3 phần thịt lợn "bổ như sâm" cho não bộ

Theo khuyến nghị từ chế độ ăn MIND, chế độ được nhiều chuyên gia đánh giá là giúp duy trì trí nhớ và ngăn ngừa sa sút trí tuệ, thịt heo (thuộc nhóm thịt đỏ) chỉ nên ăn dưới 4 lần mỗi tuần , thay vào đó có thể luân phiên với thịt gà hoặc cá.

Ba phần thịt heo “vàng” cho sức khỏe não bộ

- Thịt nạc thăn

Thịt thăn là phần nạc nhất trên cơ thể heo, chứa nhiều đạm chất lượng cao, nền tảng để tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh giúp não hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, phần thịt này ít mỡ, giúp hạn chế hấp thu chất béo bão hòa , giảm gánh nặng cho tim mạch và gián tiếp bảo vệ hệ tuần hoàn lên não. Đặc biệt, vitamin B1 trong thịt thăn giúp tăng cường trao đổi chất, cải thiện sự tập trung và trí nhớ.

- Thịt nạc vai hoặc bắp

Phần nạc ở vai hoặc bắp trước, bắp sau chứa nhiều vitamin B1, dưỡng chất giúp bảo vệ lớp myelin quanh dây thần kinh, hỗ trợ tín hiệu truyền trong não mượt mà hơn. Bên cạnh đó, gân heo hoặc phần có mô liên kết vừa phải cũng bổ sung collagen, giúp cơ thể dẻo dai và mô thần kinh được nuôi dưỡng tốt hơn.

- Xương heo

Khi hầm xương, phospholipid và khoáng chất như canxi sẽ tan ra trong nước, đây là thành phần quan trọng tạo nên màng tế bào thần kinh. Uống canh xương vừa phải có thể giúp bổ sung vi chất cho cơ thể, song chỉ nên uống nước, tránh ăn nhiều tủy vì dễ tăng cholesterol.

Những phần thịt heo nên hạn chế nếu muốn bảo vệ trí nhớ

- Não heo: Dù được cho là “bổ não”, thực tế chứa lượng cholesterol cực cao , dễ làm tăng mỡ máu, dẫn đến xơ vữa động mạch và đột quỵ, những “kẻ thù” hàng đầu của não bộ.

- Mỡ và da heo: Hai phần này chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Ăn thường xuyên sẽ kích thích phản ứng viêm, lâu dài có thể ảnh hưởng đến chức năng nhận thức , gây suy giảm trí nhớ. Các sản phẩm từ mỡ như tóp mỡ, mỡ nước, thịt đông, pate… cũng nên hạn chế.

- Nội tạng (gan, thận, dạ dày…): Đây là cơ quan lọc và chuyển hóa chất độc của động vật, dễ tích tụ kim loại nặng hoặc tồn dư thuốc thú y. Nếu ăn, phải chọn nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo kiểm dịch , và nấu thật chín. Trong các loại nội tạng, tim và mề (như tim heo, mề gà, mề vịt) là lựa chọn an toàn hơn vì ít chất béo và ít tích tụ độc chất hơn gan, thận.

- Thịt chế biến sẵn (xúc xích, lạp xưởng, thịt hộp, thịt xông khói…): Các loại này chứa muối, chất bảo quản và nitrit, hợp chất có thể sinh ra chất gây ung thư. Ăn nhiều còn làm tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ và bệnh Alzheimer .

Lưu ý quan trọng

Dù chọn phần thịt nào, phải nấu chín kỹ để tránh nhiễm ký sinh trùng, đặc biệt là sán dây heo, loại có thể tấn công hệ thần kinh trung ương, gây co giật, rối loạn ý thức hoặc tổn thương não.

Ăn đúng phần, đúng cách, thịt heo không chỉ là món ăn ngon mà còn là nguồn dinh dưỡng giúp nuôi dưỡng não bộ và cơ thể khỏe mạnh . Còn nếu ăn sai cách, món ăn quen thuộc này lại có thể trở thành “kẻ âm thầm hại não” ngay trên bàn ăn của bạn.

Nguồn và ảnh: QQ