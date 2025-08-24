Kiểu áo vừa thể thao, vừa "mọt sách" đang trend rần rần trên Pinterest, thu này phải có trong tủ đồ

Nếu vài năm trước, những chiếc áo bóng đá chiếm trọn spotlight của phong cách thể thao đường phố, thì mùa thu 2025 lại chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của áo bóng bầu dục (rugby shirt) . Khác với tính sôi nổi của chiếc áo jersey bóng đá, rugby shirt mang trong mình nét preppy học đường đặc trưng gọn gàng, chỉn chu nhưng vẫn casual khiến nó trở thành item dễ mặc và có nhiều "đất dụng võ" hơn nhiều trong tủ đồ. Lướt Instagram hay đặc biệt là Pinterest hàng loạt gợi ý phối đồ cùng áo rugby shirt từ các cô nàng quốc tế có thể sẽ khiến bạn khó cầm lòng muốn có 1 set cho riêng mình!

Biểu tượng thời trang bắt nguồn từ đồng phục

Ra đời từ sân bóng bầu dục, rugby shirt vốn gắn liền với hình ảnh vận động viên và sinh viên các trường đại học ở Anh, Mỹ trong thế kỷ 20. Với form dáng rộng vừa phải, cổ áo cài nút hoặc cổ chữ V mở, cùng họa tiết sọc ngang đặc trưng, chiếc áo này nhanh chóng vượt ra ngoài biên giới thể thao để trở thành biểu tượng thời trang mang hơi hướng cổ điển và có tính timeless đặc sắc.

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, rugby shirt từng bước quay lại đường đua, mở màn bằng khoảnh khắc Hailey Bieber và Rihanna cùng diện phiên bản kẻ sọc xanh đỏ của Loewe vào năm 2023. Đó gần như là tuyên ngôn: rugby shirt chính thức bước vào vòng spotlight của làng mốt toàn cầu.

Không dừng lại ở đường phố, rugby shirt còn xuất hiện liên tục trên các sàn diễn danh giá. Dries Van Noten đã biến hóa chiếc áo thể thao quen thuộc thành phiên bản với gấu áo dài, cổ buộc dây pha trộn tinh thần menswear và nữ tính. The Row chọn cách nâng cấp với chất liệu cashmere hồng nhạt, tối giản mà xa xỉ. Miu Miu thì đưa rugby shirt vào cùng loạt trang phục mang cảm hứng học đường, tạo nên cơn sốt preppy mới.

Item kinh điển trở lại đa sắc màu

Một điểm thú vị của rugby shirt chính là khả năng đa năng, đa dụng trong phối đồ. Các tạp chí thời trang ghi nhận trên đường phố New York, không khó để bắt gặp các fashionista diện rugby shirt theo nhiều biến tấu: phối cùng quần jeans ống rộng cho vibe cổ điển, layer với áo jacket và bermuda shorts để thêm cá tính, hay thậm chí mặc cùng chân váy midi để cân bằng giữa sporty và nữ tính.

Những khoảnh khắc đời thường ấy cho thấy rugby shirt không chỉ là sản phẩm trên sàn runway, mà đã thật sự len lỏi vào tủ đồ hàng ngày. Đặc biệt, các IT-girl thế hệ Gen Z nhanh chóng biến item này thành tuyên ngôn cá nhân một lựa chọn thay thế tinh tế cho áo bóng đá đã bắt đầu thoái trào sau nhiều mùa hè càn quét.

Điểm then chốt nằm ở form dáng cơ bản nhưng có cấu trúc: cổ áo sơ mi, chất liệu dày dặn nhưng mềm mại, chiều dài áo vừa đủ để đóng thùng hoặc thả ngoài. Nhờ vậy, rugby shirt dễ dàng kết hợp với quần tây, váy mini, hay đơn giản là quần jeans. Chỉ cần thay đổi phụ kiện như giày thể thao thoải mái, hay giày cao gót kitten heels điệu đà là bạn đã có 2 diện mạo hoàn toàn khác nhau. Một chút phối hợp khéo léo, đây sẽ không chỉ là chiếc áo hot trend mà còn là item có thể đồng hành dài lâu trong tủ đồ của bạn.

Nhiều tạp chí quốc tế như Marie Claire hay Vogue đã nhận định sự lên ngôi của rugby shirt trong mùa Thu Đông 2025 không chỉ là một trào lưu thoáng qua vì item này vốn đã tồn tại hàng chục năm và lần trở lại này chỉ củng cố thêm vị thế kinh điển của nó. Có thể nói, rugby shirt hội tụ đủ 3 yếu tố mà thời trang hiện đại đang cần: tính ứng dụng, tính di sản, tính linh hoạt. Một khi những tên tuổi như The Row, Miu Miu hay Dries Van Noten đã đặt dấu ấn lên nó, rugby shirt chắc chắn sẽ ở lại lâu hơn 1 mùa mốt.