Mái tóc 100 điểm của cô dâu hào môn Đỗ Hà

Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và chú rể Viết Vương – thiếu gia tập đoàn Sơn Hải đang trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Sáng nay, trong lễ đón dâu, visual của nàng hậu khiến dân tình không ngớt trầm trồ vì quá rạng rỡ, ngọt ngào và sang trọng. Diện mẫu váy cưới trắng tinh khôi cùng lối trang điểm trong veo, mỹ nhân sinh năm 2001 toát lên vẻ đẹp chuẩn nền nã, dịu dàng, khiến ai nấy đều phải mê mẩn. Đặc biệt, mái tóc óng mượt, đen dày và suôn dài của cô dâu trở thành tâm điểm, góp phần tôn lên mọi đường nét thanh tú mà Đỗ Hà có được trong ngày trọng đại.

Đỗ Hà xinh đẹp rạng rỡ trong lễ đón dâu sáng ngày 22/10.

Đỗ Hà khiến mạng xã hội tấm tắc khen ngợi ngay khi vừa xuất hiện. Nàng hậu chọn kiểu tóc đen dài truyền thống, không cần tạo kiểu cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao, trang nhã. Chính mái tóc đen dài đã giúp tạo hình của cô dâu thêm phần hoàn hảo. Lối trang điểm nhẹ nhàng với tông hồng tôn lên vẻ nữ tính, còn đôi môi căng mọng cùng hàng mi cong tự nhiên khiến visual của cô dâu thêm cuốn hút.

Cận cảnh mái tóc tự nhiên đẹp như suối của Đỗ Hà. Khi kết hợp cùng chiếc veil thêu hoa, nàng hậu càng thêm phần dịu dàng.

Trước đó, trong lễ ăn hỏi, Đỗ Hà cũng chiếm trọn cảm tình của người nhìn khi xuất hiện với mái tóc giản dị mà vẫn cuốn hút. Không cần phụ kiện cầu kỳ hay lối tạo kiểu phức tạp, chỉ riêng vẻ đẹp mộc mạc cùng mái tóc đen bóng khỏe của nàng Hậu đã đủ để khiến dân tình phải xuýt xoa, khẳng định phong thái chuẩn "dâu hào môn" của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Mái tóc của Đỗ Hà đẹp đến độ chẳng cần tạo kiểu, chỉ để đơn giản, thêm chiếc kẹp tóc nhỏ xinh cũng đủ làm người nhìn xao xuyến. Tạo hình nhã nhặn nhưng sang càng làm nổi bật visual của Đỗ Hà.

Đỗ Hà là một trong những mỹ nhân luôn được khen ngợi về mái tóc đen dài tự nhiên. Không chạy theo xu hướng nhuộm sáng hay tạo kiểu, cô trung thành với màu tóc đen truyền thống hoặc nâu trầm. Theo thời gian, mái tóc của Đỗ Hà vẫn giữ được sự mượt mà, bồng bềnh, góp phần làm nên hình ảnh dịu dàng đặc trưng của nàng hậu xứ Thanh.

Ngay cả trong đời thường hay đi event, Đỗ Hà cũng thường xuất hiện với mái tóc dài bồng bềnh, đơn giản và nữ tính, dịu dàng.

Ảnh: Linh Lê Chí, Hoàng Nhung