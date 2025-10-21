Mẹ 3 con tuổi U40 chi 50 triệu "lên đồ" đánh pickleball: "Ra sân là phải đẹp, vì đẹp khiến mình thấy vui hơn"

Bộ môn pickleball đang tạo nên một làn sóng mới trong cộng đồng yêu vận động, đặc biệt là hội chị em. Pickleball không chỉ dễ chơi, phù hợp với nhiều độ tuổi mà còn mang đến không khí sôi động, thân thiện và tràn đầy năng lượng. Nhưng điều thú vị hơn cả, đó là khi pickleball trở thành một "sân chơi thời trang" đúng nghĩa.

Pickleball: Khi thể thao thành sàn diễn thời trang của hội chị em

Từ những chiếc váy khỏe khoắn nữ tính, giày thể thao, cho đến mũ, băng đô hay thậm chí là đôi tất cao cổ xuyệt tông... tất cả đều được các chị em chăm chút "lên đồ" kỹ lưỡng. Một khi chị em đã ra sân là phải vừa chơi hay vừa mặc đẹp.

Giữa làn sóng đó, có một gương mặt nổi bật trên mạng xã hội: Nhung Emma (38 tuổi, Hà Nội), một người mẹ 3 con, đam mê làm đẹp và là "tín đồ" thực thụ của pickleball. Cô chia sẻ với về hành trình đến với bộ môn này, cũng như cách cô biến pickleball thành niềm vui và một phần phong cách sống của mình.

Ban đầu, với Nhung, pickleball chỉ là "một trào lưu đáng thử". Nhưng chính sự kết hợp giữa vận động, niềm vui và thời trang đã khiến cô ngày càng gắn bó.

"Trước đây mình từng tập gym, yoga, nhưng chỉ khi chơi pickleball mình mới giữ cân tốt nhất. Ngoài ra, đồ pick rất đẹp, mỗi lần lên đồ mình lại yêu môn này hơn. Mình thấy bản thân năng động, trẻ trung hơn hẳn. Thêm nữa, các tình huống trong trận rất vui, giúp mình vừa cười vừa rèn phản xạ. Giờ thì càng ngày mình càng mê, chưa thấy chán chút nào" - Nhung Emma chia sẻ.

Mẹ 3 con U40 chi 50 triệu "lên đồ" đi đánh pickleball

Với hội chị em, pickleball không chỉ là một môn thể thao mà còn là một phần phong cách sống, thậm chí còn có thể coi là "sân chơi thời trang" để chị em khoe khéo gu thời trang của mình.

Là một bà mẹ 3 con mê thời trang và làm đẹp, Nhung Emma hoàn toàn đồng ý với những nhận xét này, cô coi mỗi buổi ra sân như một dịp để thư giãn, giao lưu và khẳng định gu thẩm mỹ riêng: "Điều đó tùy vào tính cách mỗi người. Với những ai hướng ngoại như mình thì đúng thật, pickleball đã thay đổi cuộc sống theo hướng tốt lên rất nhiều".

Nói về phong cách thời trang trên sân của bản thân, Nhung hào hứng chia sẻ: "Mình thích đồ vừa cá tính vừa tôn dáng. Mình hay kết hợp với mũ, nơ cài tóc, hoặc cặp tóc nhỏ xinh. Ra sân mà mặc đẹp, tự tin hơn hẳn. Không có môn thể thao nào thời trang đẹp như môn này đâu".

Cũng vì đam mê đó, Nhung Emma từng chia sẻ trên kênh TikTok của mình (kênh TikTok @camnhung_daily) đoạn clip tiết lộ mình đầu tư tới 50 triệu đồng cho pickleball từ váy áo, giày dép đến phụ kiện.

Đầu tư 50 triệu lên đồ đi đánh pickleball. (Nguồn: Nhung Emma).

"Lúc đầu đăng clip, mình biết sẽ có ý kiến trái chiều, nhưng vẫn muốn thử xem phản ứng mọi người thế nào. Thật ra có người còn đầu tư 300-500 triệu cho môn này là bình thường. Riêng mình thì mỗi set tầm 4-5 triệu. Mình hay chọn đồ của thương hiệu như Pom, Alo, Wilson" - Nhung chia sẻ.

Ra sân để "sống ảo" hay để "thi đấu": Đó đều là lựa chọn của mỗi người

Bên cạnh những lời khen về gu thời trang khỏe khoắn, tinh tế, cũng như sắc vóc thon thả cân đối của mẹ 3 con, Nhung Emma cũng nhận được nhiều bình luận trái chiều:"Chơi thể thao thôi, cần gì phải lên đồ đắt vậy", hay "mặc đẹp để gọi vốn à"...

"Đó là do tư duy mỗi người thôi. Có người chỉ cần tiện, có người lại muốn chỉn chu vì thấy vui hơn khi mặc đẹp. Dù là ra sân để 'sống ảo' hay để thi đấu cũng không sao, vì đó là lựa chọn của họ. Với mình, đầu tư là xứng đáng. Nhờ pickleball, mình tìm thấy phiên bản hoàn hảo của chính mình.

Thì mình có nói, xác định từ đầu là mình sẽ nhận về nhiều thông tin, trong đó có cả tích cực và tiêu cực, và đúng thật nhiều người rất ghét con gái ra sân mà điệu đà chau chuốt quá, có lẽ nhìn bị ngứa mắt. Đó là quan điểm của họ mình cũng không nghĩ gì nhiều, và cũng không cấm được họ có những suy nghĩ như vậy. Quan trọng là mình sống cuộc sống của mình, theo đuổi đam mê của mình, chứ không phải sống theo ý của họ"- Nhung Emma thẳng thắn chia sẻ.

Giữa nhịp sống bận rộn của công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình cùng 3 con nhỏ, pickleball với Nhung không chỉ là thể thao, mà là khoảng thời gian riêng để cô được vận động, được giải tỏa năng lượng và cũng là sân chơi để cô thể hiện gu thời trang tinh tế của mình.

Đầu tư tới 50 triệu cho những set đồ đi đánh pick, Nhung Emma có cách riêng của mình để phản bác lại tất cả những ý kiến trái chiều xoay quanh bộ môn này. Có thể thấy hầu như các set đồ mà Nhung Emma chuẩn bị đều kín đáo, khỏe khoắn, vẫn khoe được lợi thế vóc dáng của bà mẹ 3 con mà không hề phô diễn quá nhiều.

Với Nhung Emma, pickleball là cách đơn giản nhất để cô yêu bản thân, giúp mẹ 3 con khỏe hơn, vui hơn và đẹp hơn mỗi ngày.

Nguồn: NVCC