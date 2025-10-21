Giới trẻ choáng với hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: Các cụ xưa mặc như fashion show vậy!

Mới đây, một bạn trẻ vừa chia sẻ cảm nhận khi có chuyến thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ở Hà Nội. Đây là nơi trưng bày hàng ngàn hiện vật, tư liệu quý giá về lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam, trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Bài đăng này nhận được lượng tương tác cao bởi chính chủ đã khai thác được 1 góc nhìn thú vị, nhìn nhận các hiện vật dưới góc nhìn thời trang: "Ôi thời trang ngày xưa xịn vậy trời. Đi Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tưởng lạc vào fashion show".

Góc nhìn này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của netizen. Nhiều bình luận để lại thể hiện sự bất ngờ, hứng thú với chủ đề này, không chỉ cho thấy dấu hiện tích cực khi người trẻ ngày càng dành sự quan tâm cho lịch sử nước nhà, mà còn có tư duy tiếp nhận vô cùng cởi mở và sáng tạo:

"Ê wow nha. Rất wow. Đẹp xịn vậy.", "Phục trang của các cụ ngày xưa cứ phải gọi là nét căng, nhiều bộ bây giờ mặc lại cũng vẫn tuyệt đối xu hướng luôn.", "Túi số 5 nhìn như thiết kế của Bottega Veneta bây giờ. Đẹp thất sự", "Thắc mắc là trong này có món nào là của các luxury brand không?"...

Một trong những hiện vật được chú ý nhất là chiếc áo blu-dông. Theo thông tin được chú thích, đây là món đồ từng được Thượng tướng Chu Huy Mân mặc trong chiến dịch chỉ huy bộ đội tiến công ở khu quân sự Thượng Đức (8/1974). Cụm từ blu-dông nghe có vẻ xa lạ nhưng theo cách gọi hiện đại đây chính là phiên âm của áo blouson.

Thiết kế hội tụ đủ yếu tố của một mẫu outerwear cổ điển chuẩn runway từ phom boxy, cổ bẻ rộng, chất da thật với hiệu ứng patina tự nhiên theo năm tháng, và đặc biệt là đai khóa ở cổ tay - chi tiết hiện nay vẫn thường thấy trong các BST Menswear của Saint Laurent hay Prada...

Một hiện vật khác cũng khiến dân tình thích thú bàn tán chính là chiếc túi màu tím từng được bà Trần Thị Tiết sử dụng để cất giấu tài liệu và súng ngắn khi hoạt động bí mật ở Đà Nẵng năm 1968. Chỉ nhìn qua ảnh, chiếc túi đã khiến netizen liên tưởng ngay đến phong cách thủ công tinh xảo, không logo của các nhà mốt lớn như Bottega Veneta hay Loewe. Thiết kế với phần thân túi được xử lý bằng kỹ thuật gấp vải 3D tỉ mỉ, tay cầm bản tròn, phom mềm mại toát lên vẻ sang trọng hiếm thấy, đặc biệt khi biết rằng nó được làm ra trong thời chiến.

Chiếc áo len màu vàng bơ cũng là hiện vật khiến giới trẻ không khỏi trầm trồ khi được nhìn lại. Theo chú thích tại bảo tàng, đây là áo do Đoàn 875, Tổng cục Chính trị cấp phát cho tù binh phi công Mỹ trước khi được trao trả vào tháng 3/1973. Ở góc nhìn thời trang, thiết kế phom áo suông, cổ mock neck nhẹ cùng chất len dệt mịn dễ liên tưởng đến các BST ready-to-wear hiện đại của Uniqlo hay Sandro.

Một số hiện vật khác được đánh giá có tính thời trang cao ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam:

Túi và áo bà ba được làm thủ công trong tù khi bị địch bắt.

Một mẫu túi với hiệu ứng viền sợi tua rua vẫn còn nguyên vẹn đến ngày nay.

Đồng hồ Seiko dây thép được các tín đồ đam mê đồng hồ vintage ưa chuộng.

Ảnh: @binhh.binhh, @annamdoimucoi.