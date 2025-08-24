4 item sáng màu đáng sắm nhất lúc này, giúp nàng trẻ trung mọi lúc mọi nơi

Mỗi khi bước sang thu, những chiếc quần dài và bộ đồ tối màu vốn là lựa chọn quen thuộc, nhưng các nàng vẫn nên làm mới phong cách của mình với những món đồ sáng màu, nhẹ nhàng và tươi tắn. Sắm những món thời trang sáng màu không chỉ giúp diện mạo của chị em thêm phần tươi mới mà còn tạo nên sự tinh tế và thanh lịch trong từng bộ trang phục.

Nếu đang tìm kiếm cách để làm mới tủ đồ mùa thu này, chị em hãy bổ sung ngay 4 món thời trang sáng màu sau đây:

Áo len tăm

Áo len tăm không bao giờ lỗi mốt và luôn là lựa chọn tuyệt vời cho những ngày thu mát mẻ. Với chất liệu len mềm mại và thiết kế ôm sát cơ thể, áo len tăm mang đến vẻ ngoài vừa trẻ trung, vừa thanh thoát và quyến rũ.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc áo vừa nhẹ nhàng lại vừa tinh tế, những chiếc áo len tăm sáng màu như pastel, trắng kem hay màu be sẽ là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Chị em có thể phối những phiên bản này với quần jeans, chân váy hoặc quần ống rộng để tạo nên một set đồ hoàn hảo cho ngày thu.

Chân váy

Không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu chính là những chiếc chân váy. Dù là chân váy ngắn hay midi, những mẫu chân váy sáng màu sẽ luôn tạo nên sự khác biệt và giúp bạn trở nên nữ tính hơn. Đặc biệt, so với chân váy đen cơ bản, những mẫu chân váy màu sáng như trắng, be hay pastel không chỉ giúp vẻ ngoài tươi mới hơn mà còn đem đến sự nhẹ nhàng, duyên dáng.

Chân váy suông, chân váy chữ A hay chân váy xẻ tà đều là những dáng váy đáng thử để mang lại sự phong phú và đa dạng cho phong cách mùa thu.

Quần ống rộng

Quần ống rộng không chỉ là món thời trang biểu tượng của mùa hè mà còn là item lý tưởng cho mùa thu. Các mẫu quần ống rộng sáng màu như trắng, be hay pastel mang lại cảm giác phóng khoáng và tươi mới.

Quần ống rộng sáng màu dễ dàng kết hợp với áo sơ mi thanh lịch hay áo len tăm trẻ trung, từ đó giúp bạn có ngay một set đồ hoàn hảo cho cả công sở lẫn những buổi dạo phố. Quần ống rộng sáng màu không chỉ mang đến sự thoải mái mà còn giúp bạn ghi điểm với phong cách thanh thoát và cuốn hút.

Áo sơ mi

Áo sơ mi sáng màu là một trong những item không thể thiếu trong tủ đồ của mọi quý cô yêu thích sự thanh lịch. Những chiếc áo sơ mi màu trắng, xanh nhạt, hay màu pastel nhẹ nhàng sẽ giúp bạn trở nên nổi bật, cuốn hút mà không hề sến súa.

Đặc biệt, áo sơ mi sáng màu rất dễ kết hợp với các trang phục khác như quần ống rộng, chân váy ngắn hay quần jeans. Một chiếc áo sơ mi sáng màu không chỉ giúp bạn mặc đẹp tới công sở, mà còn có thể tạo ra một diện mạo cực kỳ tươi trẻ, năng động cho những ngày cuối tuần.

Ảnh: Sưu tầm