"Công chúa băng giá" Hàn Quốc cuối cùng cũng chịu cười vì một lý do nghe kỳ cục

Nổi tiếng là "công chúa băng giá" của Kpop, Krystal Jung luôn hút hồn khán giả bằng visual sang chảnh, lạnh lùng và bí ẩn. Tuy nhiên không phải lúc nào người đẹp này cũng có thể giữ được dáng vẻ nghiêm nghị ấy. Cách đây không lâu khi Krystal xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon để khởi hành sang châu Âu cho một sự kiện thể thao, như thường lệ ngay từ khi bước xuống xe, nữ idol kiêm diễn viên đình đám họ Jung đã khiến khu vực check-in xôn xao, tiếng máy ảnh nháy liên tục. Tuy nhiên, một sự cố dở khóc dở cười đã xảy đến, khiến ngôi sao này bất giác không giấu được nụ cười ngượng.

Tình huống trớ trêu khi công chúa băng giá bị chiếc gót giày "phản chủ" (Nguồn Instagram).

Theo đó, Krystal đã chọn outfit mang tinh thần "American preppy" cổ điển, gồm áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng , quần short xanh navy cạp cao cùng túi da nâu nhỏ gọn và đôi sandal cao gót quai mảnh màu be. Tổng thể nhẹ nhàng, thanh lịch mà vẫn sang trọng, đúng phong cách thương hiệu Ralph Lauren mà cô đang đại diện.

Thế nhưng, trong lúc chuẩn bị sang đường, một sự cố nhỏ đã bất ngờ xảy ra khi gót giày của Krystal vô tình mắc kẹt vào khe nắp thoát nước ngay dưới chân. Cô khẽ giật mình, sau đó bật cười ngượng khi cả ekip phải nhanh chóng cúi xuống giúp cô gỡ đôi giày ra trước mặt dàn phóng viên.

Không hề luống cuống hay tỏ ra khó chịu, Krystal vẫn giữ nguyên thần thái điềm tĩnh, thậm chí còn che miệng cười khi nhìn thấy tình huống tréo ngoe này bị camera ghi lại. Một vài khoảnh khắc sau, cô nàng đã hoàn toàn lấy lại phong độ, chỉnh lại tóc, nở nụ cười tươi và tiếp tục tạo dáng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi khoảnh khắc thú vị này được chia sẻ lại sau vài tháng, điều bất ngờ là thay vì chỉ là một sự cố nhỏ dễ thương, loạt bình luận bên dưới lại nổ ra tranh cãi không ngớt. Một bộ phận netizen khen ngợi Krystal hết lời vì thái độ bình tĩnh, tự nhiên, cho rằng cô đúng chuẩn một ngôi sao chuyên nghiệp, dù có chuyện gì vẫn lộng lẫy:

"Dù gót giày kẹt cứng mà cô ấy vẫn cười, không hề tỏ ra khó chịu. Đây mới là thần thái ngôi sao thật sự.", "Ngay cả khi gặp sự cố, Krystal vẫn như đang trong một buổi chụp hình tạp chí."...

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có luồng ý kiến trái chiều, tập trung vào hành động nữ idol đứng yên để ekip giúp gỡ giày. Một số cư dân mạng cho rằng Krystal trông hơi "kiểu cách", số khác lại lên tiếng bênh vực cô:

"Nếu cô ấy cúi xuống tự tháo thì có khi còn mất dáng, hỏng cả outfit. Người nổi tiếng luôn phải giữ hình ảnh trên camera.", "Các bạn nghĩ dễ à? Đang giữa ống kính phóng viên, lại mặc quần short và mang cao gót, cúi xuống không khéo còn bị hiểu nhầm. Giữ bình tĩnh như vậy là đúng rồi."...

Một fan bình luận vui: "Đây chắc là lần hiếm hoi công chúa băng giá cười nhiều như vậy ở sân bay. Dù giày có kẹt, visual vẫn không kẹt nổi đâu nha!"

Sau màn giải cứu gót giày, Krystal nhanh chóng bước ra khu vực check-in với vẻ rạng rỡ, vẫy tay tạm biệt phóng viên trước khi vào trong. Netizen phải công nhận rằng: dù chỉ diện outfit tối giản, không cầu kỳ hay phô trương, nhưng cách cô phối đồ cùng phong thái tự tin lại toát lên vẻ high-class tự nhiên mà không phải ai cũng làm được.