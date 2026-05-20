Không chỉ giúp ngủ ngon, hạt sen còn có 4 lợi ích tốt cho thận

Khi nhắc đến hạt sen, nhiều người thường nghĩ ngay đến một món ăn thanh mát, nhẹ bụng và giúp ngủ ngon. Từ chè hạt sen, cháo hạt sen cho tới canh hầm dưỡng sinh, loại thực phẩm này đã xuất hiện trong bữa ăn của người Việt từ nhiều thế hệ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài giản dị ấy, hạt sen còn mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe thận và quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Trong Đông y, hạt sen được xem là nguyên liệu có tính bình, vị ngọt, giúp dưỡng tâm, kiện tỳ và an thần. Còn dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, hạt sen chứa nhiều khoáng chất, chất chống oxy hóa cùng lượng protein thực vật khá lành mạnh. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung hạt sen vào thực đơn hàng tuần.

Các hợp chất chống viêm trong hạt sen giúp giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm đường tiểu, giảm áp lực bài tiết cho thận

Hỗ trợ cân bằng điện giải và ổn định huyết áp

Một trong những vai trò quan trọng nhất của thận là điều hòa điện giải trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm hoặc cơ thể thường xuyên mất nước, sự cân bằng kali, natri và magie dễ bị ảnh hưởng, kéo theo cảm giác mệt mỏi, chuột rút hoặc tăng huyết áp.

Hạt sen tự nhiên chứa một lượng kali và magie tương đối tốt. Đây đều là những khoáng chất quan trọng giúp duy trì hoạt động thần kinh, co cơ và điều hòa huyết áp. Điểm đáng chú ý là lượng carbohydrate trong hạt sen khá ổn định, không gây tăng đường huyết quá nhanh như nhiều món ăn vặt chế biến sẵn.

Theo BS Nguyễn Thu Hà - chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec, từng chia sẻ trên báo VietNamNet , các loại hạt tự nhiên như hạt sen có thể hỗ trợ bổ sung vi chất, giúp cơ thể duy trì chuyển hóa ổn định nếu sử dụng đúng cách và đều đặn trong chế độ ăn hằng ngày.

Nhờ khả năng an thần, ổn định huyết áp và kiểm soát đường huyết, hạt sen ngăn ngừa các nguy cơ hàng đầu gây tổn thương mạch máu thận

Góp phần bảo vệ cầu thận

Cầu thận được xem như “bộ lọc” của cơ thể, chịu trách nhiệm loại bỏ chất thải và độc tố ra ngoài qua nước tiểu. Khi cấu trúc này bị tổn thương, cơ thể dễ gặp tình trạng rò rỉ protein hoặc suy giảm chức năng lọc máu.

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy các hợp chất polyphenol và axit amin thực vật có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Hạt sen tuy không phải “siêu thực phẩm”, nhưng lại chứa một lượng polyphenol tự nhiên khá đáng chú ý.

Điểm mạnh của hạt sen nằm ở tính ổn định và dịu nhẹ. Không giống các loại thực phẩm bổ sung gây tác động nhanh nhưng dễ tạo áp lực cho cơ thể, hạt sen phù hợp để dùng lâu dài như một phần trong chế độ ăn cân bằng.

Ngoài ra, protein trong hạt sen cũng dễ tiêu hóa hơn nhiều loại thực phẩm giàu đạm khác. Điều này đặc biệt có lợi với những người cần kiểm soát gánh nặng chuyển hóa lên thận.

Nên nấu thành các món canh loãng hoặc cháo lỏng để cơ thể dễ tiêu hóa, giảm áp lực lọc cho cầu thận

Giảm stress oxy hóa và hỗ trợ chống viêm

Một trong những nguyên nhân khiến chức năng thận suy giảm theo thời gian là tình trạng stress oxy hóa kéo dài. Đây là quá trình các gốc tự do tấn công tế bào, gây viêm âm thầm và làm cơ thể lão hóa nhanh hơn.

Hạt sen chứa flavonoid cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên có khả năng hỗ trợ trung hòa gốc tự do. Dù tác động không mạnh như thuốc điều trị, nhưng việc duy trì đều đặn trong khẩu phần ăn có thể góp phần làm chậm quá trình tổn thương tế bào.

Không chỉ tốt cho thận, cơ chế này còn giúp cơ thể giảm mệt mỏi, cải thiện chất lượng giấc ngủ và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Đó cũng là lý do nhiều người sau tuổi 40 bắt đầu bổ sung các món từ hạt sen vào thực đơn như cháo hạt sen, sữa hạt sen hay canh gà hầm hạt sen để cơ thể nhẹ nhàng và dễ chịu hơn trong những giai đoạn áp lực kéo dài.

Tâm sen chứa alkaloid có thể gây mệt mỏi hoặc ảnh hưởng cơ tim nếu dùng sai cách

Hỗ trợ người có nguy cơ thiếu máu nhẹ

Ít người biết rằng thận cũng tham gia vào quá trình sản xuất hồng cầu thông qua hormone erythropoietin. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể có nguy cơ thiếu máu, mệt mỏi và suy nhược.

Hạt sen chứa một lượng sắt cùng các vi chất hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Dù không thể thay thế thuốc bổ máu hay phác đồ điều trị, nhưng đây vẫn là thực phẩm hỗ trợ khá phù hợp trong chế độ ăn hàng ngày.

Đặc biệt, hạt sen còn có ưu điểm ít béo, dễ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu. Vì thế, người trung niên, người lớn tuổi hoặc người đang hồi phục sức khỏe thường được khuyến khích dùng các món ăn từ hạt sen với lượng vừa phải.

Vì sao hạt sen được nhiều người yêu thích?

Không phải ngẫu nhiên mà hạt sen luôn nằm trong danh sách những thực phẩm dưỡng sinh phổ biến nhất châu Á. So với nhiều nguyên liệu đắt đỏ, hạt sen dễ chế biến, phù hợp nhiều độ tuổi và có thể kết hợp linh hoạt với nhiều món ăn khác nhau.

Hạt sen có tính mát, hỗ trợ quá trình bài tiết nước tiểu, giúp tăng cường chức năng lọc thải của thận

Một số món ngon từ hạt sen được nhiều gia đình yêu thích vào mùa hè gồm:

- Chè hạt sen long nhãn thanh mát

- Cháo hạt sen bí đỏ dễ tiêu hóa

- Gà hầm hạt sen táo đỏ bồi bổ cơ thể

- Sữa hạt sen giúp ngủ ngon

- Canh hạt sen nấu nấm thanh nhẹ, ít dầu mỡ

Ngoài ra, hạt sen tươi còn có vị bùi ngọt tự nhiên, rất phù hợp cho những người muốn giảm ăn vặt công nghiệp hoặc hạn chế đồ ngọt.

Ăn hạt sen thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dù có nhiều lợi ích, hạt sen vẫn nên được dùng với lượng hợp lý. Việc ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng hoặc khó tiêu ở người có hệ tiêu hóa yếu.

Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến khích dùng khoảng 30 - 50g hạt sen mỗi ngày, kết hợp cùng chế độ ăn đa dạng rau xanh, trái cây và uống đủ nước.

Đặc biệt, người mắc bệnh thận mạn tính hoặc phải kiểm soát kali nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên. Hạt sen chỉ đóng vai trò hỗ trợ dinh dưỡng chứ không thể thay thế thuốc điều trị.

Suy cho cùng, giá trị lớn nhất của hạt sen không nằm ở việc tạo ra tác dụng “thần kỳ” trong vài ngày, mà ở khả năng đồng hành lâu dài với sức khỏe. Đôi khi, chính những thực phẩm quen thuộc và giản dị nhất lại là thứ giúp cơ thể duy trì trạng thái ổn định theo cách bền vững nhất.