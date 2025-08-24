Thiếu tá Công an nhập vai "girl phố" Mai Ly lan tỏa lòng tự hào dân tộc qua tà áo dài truyền thống

Dự án 'Yêu áo dài, yêu đất nước' được NTK Dũng Nguyễn và thương hiệu áo dài thêu tay Tulip cho ra mắt trong thời điểm cả nước đang hân hoan hướng về hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Dương Hoàng Yến

Đây là dự án đặc biệt đánh dấu bước ngoặt trong hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị áo dài Việt Nam của NTK Dũng Nguyễn. Anh và đội ngũ của mình thực hiện hàng loạt bộ hình lưu giữ lại thời khắc trọng đại của đất nước cùng những nhân vật khách mời tham gia đến từ nhiều ngành nghề công việc, độ tuổi, giới tính khác nhau trong chiếc áo truyền thống tại các địa danh mang dấu tích lịch sử, văn hoá, con người ở Hà Nội.

Dương Hoàng Yến và Thiếu tá Công an Mai Ly.

Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh, mỗi cảm xúc trong 'Yêu áo dài, yêu đất nước' không chỉ là nơi NTK Dũng Nguyễn và các khách mời cùng nhìn lại những năm tháng lịch sử hào hùng đã đi qua của dân tộc, mà còn chạm vào những xúc cảm chân thành, những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời mỗi con người của nhiều người xung quanh.

Dương Hoàng Yến, Thiếu tá Mai Ly và NTK Dũng Nguyễn.

Bên cạnh đó, dự án lần này còn là cách bày tỏ lời tri ân sâu sắc của anh và các nhân vật gửi đến thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống làm nên mùa thu độc lập tự do cho đất nước, đồng thời cũng là một lời nhắn nhủ đến những bạn trẻ: lịch sử đang được tiếp nối trong mỗi thế hệ ngày hôm nay, vì thế hãy sống trọn vẹn, biết ơn, cống hiến và viết tiếp câu chuyện hoà bình của dân tộc Việt Nam.

Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi cùng Đại úy Phạm Điều và Thiếu úy Phùng Thế Văn

Sau Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi sánh vai cùng Đại úy Phạm Điều và Thiếu úy Phùng Thế Văn, hai gương mặt tiếp theo nhận lời tham gia vào dự án 'Yêu áo dài, yêu đất nước' của NTK Dũng Nguyễn và thương hiệu áo dài thêu tay Tulip chính là ca sĩ Dương Hoàng Yến và Thiếu tá Công an Mai Ly.

Khoác lên người bộ áo dài đỏ thắm, Dương Hoàng Yến vừa trở thành tâm điểm với khoảnh khắc thực hiện nghi lễ chào cờ ở giây phút kết thúc tiết mục "Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời" trong lúc lá cờ Tổ quốc tung bay trên sân khấu sự kiện "Tự Hào Là Người Việt Nam" diễn ra ở quảng trường sân vận động Mỹ Đình vào tối 17/8.

(Nguồn: VFC Official)

Thiếu tá Mai Ly từng gây sốt mạng xã hội nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách trẻ trung và khả năng nhập vai thuyết phục khi hóa thân nữ 'girl phố' trong các tình huống biểu diễn võ thuật, giả định trấn áp quái xế trong chương trình "Ngày hội Vì thủ đô bình yên" do Công an Thành phố Hà Nội tổ chức tại phố đi bộ hồ Gươm vào sáng 10/8.

Thiếu tá Mai Ly

Sự xuất hiện của hai nhân vật gây bão trên truyền thông thời gian gần đây trong tà áo dài truyền thống, ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Đây không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc tạo dáng chung mà còn gợi lên niềm tự hào dân tộc, khiến cả hai xúc động và tự nhắc nhở bản thân về tình yêu quê hương đất nước thiêng liêng.

"Nếu Dương Hoàng Yến là người nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có thể mang đến những niềm vui, hy vọng, làm đẹp cho đời thì những đồng chí, chiến sĩ công an như thiếu tá Mai Ly lại đem sự bình yên, hạnh phúc đến cho từng người, từng nhà. Mối quan hệ hay sự kết nối giữa người nghệ sĩ và lực lượng công an không chỉ ở sự tôn trọng mà còn là sự cam kết đồng hành bên nhau trong hành trình xây dựng, phát triển đất nước. Chính vì thế, tôi luôn dành nhiều tình cảm và muốn tôn vinh những cống hiến công khai hay loạt hy sinh thầm lặng của người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ nữ thuộc lực lượng công an nhân dân Việt Nam" - NTK Dũng Nguyễn cho biết.

Tại cầu Thê Húc, Thiếu tá Mai Ly rạng rỡ khoe sắc vóc trong tà áo dài màu xanh cốm, thể hiện vẻ đẹp dịu dàng và thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam. Trong khi đó, nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến tỏa sáng với gương mặt thanh thoát, nụ cười trong trẻo cùng thần thái toát lên sự tự tin trong chiếc áo dài màu vàng. Đặc biệt, nhà thiết kế Dũng Nguyễn còn làm riêng phụ kiện họa tiết lá Quốc kỳ và cờ Đảng đính kết lên trang phục, bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc khi đất nước Việt Nam đang bước vào những sự kiện trọng đại.

Còn ở bảo tàng Phòng không Không quân, Thiếu tá Mai Ly để lại ấn tượng với hình ảnh mạnh mẽ, nghiêm trang trong bộ sắc phục Công an nhân dân sánh bước bên ca sĩ Dương Hoàng Yến nổi bật nhờ phong thái mềm mại, duyên dáng khi mặc áo dài màu đỏ.

Theo nhà thiết kế Dũng Nguyễn, trang phục áo dài đỏ của ca sĩ sinh năm 1991, mang tên 'Quốc Kỳ', được anh lấy ý tưởng từ màu đỏ tượng trưng cho màu của cách mạng, màu máu của các chiến sỹ đã hy sinh trong khi họa tiết ngôi sao vàng năm cánh tượng trưng cho sự đoàn kết, sức mạnh của 5 tầng lớp sĩ, công, nông, thương, binh tham gia vào cuộc kháng chiến trong lịch sử Việt Nam.

Thiếu tá Mai Ly tâm sự, cô biết đến dự án 'Yêu áo dài, yêu đất nước' của NTK Dũng Nguyễn thông qua lời chia sẻ của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Nữ chiến sĩ công an cho biết rất hạnh phúc, đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. "Tôi khá bất ngờ, hồi hộp với lời mời từ nhà thiết kế Dũng Nguyễn nhưng cũng đầy hứng khởi khi có cơ hội được thử sức trong một vai trò mới ở dự án quảng bá trang phục áo dài tại thời khắc đầy ý nghĩa của toàn thể người dân Việt Nam", thiếu tá Mai Ly tâm sự.

Trong khi đó, Dương Hoàng Yến nói cô hạnh phúc khi được chứng kiến đất nước trong hòa bình và cũng đầy xúc động khi nhìn thấy thế hệ trẻ ngày càng quan tâm tới những hoạt động mang ý nghĩa thiêng liêng của dân tộc. 'Tôi cảm nhận được không khí hào hùng, trang nghiêm và tự hào dân tộc len lỏi trong từng con ngõ, từng người dân khắp khu vực trung tâm Thủ đô nói riêng và các vùng miền trên dải đất hình chữ S nói chung.', nữ ca sĩ háo hức cho biết.

Ngoài những cái tên trên, dự án 'Yêu áo dài, yêu đất nước' còn có sự tham giacủa vợ chồng diễn viên Lan Hương - Đỗ Kỷ, ca sĩ Thu Hằng, diễn viên Thanh Hương, diễn viên Thu Quỳnh, MC Mai Ngọc, MC Thái Dũng, diễn viên Quỳnh Nga, MIQ Phương Nhã, Á hậu MIQ Thuỷ Tiên cùng các Tiktoker Hà Lê, Tiktoker Review By Quyen, tiktoker Trang Lê, CEO Thủy Chu...

Costume: Áo dài thêu tay Tulip

Stylist: Huyền Gin

Photo và camera: Dz.photography - Phạm Việt Dũng, Sơn Nguyễn

Makeup: Mika Makeup Styling - Ximona Makeup & Academy



