Nhan sắc bà xã Phan Thành trong lễ cưới của em chồng thiếu gia và tiểu thư nghìn tỷ

Hỷ sự của thiếu gia Phan Hoàng (em trai Phan Thành) và "tiểu thư nghìn tỷ" Khánh Linh vừa được tổ chức vào ngày 15/10 vừa qua, thu về nhiều sự quan tâm từ công chúng. Được tổ chức thân mật, thế nên có rất ít hình ảnh trong đám hỏi và lễ vu quy của cặp đôi tiểu thư - thiếu gia nổi tiếng được tiết lộ, càng khiến công chúng thêm phần tò mò.

Mới đây, bà xã của thiếu gia Phan Thành - con dâu trưởng của gia đình hào môn này vừa hé lộ thêm hình ảnh trong buổi lễ ấm cúng không kém phần long trọng. Trong khung hình ngập tràn sắc hoa của đại gia đình họ Phan, Primmy Trương gây chú ý với vẻ ngoài nền nã, quý phái cùng chiếc áo dài hồng phấn tinh tế.

Primmy Trương (ngoài cùng bên trái) chọn hồng pastel cho màu áo dài: thanh lịch mà nổi bật.

Thiết kế truyền thống được may theo phom suông, phần tà dài nhẹ nhàng, cổ áo kín cổ điển kết hợp cùng tông trang điểm tự nhiên giúp Primmy toát lên khí chất đúng chuẩn dâu hào môn. Bên cạnh đó, mái tóc búi thấp cùng chiếc túi clutch cùng tông khiến tổng thể thêm phần trang nhã mà vẫn hiện đại, trẻ trung.

Cận cảnh visual bà xã Phan Thành sau khi là mẹ 2 con.

Dù chỉ là nhân vật phụ xuất hiện lặng lẽ bên gia đình chồng trong lễ cưới, Primmy Trương vẫn nổi bật nhờ khí chất thanh tao và thần thái rạng rỡ. Nụ cười nhẹ cùng ánh mắt hiền hậu của cô trong loạt ảnh khiến dân tình không ngừng "thả tim". Không ít người còn cho rằng đây chính là visual của một nàng dâu hào môn tiêu biểu: nhẹ nhàng, kín kẽ và quý phái.

Khung hình chung của cặp đôi nổi tiếng.

Từ rich kid Sài thành đến nàng dâu hào môn chuẩn mực

Primmy Trương (tên thật Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992) là một trong những gương mặt nổi bật của giới rich kid Sài thành. Cô từng được biết đến với vai trò beauty blogger và mẫu ảnh đình đám, đồng thời là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp.

Primmy Trương tiếp tục sự nghiệp beauty blogger, là khách mời quen thuộc của các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp sau khi kết hôn.

Xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt có mẹ là bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường đào tạo kỹ năng mềm danh tiếng, Primmy Trương sớm được nuôi dưỡng trong môi trường chuẩn mực và được định hình phong cách thanh lịch, trang nhã. Không chỉ xinh đẹp, cô còn có học vấn ấn tượng và phong thái tự tin, điềm tĩnh.

Trong Vbiz, hội chị em bạn bè thân thiết của Primmy có thể kể đến bao gồm: Ngọc Thanh Tâm, Phương Anh Đào, Jang Mi. Trước đây, cô từng là khách mời quen thuộc trong các vlog có nội dung về thời trang, "đập hộp" hàng hiệu trên kênh YouTube của bạn thân Ngọc Thanh Tâm.

Hội chị em nổi tiếng của bà xã Phan Thành.

Năm 2021, tiểu thư xinh đẹp kết hôn với Phan Thành. Đám cưới toàn hoa và siêu xe của cặp đôi từng khiến mạng xã hội bùng nổ vì độ xa hoa. Sau khi kết hôn, Primmy Trương chọn cuộc sống kín tiếng, lui về chăm sóc gia đình và 2 con nhỏ.

Thời gian gần đây, bà xã Phan Thành xuất hiện trở lại với hình ảnh ngày càng thăng hạng. Dù đã là mẹ 2 con, cô vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh, đôi chân dài thẳng tắp, làn da căng mịn cùng gu thời trang sang trọng, trẻ trung. Primmy thường chọn trang phục mang tông màu dịu nhẹ, kiểu dáng tối giản nhưng tôn dáng, giúp tỏa sáng mà không cần cầu kỳ trong các sự kiện mà mình góp mặt.

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ và gu thời trang tinh tế xứng danh dâu hào môn.

