo mới của mỹ nhân sinh năm 1994, cho rằng cô mới đi tiêm thẩm mỹ.

Trước đó, xuất hiện tại 1 show diễn, Thiều Bảo Trâm cũng để lộ phần trán sưng và biểu cảm đơ trước ống kính. Thứ gỡ gạc hơn ở tạo hình lần này là nữ ca sĩ để rủ phần mai tóc hai bên, kết hợp với lông mày đậm vừa phải nên nhìn vẫn xinh đẹp.

Thiều Bảo Trâm với tạo hình cô dâu xinh đẹp tại show diễn của Hacchic Couture.

Vào tháng 5 vừa qua, Thiều Bảo Trâm từng ngầm thừa nhận mình sửa mũi khi netizen hỏi thằng về nhan sắc khác lạ. Hậu "dao kéo", nhan sắc của nữ ca sĩ ngày càng thăng hạng, đường nét thanh thoát và ấn tượng hơn.