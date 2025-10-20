Thiên Ân, Thanh Thủy, Hồ Đông Quan cùng LYN nâng tầm phong cách thời trang với Bộ sưu tập Đông 2025

Sự kiện ra mắt BST mới tại AEON Mall Bình Tân vào tối 18/10 thu hút đông đảo giới trẻ, khi LYN chính thức mang đến đêm tiệc lễ hội rực rỡ, quy tụ dàn sao Việt siêu HOT diện thiết kế mới nhất: Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 – Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Quốc tế 2024 – Thanh Thủy và Hồ Đông Quan đang đón nhận sự yêu thích nồng nhiệt từ đông đảo khán giả.

Dàn khách mời (từ trái qua): Lynh Ci, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Thu Thuỷ, Thuỵ Hân, Hoàng Yến và Hồ Đông Quan thu hút sự quan tâm của người hâm mộ tại sự kiện

Khi phụ kiện trở thành tâm điểm - Cùng LYN nâng tầm phong cách dẫn đầu xu hướng thời trang

Khi sàn diễn runway trở thành đêm tiệc rực rỡ, Bộ sưu tập Đông 2025 không chỉ là "phụ kiện", mỗi thiết kế đều mang màu sắc riêng, biến hóa đa dạng phong cách, tôn vinh mọi vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại từ thanh lịch, sang trọng đến cá tính nổi bật.

Hòa trong không gian sự kiện – nơi thời trang trở thành ngôn ngữ của ánh sáng và cá tính, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 – Đoàn Thiên Ân xuất hiện nổi bật với túi Yuki Clutch cổ điển và sang trọng từ LYN, mang đến hình ảnh quý cô tự tin, bản lĩnh và cuốn hút.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 – Đoàn Thiên Ân "thăng hạng nhan sắc" với Yuki Clutch thanh lịch tại sự kiện LYN

Hoa hậu Quốc tế 2024 – Thanh Thủy tỏa sáng trong hình tượng cô nàng sành điệu với túi Nikitah Flap, nổi bật với thiết kế lấp lánh đầy tinh tế, vừa thanh lịch, vừa cá tính giữa tiệc đêm.

Hoa hậu Quốc tế 2024 – Thanh Thủy sành điệu cùng túi Nikitah Flap - sản phẩm mới trong BST Đông 2025

Lấy cảm hứng từ tinh thần tôn vinh mọi vẻ đẹp của người phụ nữ, LYN mang đến những dáng túi nhỏ gọn đan xen nét đẹp cổ điển và hiện đại, điểm tô phong cách thanh lịch, ứng dụng hằng ngày đến những buổi tiệc.

Điển hình như: Venus sở hữu thiết kế sang trọng với tone màu Dark Red đang được giới mộ điệu thời trang săn đón suốt Thu Đông 2025. Gợi ý dành cho những cô nàng đam mê phong cách classic-chic, Diva Clutch dáng túi chữ nhật điểm xuyến họa tiết ánh kim loại, vừa hiện đại vừa thanh lịch. Nếu bạn cần chút điểm nhấn mới mẻ cho trang phục tối giản, Ray Atella Shoulder Bag ánh bạc độc đáo, mang đến tổng thể vừa tinh giản, vừa đầy khí chất

Dàn sao Việt tỏa sáng rực rỡ tại đêm tiệc sự kiện cùng LYN, trong những thiết kế mới nhất thuộc Bộ sưu tập Đông 2025

Năm 2025 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng khi LYN chính thức ra mắt bộ sưu tập thiết kế đầu tiên dành cho nam - Tiếp nối cho tinh thần thời trang thanh lịch, hiện đại kết hợp với sự năng động và mạnh mẽ hợp với xu hướng thời trang mới dành cho phái mạnh.

Đại diện cho tinh thần ấy, Hồ Đông Quan tỏa sáng với vẻ ngoài nam thần tươi sáng thế hệ mới - xuất hiện tại sự kiện LYN cùng thiết kế Dune Scape. Hồ Đông Quan nổi bật với thần thái nam tính cùng phong cách thời trang thanh lịch và tràn đầy năng lượng trẻ đã truyền tải trọn vẹn thông điệp mà LYN muốn gửi gắm: "Hãy tự tin lựa chọn con đường của riêng bạn, bức phá giới hạn và làm chủ tất cả trên hành trình khám phá bản thân."

Hồ Đông Quan "đốn tim" người hâm hộ tại sự kiện LYN, thu hút bởi "visual" nam thần vừa điển trai vừa cá tính, hiện đại cùng thiết kế Dune Scape.

Với bộ sưu tập Đông 2025, LYN tiếp tục khẳng định tinh thần sáng tạo trong thời trang, nơi mỗi thiết kế không chỉ là món phụ kiện, mà còn là tuyên ngôn phong cách của người trẻ hiện đại. Cùng LYN, bạn luôn tỏa sáng, thanh lịch và độc lập và là phiên bản rực rỡ duy nhất.

Hoàng Yến chiếm trọn spotlight với nhan sắc và thần thái đầy cuốn hút cùng túi Diva Clutch.

Các bộ sưu tập hiện đã có mặt tại tất cả cửa hàng LYN và trực tuyến tại lynvn.com

