2 kiểu áo khoác đang hot nhưng dễ mặc, dễ đẹp trong mọi tình huống cho các nàng U35

1. Áo khoác dáng ngắn vải tweed - thanh lịch, nữ tính mà không bị "dừ"

Tweed không chỉ là "đặc sản" của Chanel mà còn là kiểu áo khoác khiến mọi phụ nữ đều cảm thấy sang trọng hơn ngay khi khoác lên mình. Ưu điểm của vải tweed là độ đứng dáng vừa phải, tạo nên vẻ chỉnh chu mà vẫn nhẹ nhàng, nữ tính. Với phụ nữ U35, đây là kiểu áo giúp cân bằng giữa công việc và phong cách, vừa có thể mặc đi làm cùng chân váy bút chì, quần âu, vừa có thể diện ra phố cuối tuần cùng với jeans ống suông và áo thun trắng.

Các gam màu pastel hoặc trung tính như beige, kem, xám ghi giúp áo tweed trông trẻ trung hơn, tránh cảm giác “quá cổ điển”. Kiểu dáng ngắn, chiết eo nhẹ hoặc cài khuy vàng sẽ tạo điểm nhấn tinh tế, khiến tổng thể vừa thanh lịch kiểu Pháp vừa dễ ứng dụng hằng ngày.

2. Áo khoác da lộn (suede jacket) - phóng khoáng, hiện đại và có chiều sâu

Nếu tweed là biểu tượng của sự tinh tế, thì da lộn lại gợi lên một nét phóng khoáng rất riêng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn muốn đổi gió khỏi các outfit công sở quen thuộc. Chất liệu da lộn mang lại cảm giác ấm áp, phù hợp cho cả tiết trời chuyển mùa hoặc khi đi du lịch.

Áo khoác da lộn màu nâu nhạt, camel hoặc olive đặc biệt tôn da và dễ phối. Bạn có thể mix cùng quần jeans tối màu, boots thấp cổ, hoặc đơn giản là váy maxi, đẹp không cần cố mà vẫn thu hút. Điều đáng nói là áo da lộn rất có tuổi thọ: càng mặc lâu, bề mặt vải càng có độ bóng mờ tự nhiên, trông càng vintage và có hồn. Với phụ nữ U35 những người bắt đầu đề cao sự bền vững, tinh giản và cá tính riêng đây là món đầu tư cực kỳ đáng giá.