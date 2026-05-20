3 thay đổi giúp người Hàn Quốc nhảy vọt tuổi thọ, vượt xa Mỹ

Nếu bạn muốn sống lâu và khỏe mạnh, hãy sống kiểu người Hàn Quốc. Những gì người Hàn Quốc đang làm đúng và bạn có thể học hỏi, thực hiện ngay bây giờ:

Ăn nhiều rau hơn ở mọi lứa tuổi

Khi nhà báo Kara Swisher đến thăm một trường học ở Hàn Quốc vào giờ ăn trưa, cô ấy nói rằng cô ấy đã rất ngạc nhiên bởi những gì cô ấy thấy trên khay của học sinh: Rau diếp cuốn, salad củ cải hẹ, kim chi và trái cây theo mùa. Cô ấy nói rằng đó không nhất thiết là những món mà con nhỏ của cô ấy sẽ thích.

Nhưng trong suốt thời gian đi học, trẻ em Hàn Quốc được cung cấp bữa trưa miễn phí ở trường, được chuyên gia dinh dưỡng trường học thiết kế riêng cho cả dinh dưỡng và giáo dục, Yeonju Kim, một chuyên gia dinh dưỡng trường học, nói với Swisher.

Năm 2023, một báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho thấy gần một nửa số trẻ em từ 1 đến 5 tuổi không ăn rau mỗi ngày, 1/3 không ăn trái cây mỗi ngày, trích dẫn một cuộc khảo sát phụ huynh.

Và vấn đề không chỉ là trẻ em kén ăn. Nó còn kéo dài đến tuổi trưởng thành. Gần một nửa số người trưởng thành ở Mỹ có chế độ ăn uống kém chất lượng, theo một nghiên cứu năm 2025.

Chất lượng chế độ ăn uống của họ được đánh giá dựa trên điểm số chế độ ăn uống chính của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, ưu tiên chế độ ăn giàu trái cây và rau quả, được làm từ ngũ cốc nguyên hạt, protein và chất béo lành mạnh với thực phẩm chế biến tối thiểu.

Chế độ ăn giàu các chất này, bao gồm chế độ ăn MIND và chế độ ăn Địa Trung Hải, có liên quan đến cả việc sống lâu hơn và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở tuổi già. (Chế độ ăn MIND là viết tắt của Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (Chế độ ăn Địa Trung Hải - can thiệp DASH nhằm làm chậm quá trình thoái hóa thần kinh).

Thật khó để cảm nhận được tác động của việc ăn uống lành mạnh ngay lập tức, nhưng theo thời gian, kết quả sẽ rõ ràng.

Hoạt động thể chất đa dạng

Khi nghiên cứu về những người cao tuổi "siêu lão hóa" ở Hàn Quốc, những người lớn tuổi có khả năng nhận thức tương đương với người trẻ hơn hàng chục tuổi. Một số yếu tố lối sống có ảnh hưởng nhất là tập thể dục, tương tác xã hội và các hoạt động mới, đầy thử thách, theo Tiến sĩ Geon-Ha Kim, một nhà thần kinh học tại Trung tâm Y tế Đại học Nữ Ewha ở Seoul.

Để học hỏi về hoạt động thể chất, Swisher đã trò chuyện với ngôi sao mạng xã hội được biết đến với biệt danh "Bà ngoại Hàn Quốc", Park Mak-rye. Người phụ nữ 79 tuổi này chia sẻ các công thức nấu ăn lành mạnh, chế độ chăm sóc da và thói quen tập thể dục trực tuyến. Những yếu tố đó, cùng với nhóm bạn thân thiết, là chìa khóa cho sức khỏe của bà, bà nói với Swisher.

Dữ liệu về hoạt động thể chất các loại rất rõ ràng.

Tập thể dục thường xuyên giúp tăng nhịp tim và nhịp thở có liên quan đến việc giảm tới 40% nguy cơ tử vong sớm. Theo một nghiên cứu năm 2023, những người trải qua cảm giác cô đơn và bị cô lập xã hội có nguy cơ tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào cao hơn 32%. Và việc tham gia vào nghệ thuật và văn hóa có thể làm chậm quá trình lão hóa, theo một nghiên cứu được công bố tuần này.

“Tôi ở bên bạn bè và cười đùa cả ngày. Không có chỗ cho bệnh tật”, Park nói.

Chăm sóc chủ động

Một điều khác biệt ở Hàn Quốc so với Hoa Kỳ là chăm sóc sức khỏe. Hieun Shin, một nhà báo của Agence France-Presse chuyên đưa tin về các yếu tố xã hội, chính trị và văn hóa trong cuộc sống ở Hàn Quốc, nói với Swisher rằng tập trung vào điều trị hoặc phòng ngừa.

“Không ai muốn trả tiền cho việc phòng ngừa”, Tiến sĩ Karen Studer, chủ nhiệm khoa y học dự phòng tại Trường Y Đại học Loma Linda ở California, cho biết. Trong hệ thống y tế hiện tại của Mỹ, các bác sĩ được trả tiền để điều trị bệnh tật. Hàng ngàn đô la tiền bồi hoàn cho một ca phẫu thuật bắc cầu tim nhưng rất ít cho một lần khám bệnh để giải quyết các yếu tố lối sống có thể ngăn ngừa bệnh tim.

Ngược lại, theo phóng viên AFP, việc thường xuyên đến gặp các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở Hàn Quốc là điều khá phổ biến, dù chỉ là sổ mũi hay đau lưng. Nhưng điều đó dễ dàng hơn ở một quốc gia có chi phí chăm sóc sức khỏe phải chăng, bà nói.

Một cá nhân có thể không thay đổi được toàn bộ hệ thống y tế ở Hoa Kỳ chỉ sau một đêm, nhưng có những bước cần thực hiện để chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của chính mình, bà Studer cho biết.

Hãy tiêm phòng và khám sàng lọc định kỳ, đồng thời tập trung vào việc tập thể dục (bao gồm cả tập luyện sức mạnh), ăn nhiều rau củ, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, giảm hoặc bỏ hẳn thuốc lá điện tử, thuốc lá và rượu. N hững thay đổi đó có thể chỉ đơn giản là thêm một loại rau mỗi ngày hoặc giảm một ly đồ uống có cồn.

“Bạn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, nó không nhất thiết phải là một quá trình thay đổi cuộc sống triệt để trừ khi bạn muốn vậy. Những thói quen nhỏ có thể dẫn đến những thay đổi lớn ”, bà Studer nói.