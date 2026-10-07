4 bộ phận bẩn nhất của con lợn nhưng người Việt "mê như điếu đổ"!

Dù là món khoái khẩu xuất hiện từ mâm cơm bình dân đến bàn nhậu, 4 bộ phận này của con lợn lại tiềm ẩn vô số độc tố và vi khuẩn gây hại.

Thịt lợn từ lâu đã trở thành thực phẩm quen thuộc và xuất hiện phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của gia đình Việt, từ mâm cơm bình dân cho đến những buổi nhậu lai rai. Mặc dù thơm ngon và chế biến được thành nhiều món ăn đa dạng, không phải bộ phận nào của con lợn cũng an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Dưới góc nhìn y khoa và an toàn thực phẩm, có 4 bộ phận được đánh giá là mất vệ sinh nhất, chứa nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng cùng độc tố tích tụ nhưng lại luôn nằm trong danh sách những món ăn được nhiều người ưa chuộng nhất. Hãy cẩn trọng khi ăn!

1. Phổi lợn

Đứng đầu trong danh sách các bộ phận kém vệ sinh nhất chính là phổi. Là cơ quan hô hấp chính, phổi lợn phải liên tục trao đổi không khí với môi trường xung quanh. Trong quá trình sinh trưởng tại chuồng trại, lợn có tập tính húc ủi đất cát, hít thở bầu không khí chứa nhiều phân, bụi mịn cùng vô số vi khuẩn.

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Về cấu trúc sinh học, phổi lợn gồm hệ thống phế nang xốp chằng chịt với hàng triệu ống khí quản nhỏ. Cấu trúc đặc thù này khiến việc làm sạch phổi trở thành bài toán cực kỳ khó khăn. Ngay cả khi được ngâm rửa nhiều lần hay bóp muối kỹ lưỡng, các hạt bụi bẩn, vi khuẩn và ký sinh trùng đọng sâu bên trong các nang phổi vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn. Nếu con lợn được nuôi bằng thức ăn chứa chất tăng trọng hay hóa chất, khoảng 60% lượng độc tố tồn dư sẽ tích tụ tại cơ quan này, gia tăng nguy cơ ngộ độc và nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

2. Ruột già

Món lòng già luộc, dồi chiên hay lòng xào dưa chua từ lâu đã trở thành món ăn tốn mồi quen thuộc. Tuy nhiên, dưới góc độ giải phẫu sinh lý, ruột già chính là đoạn cuối của ống tiêu hóa, đảm nhận nhiệm vụ tiếp nhận và vận chuyển toàn bộ chất thải cặn bã của con lợn trước khi bài tiết ra ngoài.

Do đặc thù môi trường bên trong, ruột già là nơi cư trứ của hàng tỷ vi khuẩn đường ruột, phổ biến nhất là vi khuẩn E. coli, Salmonella, trùng roi cùng các loại ký sinh trùng. Quá trình sơ chế nếu thực hiện sơ sài sẽ không thể loại bỏ hết màng nhầy bám ở thành ruột, dễ dẫn đến các đợt ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy cấp hoặc nhiễm trùng ruột nghiêm trọng. Ngoài ra, ruột già chứa hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol rất cao, gây áp lực lớn cho hệ tim mạch nếu tiêu thụ quá thường xuyên.

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3. Thịt cổ lợn

Nhiều người đi chợ thích chọn mua phần thịt cổ vì giá thành rẻ, thịt có lẫn nạc mỡ mềm mại, thích hợp để làm thịt xay, nhân nem hay chế biến các món xào. Dù vậy, kết cấu giải phẫu cho thấy đây lại là vùng chứa mật độ hạch bạch huyết dày đặc nhất trên cơ thể con lợn.

Hạch bạch huyết đóng vai trò như hệ thống bộ lọc miễn dịch, có nhiệm vụ giữ lại và tiêu diệt các loại vi khuẩn, vi rút cũng như mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể động vật. Khi lợn mắc bệnh, các hạch này sẽ sưng to và chứa hàm lượng lớn độc tố chưa kịp chuyển hóa. Khi giết mổ, nếu phần hạch này không được lọc bỏ triệt để, người ăn sẽ vô tình nạp các mầm bệnh này vào cơ thể. Bên cạnh đó, vùng cổ lợn nằm sát tuyến giáp. Việc ăn phải thịt cổ chưa loại bỏ sạch tuyến giáp có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc hormone, gây nên các triệu chứng như tim đập nhanh, nhức đầu, nôn mửa và rối loạn chuyển hóa.

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4. Gan lợn

Gan lợn vốn được biết đến là loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, chứa lượng lớn protein, sắt cùng các vitamin nhóm A và B. Tuy nhiên, xét về mặt chức năng sinh lý, gan lại chính là trung tâm chuyển hóa và xử lý độc tố chính của toàn bộ cơ thể.

Tất cả thức ăn, hóa chất, thuốc thú y hay tạp chất hấp thu qua đường tiêu hóa đều phải đi qua gan để lọc và giải độc. Trong trường hợp con lợn bị nhiễm bệnh hoặc ăn phải thực phẩm nấm mốc, gan sẽ là nơi tích tụ nhiều dư lượng kim loại nặng và hóa chất hại nhất. Đáng chú ý, lượng cholesterol trong gan lợn rất cao. Trong 100g gan lợn có chứa tới khoảng 400mg cholesterol, vượt quá mức khuyến nghị tiêu thụ tối đa hàng ngày của một người trưởng thành là 300mg. Việc ăn gan lợn quá mức sẽ làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, mỡ máu cao và tăng huyết áp.

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Khuyến cáo an toàn khi tiêu thụ nội tạng lợn

Tuy nhiên, những điều này không có nghĩa là bạn hoàn toàn không thể ăn 4 bộ phận trên của lợn. Để bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa và tim mạch, bạn nên lưu ý một vài điều khi ăn nội tạng lợn như sau:

- Hạn chế tần suất ăn nội tạng, tối đa chỉ nên tiêu thụ 1 - 2 lần mỗi tháng. Những người có tiền sử mỡ máu, cao huyết áp, gút hay tiểu đường nên tránh xa các món ăn này.

- Sơ chế kỹ lưỡng bằng cách lộn ngược thành ruột, bóp nhiều lần với muối hạt, giấm hoặc chanh tươi. Với gan lợn, nên thái mỏng và ngâm trong sữa tươi không đường 30 phút để hỗ trợ loại bỏ bớt chất độc.

- Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi, không ăn nội tạng tái hay chế biến chưa kỹ nhằm triệt tiêu nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.