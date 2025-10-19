Tình cũ của Lee Min Ho theo một bộ môn giúp đẹp người, sang cả cốt cách

Giữa vô vàn bộ môn giữ dáng đang gây sốt khắp mạng xã hội, có một lựa chọn tưởng chừng cổ điển nhưng lại được những mỹ nhân hàng đầu Hàn Quốc mê mẩn: ballet. Không ồn ào, không cần tạ nặng hay bài tập đốt calo cực hạn, ballet mang đến vẻ đẹp thanh tao, cân bằng và sang trọng mà nhiều ngôi sao xứ Hàn hướng tới. Và cái tên khiến bộ môn này lại được nhắc bàn luận rầm rộ gần đây chính là Suzy, "tình cũ của Lee Min Ho" vừa đăng loạt ảnh ballet khiến netizen Hàn khen ngợi hết lời.



Trong những khung hình mới, Suzy xuất hiện trong bộ đồ tập tối giản, tóc búi gọn gàng, từng chuyển động tay chân đều toát lên sự mềm mại và tự chủ. Không còn là tình đầu ngọt ngào năm nào, Suzy của hiện tại là một người phụ nữ trưởng thành, vừa mạnh mẽ vừa duyên dáng. Bộ ảnh không chỉ đẹp ở kỹ thuật tạo dáng mà còn đẹp ở năng lượng mà cô truyền ra.

Ballet vốn được xem là đỉnh cao của sự kỷ luật trong nghệ thuật vận động. Mỗi bước di chuyển đều cần sự kiểm soát cơ thể tuyệt đối, từ nhịp thở, ánh mắt đến từng đầu ngón tay. Chính điều này khiến ballet trở thành bộ môn được nhiều ngôi sao Hàn yêu thích: từ Son Ye Jin, Park Shin Hye cho tới Irene Kim, vì ballet không chỉ giúp họ giữ dáng mà còn rèn thần thái. Sự dẻo dai của cơ bắp kết hợp cùng tư thế chuẩn chỉnh khiến dáng đi, dáng đứng và phong thái trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên hơn, như thể họ luôn đang bước ra từ một khung hình điện ảnh.

Với Suzy, ballet không đơn thuần là bài tập mà là một cách sống chậm lại, một cách tìm lại sự cân bằng giữa lịch trình dày đặc và áp lực hào quang. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng, việc tập ballet giúp bản thân kết nối sâu hơn với cảm xúc, với cơ thể, và đó là lúc cô tìm thấy vẻ đẹp tự nhiên nhất của mình. Không cần sân khấu lớn hay lớp make-up dày, chỉ cần một tấm gương và vài động tác cơ bản, Suzy vẫn đủ khiến người ta không thể rời mắt.

Điều thú vị là, ballet cũng đang dần trở thành một yếu tố thời trang. Những chiếc váy tutu cách điệu, giày ballet flats hay áo khoác mỏng lấy cảm hứng từ vũ công đã xuất hiện trong hàng loạt bộ sưu tập, từ Miu Miu đến Chanel.