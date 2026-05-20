10 loại nước tốt nhất giúp bụng phẳng: Chuyên gia dinh dưỡng đã khuyên

Khi nói đến việc sở hữu vòng eo săn chắc và chiếc bụng phẳng lì, bạn có thể nghĩ rằng những gì bạn ăn sẽ quyết định thành công hay thất bại. Nhưng những gì bạn uống cũng quan trọng không kém gì thức ăn. Mặc dù đồ uống thường bị bỏ qua khi nói đến việc kiểm soát cân nặng, chúng lại đóng vai trò quan trọng trong việc này.

Từ việc thúc đẩy trao đổi chất đến tăng cường tiêu hóa và kiềm chế cơn thèm ăn, những loại đồ uống phù hợp có thể giúp bạn đạt được vòng bụng săn chắc.

TS Trista Best (chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận tại Balance One Supplements, Mỹ), mới đây tiết lộ 10 đồ uống tốt nhất giúp bạn có được vòng bụng phẳng. Mặc dù những lựa chọn này không phải là thần dược đảm bảo kết quả tức thì, nhưng chúng chắc chắn có thể bổ sung cho một chế độ ăn uống cân bằng và thói quen tập thể dục thường xuyên để giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân.

Nếu bạn muốn lựa chọn đồ uống thông minh hơn để hỗ trợ mục tiêu về sức khỏe và thể chất của mình, bạn đã đến đúng nơi. Hãy đọc tiếp để khám phá những loại đồ uống nào tốt nhất để có được vòng bụng phẳng.

Nước lọc

Bắt đầu ngày mới với một ly nước sẽ khởi động quá trình trao đổi chất và giúp kiểm soát sự thèm ăn. Điều này là do việc giữ đủ nước suốt cả ngày hỗ trợ khả năng chuyển hóa chất béo hiệu quả của cơ thể.

Các nghiên cứu cho thấy, uống nước trước bữa ăn cũng có thể khiến bạn cảm thấy no hơn, giảm nguy cơ ăn quá nhiều. Hãy cố gắng uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày để có đủ nước và tốt cho sức khỏe tiêu hóa. “Giữ đủ nước rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn, ngăn ngừa ăn quá nhiều và hỗ trợ quá trình trao đổi chất”, TS Best nói.

Trà xanh

Trà xanh là một nguồn năng lượng mạnh mẽ giúp tăng cường trao đổi chất nhờ hàm lượng catechin cao. Các chất chống oxy hóa tự nhiên này thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo, cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ quản lý cân nặng lành mạnh.

Ngoài ra, hàm lượng caffeine vừa phải trong trà xanh có thể cung cấp năng lượng nhẹ nhàng, khiến nó trở thành một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho các loại đồ uống nhiều đường và calo. “Trà xanh chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất như catechin, có thể giúp tăng cường trao đổi chất và tăng quá trình oxy hóa chất béo”, Best cho biết.

Nước chanh

Nước chanh chứa nhiều vitamin C, hỗ trợ quá trình oxy hóa chất béo của cơ thể. Uống nước chanh ấm vào buổi sáng có thể khởi động quá trình trao đổi chất và tạo cảm giác no, có khả năng ngăn ngừa ăn quá nhiều vào cuối ngày.

“Nước chanh ít calo và có thể giúp tiêu hóa và giải độc. Nó cũng làm tăng hương vị cho nước lọc, khiến việc uống nước trở nên dễ chịu hơn”.

Trà gừng

Theo một đánh giá năm 2021, trà gừng có thể làm dịu cơn đau dạ dày, giảm đầy hơi và giảm viêm trong đường tiêu hóa. Những lợi ích này hỗ trợ có được vòng bụng phẳng hơn bằng cách ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa có thể gây ra sự căng phồng tạm thời. “Gừng có đặc tính chống viêm và có thể hỗ trợ tiêu hóa, có khả năng giảm đầy hơi và giúp bụng phẳng hơn”, Best giải thích.

Nước dưa chuột

Nước dưa chuột không chỉ là thức uống yêu thích trong các liệu trình spa; nó còn là một công cụ hữu ích để duy trì sự hydrat hóa và kiểm soát cân nặng. Dưa chuột chứa hơn 95% nước, khiến thức uống này có khả năng cấp nước rất tốt.

Ngoài ra, chúng còn chứa các hợp chất có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn, từ đó có khả năng giảm lượng calo tổng thể. Nước dưa chuột rất sảng khoái và ít calo. Nó có thể giúp bạn giữ nước và có thể có tác dụng lợi tiểu nhẹ.

Trà bạc hà

Trà bạc hà là một loại đồ uống làm dịu được biết đến với những lợi ích cho hệ tiêu hóa. Nó có thể làm giảm đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu, tạo cảm giác thoải mái hơn ở vùng bụng và giúp bụng phẳng hơn. Trà bạc hà có thể làm dịu sự khó chịu về tiêu hóa và giảm đầy hơi, khiến nó trở thành một lựa chọn tốt để giúp bụng phẳng hơn.

Giấm táo

Một phân tích tổng hợp năm 2021 được công bố trên BMC kết luận, giấm táo (ACV) có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và tăng cảm giác no. Một số nghiên cứu cho thấy, ACV có thể thúc đẩy giảm mỡ, đặc biệt khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục.

Để bổ sung ACV vào thói quen hàng ngày, hãy pha loãng một thìa canh trong một cốc nước lớn và uống trước bữa ăn. “Một số người cho rằng giấm táo có thể giúp giảm cân và giảm mỡ bụng khi dùng với lượng vừa phải. Hãy pha với nước hoặc dùng trong các loại nước sốt salad”, Best nói.

Trà thảo dược

Nghiên cứu cho thấy, uống trà thảo dược suốt cả ngày có thể giúp bạn giữ nước đồng thời mang lại những lợi ích tiềm năng cho hệ tiêu hóa và việc kiểm soát cân nặng. “Các loại trà thảo dược như bồ công anh, hoa cúc và thì là có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm giữ nước, có khả năng góp phần làm phẳng bụng”, Best giải thích.

Sữa lắc protein

Sữa lắc protein là một cách tiện lợi để tăng lượng protein nạp vào cơ thể, theo một nghiên cứu năm 2020, có thể tăng cường kiểm soát sự thèm ăn và duy trì cơ bắp. Hãy chọn sữa lắc protein ít đường, cung cấp sự kết hợp cân bằng giữa protein, chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Uống sữa lắc protein như một bữa ăn nhẹ hoặc thay thế bữa ăn có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm tổng lượng calo nạp vào. Best cho biết: “Sữa lắc protein chất lượng cao có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và hỗ trợ tăng trưởng cơ bắp, từ đó hỗ trợ quản lý cân nặng tổng thể”.

Nước dừa

Mặc dù không trực tiếp nhắm vào mỡ bụng, nhưng nước dừa có thể tăng cường chức năng trao đổi chất, ngăn ngừa giữ nước và giảm đầy hơi bằng cách giữ cho bạn đủ nước. “Nước dừa là một loại đồ uống giàu chất điện giải tự nhiên có thể giúp ngăn ngừa mất nước và thúc đẩy sự cân bằng chất lỏng”, TS Best nói.

