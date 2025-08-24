Nữ diễn viên mặc trang phục màu trắng đẹp tới từng set đồ

Yêu thích đồ màu trắng, chị em hãy tham khảo Khả Ngân những cách kết hợp sau đây.

Trang phục màu trắng không chỉ phù hợp để mặc trong mùa hè, mà còn lý tưởng khi diện vào mùa thu dịu dàng, mát mẻ. Bộ trang phục mang tông màu trắng có thể mang đến cho người mặc sự nữ tính, dịu dàng, nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ hack tuổi. Đồ trắng có rất nhiều ưu điểm, nên các mỹ nhân Việt sành điệu cũng không bỏ qua kiểu trang phục này khi xây dựng phong cách.

Một trong những sao nữ đam mê diện đồ trắng chính là Khả Ngân. Nữ diễn viên cho thấy xoay quanh đồ trắng, chị em có rất nhiều cách phối đồ đa dạng, đẹp mắt:

Khả Ngân kết hợp áo thun trắng với quần denim xanh, đây là công thức quen thuộc và luôn hợp mốt. Dẫu vậy, combo áo thun + quần denim xanh vẫn cần điểm nhấn, và chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài đã giúp tổng thể thêm phóng khoáng, ấn tượng. Chiếc khăn họa tiết trùm đầu tăng vẻ nữ tính, bay bổng cho nhan sắc.

Quần trắng kết hợp rất ăn ý với áo hai dây màu xanh đậm. Công thức này không chỉ tôn lên nét quyến rũ của người mặc mà còn gây ấn tượng ở sự trẻ trung, tươi tắn. Để đảm bảo sự hài hòa của tổng thể trang phục, túi xách và dép màu trung tính là những mảnh ghép phù hợp.

Áo thun trắng và quần jeans xanh là combo đã quá đỗi quen thuộc với chị em. Sự kết hợp này luôn đúng, các nàng có thể diện kiểu trang phục này vào những lúc lười phối đồ cầu kỳ, nhưng vẫn muốn có vẻ ngoài ấn tượng. Một số kiểu giày giúp nâng tầm công thức áo thun trắng và quần jeans xanh chính là sneaker trắng, giày loafer màu đen, giày mary jane hoặc giày búp bê tối giản.

Yêu thích phong cách năng động, cá tính, chị em không nên bỏ qua combo áo thun trắng kết hợp với quần denim short, tông màu đen. Tổng thể trang phục càng thêm "chất" nhờ mũ lưỡi trai, giày thể thao tông màu đen.

Không chỉ có sự trẻ trung, thời thượng, công thức áo hai dây màu đen và quần trắng ống suông còn toát lên nét quyến rũ. Đôi sandal màu xanh đã tạo điểm nhấn bắt mắt cho bộ cánh màu trung tính. Chị em nên sơ vin để nâng tầm outfit và tôn dáng hiệu quả.

Bên cạnh quần jeans xanh, áo thun trắng còn có thể kết hợp ăn ý với quần dài mang tông màu hồng ngọt ngào, tươi tắn. Muốn giữ nguyên độ phóng khoáng và thoải mái của tổng thể trang phục, một đôi giày thể thao là lựa chọn hợp lý.

Kết hợp áo tank top trắng với chân váy họa tiết 3D là một cách hay để chị em tăng độ phóng khoáng, nữ tính cho style dạo phố. Tổng thể trang phục thêm phần bay bổng nhờ chiếc mũ và túi cói.

Mẫu váy trắng sơ mi có nhiều ưu điểm, đó là sự thanh lịch xen lẫn nét trẻ trung, hiện đại nhưng không kém phần dịu dàng. Đây là kiểu trang phục mà ai cũng có thể mặc đẹp. Đôi sneaker trắng tăng hiệu quả hack tuổi nhưng không làm giảm đi nét nữ tính.

Ngay cả khi diện váy trắng, người mặc vẫn có được vẻ ngoài nổi bật. Bí kíp ở đây chính là ưu tiên thiết kế tôn dáng quyến rũ như váy quây. Mẫu váy quây này còn toát lên sự tươi trẻ, ngọt ngào.

