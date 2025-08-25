Quyền năng Lisa có cứu được bộ mỹ phẩm đầu tay "giá trên trời" của Louis Vuitton?

Giữa tuần qua việc Louis Vuitton chính thức bước vào thị trường mỹ phẩm đã tạo nên làn sóng chú ý lớn trong cộng đồng thời trang và làm đẹp. Đây là một trong những thương hiệu xa xỉ lớn nhất thế giới, tuy nhiên lại nằm trong số ít những "ông lớn" còn lại chưa tung ra dòng làm đẹp riêng. Trong khi đó, các đối thủ như Chanel hay Armani đã kinh doanh nước hoa, mỹ phẩm cách đây hàng thập kỷ, những năm gần đây Hermès, Gucci, Prada và nhiều thương hiệu khác cũng đã rầm rộ gia nhập lĩnh vực này.

Bộ sưu tập đầu tiên của Louis Vuitton mang tên La Beauté sẽ được bán ra trên website từ 25/8 và có mặt tại các cửa hàng từ ngày 29/8 sắp tới. Trước giờ mở bán, chiều 24/8 mới đây Lisa với tư cách Đại sứ thương hiệu đã đăng tải hình ảnh bộ sản phẩm mà mình nhận được trên Instagram. Đây cũng là 1 trong số những bức ảnh thực tế đầu tiên giúp công chúng có cái nhìn cận cảnh về dòng mỹ phẩm mới của Louis Vuitton.

Lisa đăng tải hình ảnh thực tế về bộ mỹ phẩm đầu tay của Louis Vuitton.

Câu hỏi được đặt ra là: Liệu với sức ảnh hưởng từ Lisa liệu có khiến bộ mỹ phẩm của thương hiệu Pháp được đón nhận hơn? Bởi điều khiến công chúng bàn tán nhiều nhất trong những ngày qua trước tin tức này không phải là thiết kế bao bì hay chất lượng thành phẩm của những món mỹ phẩm cộp mác Louis Vuitton, mà chính là mức giá khó tiếp cận được thương hiệu này định vị.

Son màu LV Rouge và son dưỡng LV Baume có giá 160 USD (khoảng hơn 4,2 triệu đồng), 250 USD (hơn 6,5 triệu đồng) cho bảng phấn mắt mini LV Ombres. Với mức giá này, Louis Vuitton đã đưa mỹ phẩm của mình lên một "vũ trụ" hoàn toàn khác biệt, nơi phần lớn người tiêu dùng khó lòng với tới.

Sáu tháng trước, thương hiệu này và Dame Pat McGrath - khi đó vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sáng tạo Mỹ phẩm tại Louis Vuitton, đã hé lộ kế hoạch ấp ủ 55 mẫu son thỏi, 10 mẫu son dưỡng và 8 bảng phấn mắt.

Thực tế, giới beauty cũng không xa lạ gì với những sản phẩm có giá "chát". Một lọ nước hoa niche từ các thương hiệu đang hot có thể dễ dàng vượt ngưỡng 300 USD (khoảng 8 triệu). Các dòng dưỡng da cao cấp như La Mer hay La Prairie từ lâu đã có tệp khách hàng trung thành với những hũ kem giá trên 500 USD (13 triệu đồng). Tuy nhiên, theo The Business Of Fashion, đa số những sản phẩm ấy được tung ra trong giai đoạn người tiêu dùng còn dễ chấp nhận việc trả nhiều tiền cho xa xỉ phẩm. Ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ ấy đã thay đổi, niềm tin vào "giá trị xa xỉ" cũng không còn nguyên vẹn.

Mấu chốt là những tên tuổi được định vị tương đồng với Louis Vuitton như Dior, Chanel hay Tom Ford vẫn giữ mức giá son, cushion, phấn nền quanh mức 60 USD trở xuống (dưới 1,5 triệu). Ngay cả Hermès, thương hiệu vốn được xem như biểu tượng tối thượng của xa xỉ, khi ra mắt dòng son vào năm 2022 với giá 81 USD (khoảng 2 triệu), cũng đã gây không ít tranh cãi. Vì vậy, để thuyết phục người tiêu dùng rằng một thỏi son hay thậm chí chỉ là một thỏi son dưỡng có giá cao gấp đôi số đó, rõ ràng là một bài toán khó cho Louis Vuitton.

Louis Vuitton vừa nhập cuộc đã định vị dòng mỹ phẩm của mình ở một tầm cao vượt hẳn tất cả những ông lớn thời trang khác. Và gấp đôi giá son của Hermès là yếu tố rất đáng bàn cãi.

Cách netizen quốc tế phản ứng với thông tin này tuy có trái chiều nhưng... không đáng kể, vì phần lớn người tiêu dùng đều có chung một quan điểm rằng họ rất khó chấp nhận con số trên. Nhiều bình luận kêu gọi tẩy chay, cho rằng thương hiệu đang cố tình đẩy giá để tạo sự khan hiếm giả tạo. Một người viết: "Đừng mua, họ chỉ muốn lấy cớ tăng giá khắp nơi. Thật ra LV cũng chẳng có gì đặc biệt đến thế."

Dĩ nhiên, vẫn có một số ý kiến bênh vực, so sánh với những dòng son siêu cao cấp khác như Chanel Le Rouge (195 USD) hay Dior Rouge Premier (595 USD) để chứng minh rằng mức giá này không phải chưa từng có. Tuy nhiên, nhìn chung, phần đông công chúng vẫn bày tỏ sự ngỡ ngàng, thậm chí mỉa mai rằng nhiều người sẽ mua chỉ để khoe khoang. Như một bình luận khác chốt lại:"Chanel 55 Euro đã là giới hạn của tôi, chứ 160 USD cho một thỏi son thì đúng là sống ở hành tinh khác."

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, biết đâu khi sản phẩm được chính thức bán ra, Louis Vuitton với "quyền năng sold out" từ Lisa sẽ khiến dòng mỹ phẩm dù bị chê "chát" vẫn đắt hàng như tôm tươi.