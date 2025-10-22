Phong thủy tốt của Đỗ Hà

Sáng 22/10, Đỗ Hà chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Hình ảnh trong ngày vui của Hoa hậu Việt Nam 2020 và thiếu gia tập đoàn Sơn Hải trong lễ đón dâu tại Thanh Hoá được công bố rộng rãi, thu hút sự chú ý của công chúng nhờ vẻ ngoài xứng đôi vừa lứa của cả hai.

Trong buổi lễ đón dâu này, Đỗ Hà tiếp tục lựa chọn áo dài trắng tương tự với cách cô từng gây chú ý trong lễ nạp tài cách đây một tuần. Như vậy tà áo dài, đặc biệt là áo dài trắng đã lần lượt xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời Đỗ Hà kể từ ngày cô được biết đến với danh xưng Hoa hậu Việt Nam cách đây 5 năm. Theo phong thủy, người đẹp sinh năm 2001 thuộc mệnh kim, có màu bản mệnh cũng chính là màu trắng.

Sánh đôi cùng chú rể Viết Vương trong bộ suit lịch lãm, mẫu áo dài của Đỗ Hà ngày đón dâu được cách điệu đôi chút từ phần cổ lọ thanh lịch đến chất liệu ren trắng được sử dụng, giúp tôn lên hình ảnh hiện đại, sang trọng và hết sức thời trang.

Trước đó vào ngày 16/10, công chúng bất ngờ khi tin đồn Đỗ Hà kết hôn thành sự thật. Theo thông tin từ ekip NTK trang phục, nàng Hậu đã đặt hàng tổng cộng 21 bộ áo dài cho hôn sự. Trong đó cặp áo dài trắng của vợ chồng cô mang tên "Thanh Bình Hỷ Lạc" còn có ý nghĩa đặc biệt với tên gọi được ghép đôi từ quê hương Thanh Hóa của cô dâu và Quảng Bình của chú rể. Thiết kế lấy tông trắng ngọc trai làm chủ đạo, tượng trưng cho sự thuần khiết, trên áo thêu hình ảnh nước biếc và chim lạc - biểu tượng của sự no đủ, hoà hợp và gắn kết.

Cách đây gần 5 năm, Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra đúng vào ngày 20/11. Đây là sự kiện hiếm hoi BTC Hoa hậu Việt Nam quyết định bỏ hết váy dạ hội rườm rà để ôn vinh tà áo dài trong khoảnh khắc vinh danh 3 vị trí cao nhất. Đỗ Hà khi đó mặc áo dài trắng tinh khôi, thả tóc dài không khác gì một nữ sinh thanh lịch được Tiểu Vy trao lại vương miện.

Nói về việc Top 3 Hoa hậu Việt Nam mặc áo dài khi đăng quang, bà Phạm Kim Dung - Phó BTC Hoa Hậu Việt Nam 2020 trả lời trong buổi họp báo như sau:

"Các thí sinh mặc áo dài trắng trong thời khắc quan trọng để sẻ chia với những mất mát của đất nước trong năm vừa qua (2020). Chúng tôi tự hào khẳng định rằng tà áo dài trắng là tà áo dài Việt Nam. Việc diện tà áo dài Việt Nam là vô cùng đáng quý. Mặc dù các bạn thí sinh có hơi thiệt thòi vì không được diện váy dạ hội lộng lẫy, nhưng tôi nghĩ ai cũng vui và hài lòng vì ý nghĩa sâu xa khi khoác lên người tà áo dài trắng".

Sau khi đăng quang Hoa hậu năm 19 tuổi, Đỗ Hà kết thúc nhiệm kỳ của mình vào cuối năm 2022. Ngay sau đó cô cũng hoàn thành mục tiêu tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 2023. Thời điểm này, Đỗ Hà tiếp tục chọn diện áo dài trắng trong bộ ảnh kỷ yếu lưu giữ kỷ niệm đẹp thời thanh xuân. Vẫn là vóc dáng đáng ngưỡng mộ với chiều cao 1m75, sau 3 năm Đỗ Hà đã có bước nhảy vọt về visual, với đường nét ngày càng mặn mà, thu hút.