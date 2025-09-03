4 bất thường ở vùng bụng tưởng "bệnh vặt' nhưng rất có thể do ung thư hoành hành

Vùng bụng chứa rất nhiều cơ quan nội tạng, sẽ ngay lập tức phản ứng khi sức khỏe bất thường, nhất là đối với các bệnh ung thư. Tuy nhiên, không phải ai cũng chú ý và xem trọng chúng. Bởi vì những phản ứng này dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác về dạ dày, đường tiêu hóa hoặc rối loạn kinh nguyệt, bệnh dạ dày...

Nếu không muốn sớm nhập viện bởi các bệnh nguy hiểm như: ung thư dạ dày, ung thư ruột, ung thư tuyến tụy, ung thư gan, ung thư thận, ung thư buồng trứng… thì đừng xem nhẹ 4 dấu hiệu cảnh báo ở vùng bụng sau đây:

1. Bụng to bất thường

Ngoài trường hợp mang thai, bụng to nhanh có thể do hai nguyên nhân chính: béo bụng vì mỡ nội tạng hoặc cổ trướng. Cổ trướng là tình trạng dịch tích tụ trong ổ bụng do ung thư xâm lấn phúc mạc. Các bệnh thường gặp gồm ung thư gan, tụy, dạ dày, ruột kết và buồng trứng.

Ảnh minh họa

Sự phát triển của khối u làm phình to bất thường và kết dính các cơ quan, khiến vòng bụng tăng nhanh kèm theo đau và những triệu chứng đặc hiệu khác. Tuy nhiên không phải mọi trường hợp bụng phình đều do ung thư. Bệnh gan, viêm gan hoặc suy thận cũng có thể gây ra tình trạng này. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

2. Rối loạn tiêu hóa và buồn nôn

Rối loạn tiêu hóa kéo dài, buồn nôn không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, toát mồ hôi cũng có thể cảnh báo ung thư. Các bệnh thường liên quan gồm ung thư dạ dày, ruột và tuyến tụy.

Chẳng hạn ung thư ruột gây đau bụng, tiêu chảy kéo dài, đi ngoài ra máu hoặc phân đen. Ung thư tuyến tụy thường gây tức bụng, buồn nôn, tiêu chảy, phân nổi, kèm chán ăn và sụt cân nhanh. Điểm khác biệt so với rối loạn tiêu hóa thông thường là các triệu chứng này tồn tại lâu dài, tái phát nhiều lần và không thuyên giảm khi dùng thuốc. Vì vậy cần thăm khám định kỳ để phát hiện sớm.

3. Đau bụng không rõ nguyên nhân

Đau bụng là triệu chứng phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua. Nhiều người nhầm lẫn với khó tiêu hoặc đau bụng kinh nguyệt. Nếu đã ăn uống hợp vệ sinh, dùng thuốc hỗ trợ tiêu hóa nhưng cơn đau vẫn kéo dài, nên nghĩ đến nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng.

Tùy loại ung thư mà cơn đau xuất hiện ở vị trí khác nhau. Ung thư dạ dày hoặc tuyến tụy thường gây đau âm ỉ vùng bụng giữa, phía trên rốn, kèm theo đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn và mệt mỏi. Ung thư gan gây đau co thắt ở bụng trên bên phải, cơn đau có thể lan ra xung quanh, đi kèm sốt, chán ăn, buồn nôn, da sạm và đổ mồ hôi nhiều. Một số trường hợp còn cảm giác tê vùng lưng. Nếu đau bụng dưới hoặc vùng giữa bụng kèm sưng tức, đau âm ỉ kéo dài, đó có thể là dấu hiệu của ung thư ruột.

Ảnh minh họa

4. Xuất hiện các cục rắn hoặc khối u

Ở giai đoạn đầu, ung thư bụng ít có dấu hiệu rõ rệt. Nếu sờ thấy một vùng cứng hoặc khối bất thường, đó có thể là dấu hiệu bệnh đã tiến triển. Những khối này thường gây đau âm ỉ hoặc đau khi ấn tay vào. Nếu sờ thấy khối rắn nhưng không đau, nhiều khả năng bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Ví dụ ung thư gan phát triển đến mức nhất định có thể tạo khối cứng ở bụng trên bên phải. Nếu xuất hiện khối u ở bụng dưới, nguyên nhân thường liên quan đến ung thư ruột hoặc buồng trứng. Trong mọi trường hợp, việc phát hiện cục rắn bất thường ở bụng cần được kiểm tra y tế ngay để xác định nguyên nhân và xử trí kịp thời.

Nguồn và ảnh: Sohu, Cancer123