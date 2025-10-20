Cứ mặc 4 mẫu áo khoác này là trẻ ra 5 tuổi

Thời trang không chỉ để đẹp, mà còn là công cụ đắc lực giúp bạn "ăn gian" tuổi một cách tinh tế. Trong vô vàn món đồ thời trang, áo khoác là một item quan trọng không thể thiếu mỗi dịp thu đông. Nhưng không phải loại áo khoác nào cũng giúp bạn trẻ trung hơn tuổi thật. Để chọn được những mẫu vừa hợp thời, vừa giúp "hack" tuổi, bạn nên lưu ý đến kiểu dáng, chất liệu và cách phối đồ sao cho hợp xu hướng.

Dưới đây là 4 mẫu áo khoác được đánh giá là siêu hack tuổi:

Áo khoác da

Nhắc đến áo khoác da, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến sự cá tính. Tuy nhiên, chiếc áo này không chỉ dành riêng cho phong cách "cool ngầu" mà còn có thể biến hóa rất linh hoạt để trở nên sang trọng, thời thượng.

Áo khoác da với chất liệu bóng mượt, form đứng và chi tiết tối giản đang là lựa chọn yêu thích của các quý cô sành điệu. Item này dễ dàng kết hợp cùng váy liền, chân váy midi hay quần jeans, tạo nên sự tương phản thú vị giữa mềm mại và mạnh mẽ. Chính sự đối lập này lại khiến tổng thể trang phục trở nên bắt mắt, trẻ trung và đầy cuốn hút.

Một điểm cộng khác của áo khoác da là khả năng "làm mới" diện mạo một cách nhanh chóng. Chỉ cần khoác thêm một chiếc áo da ngoài trang phục đơn giản, bạn đã có ngay một outfit sành điệu, hợp mốt và trông trẻ trung hơn tuổi thật.

Áo khoác denim

Denim luôn là biểu tượng của sự năng động, trẻ trung và cá tính. Áo khoác denim dù đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng đến nay vẫn chưa hề lỗi mốt. Nhờ vào nét retro pha chút bụi bặm, chiếc áo này luôn được các tín đồ thời trang săn đón mỗi dịp thu về.

Áo khoác denim có thể phối cùng gần như mọi item cơ bản trong tủ đồ, như áo phông trắng, chân váy chữ A cho đến quần short hay đầm hai dây. Chính sự dễ tính này khiến denim trở thành món đồ không thể thiếu khi bạn muốn F5 phong cách.

Đặc biệt, nếu chọn những mẫu áo khoác denim dáng oversized, bạn không chỉ che được khuyết điểm phần vai hoặc eo, mà còn tạo cảm giác trẻ trung, năng động hơn hẳn. Phong cách này rất phù hợp với những buổi dạo phố, cà phê cùng bạn bè.

Áo blazer oversized

Blazer là món đồ "quốc dân" trong tủ đồ của mọi cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch. Tuy nhiên, không phải blazer nào cũng mang lại cảm giác trẻ trung. Lựa chọn blazer dáng oversized chính là bí quyết để tạo nên sự cân bằng giữa thanh lịch và hiện đại, giúp bạn trông thời thượng mà không bị "dừ".

Với phom dáng rộng rãi, blazer oversized mang lại sự phóng khoáng, thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu cần có. Bạn có thể phối cùng quần ống suông, chân váy ngắn, áo crop-top hoặc đơn giản là jeans và sneaker để tạo nên một tổng thể trẻ trung, cá tính.

Gam màu cũng đóng vai trò quan trọng. Hãy ưu tiên các tông màu sáng như be, kem, pastel hay xám nhạt để tăng hiệu ứng "hack tuổi". Những màu này không chỉ dễ phối mà còn giúp gương mặt bạn trông rạng rỡ, tươi sáng hơn đáng kể.

Áo cardigan

Cardigan là item không thể thiếu của những nàng theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Với chất liệu mềm mại, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, cardigan dễ dàng tạo nên vẻ ngoài dịu dàng, ngọt ngào và đặc biệt là giúp bạn trẻ ra vài tuổi chỉ trong tích tắc.

Để cardigan phát huy hết khả năng "hack tuổi", hãy ưu tiên những mẫu có tông màu sáng như hồng pastel, trắng kem, xanh baby hoặc be nhạt. Những gam màu này mang lại cảm giác tươi tắn, nhẹ nhàng và rất phù hợp với tiết trời se lạnh của mùa thu.

Cardigan cũng rất dễ phối đồ. Bạn có thể khoác ngoài đầm hai dây, kết hợp với chân váy midi hoặc quần jeans để có ngay set đồ xinh xắn, dịu dàng nhưng không hề "sến". Ngoài ra, cardigan mỏng còn rất lý tưởng cho những ngày giao mùa, khi thời tiết không quá lạnh nhưng vẫn cần một lớp áo nhẹ để giữ ấm và tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

