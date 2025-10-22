Bạch Lộc hết xấu

Màn “đảo ngói” của Bạch Lộc đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội khi nữ diễn viên bất ngờ xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới. Mái tóc nhuộm sáng mang sắc thái nổi bật giúp cô trông cá tính, sắc sảo và khác hẳn hình ảnh dịu dàng thường thấy. Nhiều netizen nhận xét màu tóc này không chỉ khiến mỹ nhân sinh năm 1994 thêm phần nổi bật mà còn giúp cô tăng thêm khí chất tự tin, cuốn hút. Xuất hiện tại 1 sự kiện thương hiệu mới đây, mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến dân tình chao đảo với visual bắt mắt cùng tạo hình phong cách. Hiếm hoi lắm, dân tình mới chứng kiến một Bạch Lộc phá cách được khen nhiều hơn chê, khi cả phong thái lẫn tạo hình đều khá vừa vặn với nữ diễn viên.

Bạch Lộc xuất hiện với màu tóc mới nổi bật tại sự kiện. (Nguồn: bailu_my_babay)

Bạch Lộc gây thương nhớ ngay khi vừa xuất hiện với kiểu tóc buộc cao, để mái phồng nhẹ, khoe trọn gương mặt thanh tú cùng làn da trắng sáng. Màu tóc hồng ánh tím trở thành điểm nhấn nổi bật, vừa khiến cô trông trẻ trung, vừa mang lại nét hiện đại và cá tính khác biệt so với hình ảnh ngọt ngào thường thấy. Layout makeup nhẹ với tông hồng matching càng làm tăng thêm vẻ tươi tắn, trong khi đôi môi hồng và má ửng nhẹ tạo cảm giác tự nhiên nhưng vẫn sang.

Đáng chú ý không kém màu tóc mới chính là mẫu đầm nằm trong BST Chanel Spring 1993 Couture. Với thiết kế gam màu đen tối giản, phom dáng ôm cùng đường xẻ nhẹ nhàng, Bạch Lộc khiến người xem khó rời mắt nhờ khí chất thanh lịch mà vẫn quyến rũ.

Lần này, nàng "tiểu hoa" diện đồ hiệu đã ghi được điểm trong lòng công chúng.

Kiểu tóc mới đã góp phần không nhỏ làm nổi bật làn da trắng sáng cùng đường nét cuốn hút của Bạch Lộc.

Tạo hình này của Bạch Lộc đã chinh phục được đại đa số cộng đồng mạng.

Cận cảnh mái tóc hồng tím ánh khói mới giúp mỹ nhân sinh năm 1995 bùng nổ visual.

Trước đây, thời trang và Bạch Lộc được ví như 2 đường thẳng song song khi cô từng nhiều lần trở thành đề tài bàn tán vì mặc xấu. Dù khoác lên mình loạt trang phục đắt đỏ từ các thương hiệu lớn, song cách phối đồ và tạo hình của nữ diễn viên lại mất điểm vì thiếu tinh tế, thậm chí có phần “quê” và lạc quẻ với xu hướng hiện đại. Không những thế, nhiều người còn cho rằng thần thái và nét đẹp của Bạch Lộc chưa đủ nổi bật để diện đồ hiệu.