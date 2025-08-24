Phối 4 mẫu giày này với quần jeans, bộ cánh đơn giản nhất cũng trở nên sang ngút ngàn

Quần jeans là món thời trang cực kỳ trẻ trung, bụi bặm, có thể giúp bạn trông nổi bật hơn ngay cả khi phối với mẫu áo đơn giản nhất. Tuy nhiên, độ sang xịn mịn của cả set quần jeans còn nằm ở 1 yếu tố, đó chính là kiểu giày mix cùng. Khi được lựa chọn một cách khéo léo, giày không chỉ tôn dáng tối ưu mà còn cộng thêm điểm thanh lịch, sang trọng và thời thượng cho set quần jeans.

Sau đây là 4 mẫu giày đẹp miễn bàn để phối cùng quần jeans:

Giày mary jane

Bên cạnh giày búp bê quen thuộc, chị em nên lưu tâm đến kiểu giày mary jane vì món thời trang này ngọt ngào không kém, và còn nâng tầm vẻ sang chảnh, yêu kiều cho bộ trang phục. Giày mary jane khá điệu đà nhưng vẫn ăn nhập hoàn hảo với set quần jeans năng động, từ đó giúp tổng thể thêm phần nữ tính.

Trong khi giày mary jane màu đen rất cơ bản, ghi điểm trang nhã thì giày mary jane trắng, kiểu mắt lưới hoặc giày mary jane tông đỏ nâu lại mới mẻ hơn, giúp thắp sáng cả bộ trang phục. Vì giày mary jane chủ yếu là giày bệt, chị em hãy sơ vin bộ trang phục để tránh bị dìm dáng.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn là món thời trang cực kỳ đáng sắm cho tủ đồ vì sự đa zi năng. Các nàng có thể kết hợp mẫu giày này với outfit công sở đứng dáng, thanh lịch, những bộ cánh dự tiệc long lanh, thậm chí là cả set quần jeans đậm chất street style.

Ưu điểm của giày mũi nhọn là sự nữ tính và sang chảnh, giúp nâng tầm tổng thể trang phục. Ngoài ra, giày mũi nhọn còn mang tới hiệu quả kéo chân dài, tôn dáng thêm cao ráo. Bên cạnh giày mũi nhọn mang tông màu đen, chị em nên tạo điểm nhấn cho thời trang mùa thu bằng một đôi giày mũi nhọn họa tiết da báo vì kiểu giày này đang là mốt.

Giày mule cao gót

Không chỉ phù hợp để diện trong mùa hè, giày mule còn lý tưởng để tái chế khi bước sang thu. Nhờ sự phóng khoáng, giày mule cao gót ăn nhập hoàn hảo với những set quần jeans bụi bặm, cá tính. Đặc biệt, khi kết hợp giày mule cao gót với quần jeans ống suông, ống vẩy hoặc quần jeans trắng, vẻ ngoài càng thêm sang chảnh, yêu kiều.

Giày mule cao gót tạo hiệu ứng thoáng chân, do đó không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn hack dáng cực kỳ tốt.

Giày slingback

Giày slingback cực kỳ phù hợp với mùa thu vì sự nữ tính và trang nhã. Phần quai hậu chính là điểm đắt giá của mẫu giày này, vì giúp vẻ ngoài của người mặc thêm chỉn chu, lịch sự. Đây chính là lý do, giày slingback rất phù hợp với môi trường công sở.

Dẫu vậy, giày slingback vẫn có thể mix được với quần jeans. Mẫu giày này chính là chìa khóa giúp set quần jeans thêm sang trọng, tinh tế nhưng không hề làm giảm đi nét hiện đại và thời thượng. Chị em nên kết hợp giày slingback với quần jeans dài trên mắt cá chân để vẻ đẹp và độ sành điệu của mẫu giày này được phát huy tối ưu, đồng thời tăng thêm công dụng hack dáng.

Ảnh: Sưu tầm