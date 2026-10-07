Sau mãn kinh thấy dù chỉ 1 dấu hiệu này cũng đừng chủ quan: Có thể là dấu hiệu ung thư đang âm thầm tiến triển

Tưởng rằng đã vượt qua ung thư sau khi được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm, một phụ nữ 63 tuổi bất ngờ phát hiện nhiều nốt bất thường trong phổi sau 3 năm theo dõi định kỳ. Kết quả sinh thiết cho thấy ung thư nội mạc tử cung đã di căn xa, khiến bệnh chuyển sang giai đoạn 4.

May mắn, sau hơn 2 tháng điều trị bằng hóa trị kết hợp miễn dịch, các tổn thương ở phổi của bệnh nhân đã thu nhỏ rõ rệt.

Ung thư giai đoạn sớm nhưng 3 năm sau phát hiện di căn phổi

Theo bác sĩ Yang Mu-jun, chuyên khoa Huyết học - Ung bướu, Bệnh viện Từ Tế Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), bệnh nhân là bà Từ, 63 tuổi. Khoảng 3 năm trước, bà đến khám vì xuất hiện tình trạng chảy máu bất thường và được chẩn đoán mắc ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 1.

Sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật cắt tử cung, hai vòi trứng, hai buồng trứng và một phần hạch bạch huyết. Sau điều trị, bà vẫn tái khám, kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn.

Bà từng nghĩ rằng ung thư được phát hiện sớm và đã hoàn tất điều trị đồng nghĩa với việc có thể yên tâm trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, trong một lần tái khám gần đây, hình ảnh chụp kiểm tra cho thấy nhiều nốt bất thường xuất hiện trong phổi.

Các bác sĩ tiếp tục thực hiện sinh thiết dưới hướng dẫn của chụp CT. Kết quả giải phẫu bệnh và xét nghiệm chuyên sâu xác định những nốt ở phổi không phải là một ung thư phổi mới mà chính là tổn thương do ung thư nội mạc tử cung di căn.

Bệnh nhân vì vậy được xác định đã chuyển sang giai đoạn 4.

Sau đó, bà được điều trị bằng hóa trị kết hợp liệu pháp miễn dịch. Chỉ sau hơn 2 tháng, các nốt ở phổi đã giảm đáng kể, tình trạng bệnh được kiểm soát tốt và hiện bệnh nhân vẫn tiếp tục điều trị.

Ung thư nội mạc tử cung đang ngày càng được chú ý

Theo bác sĩ Yang, tỷ lệ mắc ung thư nội mạc tử cung tại Đài Loan có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Trung bình cứ 100.000 phụ nữ có khoảng 19 người mắc bệnh, đưa loại ung thư này lên vị trí thứ 5 trong số các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ tại đây.

Trước kia, bệnh chủ yếu được phát hiện ở phụ nữ sau mãn kinh, đặc biệt nhóm trên 50-60 tuổi. Tuy nhiên, những năm gần đây, các bác sĩ cũng ghi nhận bệnh ở phụ nữ trẻ hơn.

Ung thư nội mạc tử cung có liên quan đến tình trạng niêm mạc tử cung tiếp xúc lâu dài với hormone estrogen. Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh như thừa cân, béo phì, tiểu đường, chưa từng sinh con, hội chứng buồng trứng đa nang và tuổi cao. Một tỷ lệ nhỏ trường hợp có liên quan đến yếu tố di truyền.

Sau mãn kinh xuất hiện một chút máu cũng không nên chủ quan

Một trong những dấu hiệu quan trọng nhất mà bác sĩ nhấn mạnh là chảy máu âm đạo bất thường.

Ở phụ nữ đã mãn kinh, nếu xuất hiện chảy máu âm đạo trở lại, dù chỉ là vài vệt máu nhỏ, cũng không nên mặc định đó là hiện tượng bình thường.

Đối với phụ nữ chưa mãn kinh, những thay đổi bất thường như chu kỳ kinh đột nhiên rối loạn, thời gian chảy máu kéo dài hoặc lượng máu kinh tăng rõ rệt cũng cần được kiểm tra.

Đây là những biểu hiện có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau và không đồng nghĩa với ung thư. Tuy nhiên, việc thăm khám sớm giúp xác định chính xác nguyên nhân và không bỏ lỡ thời điểm điều trị nếu có bệnh lý nghiêm trọng.

Bác sĩ Yang đặc biệt lưu ý phụ nữ không nên có tâm lý “chỉ ra một chút máu, chờ vài ngày sẽ hết”. Với ung thư nội mạc tử cung, phát hiện càng sớm thì cơ hội điều trị hiệu quả càng cao.

Phát hiện sớm, tiên lượng khác biệt đáng kể

Giai đoạn bệnh là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả điều trị ung thư nội mạc tử cung.

Theo thông tin từ bác sĩ, với bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn 1 hoặc 2 và điều trị phù hợp, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt khoảng 75-95%. Tuy nhiên, khi ung thư đã di căn đến các cơ quan ở xa, tỷ lệ này giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 20-30%.

Ở giai đoạn sớm, phẫu thuật thường là phương pháp điều trị chính. Tùy kết quả giải phẫu bệnh, giai đoạn bệnh, đặc điểm khối u và nguy cơ tái phát, bác sĩ có thể cân nhắc bổ sung xạ trị hoặc hóa trị.

Trong trường hợp bệnh được phát hiện ở giai đoạn tiến triển hoặc tái phát sau điều trị, phương pháp điều trị toàn thân thường đóng vai trò quan trọng.

Đừng bỏ qua dù chỉ một lần chảy máu bất thường

Trường hợp của người phụ nữ 63 tuổi là lời nhắc nhở rằng việc được chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm và hoàn tất điều trị không có nghĩa nguy cơ tái phát hoặc di căn bằng 0. Người bệnh vẫn cần tuân thủ lịch tái khám và theo dõi lâu dài theo chỉ định của bác sĩ.

Đặc biệt, với phụ nữ, chảy máu âm đạo bất thường, nhất là chảy máu sau mãn kinh, cần được kiểm tra thay vì chờ đợi tự khỏi.

Không cần quá hoảng sợ khi xuất hiện một dấu hiệu bất thường, bởi chảy máu có thể do nhiều nguyên nhân lành tính. Nhưng chủ động đi khám sớm chính là cách đơn giản để tìm đúng nguyên nhân và, nếu chẳng may liên quan đến ung thư, không bỏ lỡ cơ hội điều trị khi bệnh còn ở giai đoạn sớm.