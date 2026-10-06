Kinh hãi vụ hơn 10.000 tấn thịt lợn được tạo nạc bằng chất cấm rồi bán ra thị trường: "Điểm đến của số thịt nguy hiểm này là các bếp ăn của các gia đình, trường học..."

"Thực ra Salbutamol nó không tạo nạc đâu mà tạo cảm giác thịt săn chắc khiến người tiêu dùng dễ nhầm tưởng. Chính vì vậy, nó đánh lừa cảm giác của người tiêu dùng, khiến nhiều người tưởng đó là thịt nạc nhưng thực chất không phải", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nói.

Ngày 5/10, vnExpress đưa tin, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiệu, 41 tuổi, cùng 8 người để điều tra các hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Buôn bán hàng cấm, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026, nhóm này mua heo hơi trọng lượng khoảng 100-110 kg, đưa về các trang trại nuôi vỗ béo. Trong khoảng một tháng, heo được cho ăn thức ăn trộn Salbutamol - chất tạo nạc bị cấm sử dụng trong chăn nuôi - để tăng lên 130-140 kg.

Thông tin này khiến người dân vô cùng hoang mang. Theo Thông tin Chính phủ, trong vụ án này, bên cạnh các đối tượng chính, để đưa lợn nhiễm chất cấm ra thị trường tiêu thụ, còn có sự giúp sức của một số đối tượng là cán bộ kiểm dịch viên động vật. "Điểm đến của số thịt nguy hiểm này là các bếp ăn của các gia đình, trường học, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp...ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân", Thông tin Chính phủ nêu rõ.

Tiêu hủy lợn chứa chất cấm. (Ảnh: Thông tin Chính phủ)

Salbutamol là gì?

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (chuyên gia Công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ với VOV, Salbutamol là chất kích thích được sử dụng để tạo nạc cho lợn. Tuy nhiên, chất này không thực sự tạo ra phần thịt nạc như nhiều người vẫn nghĩ

"Thực ra Salbutamol nó không tạo nạc đâu mà tạo cảm giác thịt săn chắc khiến người tiêu dùng dễ nhầm tưởng. Chính vì vậy, nó đánh lừa cảm giác của người tiêu dùng, khiến nhiều người tưởng đó là thịt nạc nhưng thực chất không phải", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nói.

Salbutamol nguy hiểm thế nào?

Từ lâu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc đã liệt Salbutamol vào danh sách các chất cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Biết là cấm, nhưng nhiều nông dân, thương lái vẫn bất chấp cho bò, lợn sử dụng Salbutamol là để tăng tỷ lệ thịt nạc, giảm mỡ... Hơn nữa còn làm cho thịt của chúng có màu đỏ tươi, đẹp mắt hơn.

Đáng nói, chất tạo nạc Salbutamol vẫn có thể tồn dư trong thịt ngay cả khi đã chế biến. Chúng không bị hư hại bởi nhiệt độ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho ngưởi sử dụng.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nhận định, Salbutamol là chất cấm trong chăn nuôi, nếu con người ăn phải chất này có thể bị tồn đọng nhiều chất độc gây hại. Từ đó, dẫn đến các cảm giác như chóng mặt, run tay chân, buồn nôn, tăng hoặc hạ huyết áp... Thậm chí việc tích tụ quá lâu, quá dài chất độc này có thể gây ngộ độc, hoặc tăng nguy cơ ung thư, đau tim và gây tử vong.

Salbutamol được phát hiện tại hiện trường. (Ảnh: Thông tin Chính phủ)

Làm thế nào để nhận biết thịt lợn chứa Salbutamol?

Để nhận biết thịt lợn nghi có tồn dư Salbutamol, khi mua lợn phải là người tiêu dùng thông thái, có kinh nghiệm mới quan sát được bằng mắt thường bởi nó rất dễ bị đánh lừa.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, cấu tạo thông thường, bên dưới lớp bì của con lợn là một lớp mỡ. Lớp mỡ này dày hay mỏng tùy thuộc vào con lợn béo hay gầy. Tiếp đó mới đến lớp thịt nạc. Với thịt lợn nghi có tồn dư Salbutamol, phần thịt nạc này thường có các tia máu nhỏ chạy bên trong nên rất dễ tạo cảm giác giống thịt nạc.

"Với thịt lợn bình thường, lớp mỡ dưới da là màu trắng đục, không có vết máu. Lớp này rất mềm, chỉ cần ấn nhẹ là cảm nhận được. Tuy nhiên với lợn sử dụng Salbutamol thì lớp dưới da có những tia máu nhỏ đi vào trong tạo cảm giác như là thịt nạc, nhưng thực chất không phải. Nó đánh lừa cảm giác của người tiêu dùng, khiến nhiều người nghĩ đó là thịt nạc nên mua về cho gia đình ăn, và như vậy làm tăng nguy cơ hấp thụ Salbutamol tồn dư", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nói.

Tuy nhiên, theo ông, các dấu hiệu trên chỉ mang tính tham khảo. Để xác định thịt có tồn dư Salbutamol hay không cần xét nghiệm chuyên môn.