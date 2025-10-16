Ăn loại cá quen thuộc, 4 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu

Thông tin trên VOV , bệnh nhân bị ngộ độc rất nặng là chị T.T.N. (32 tuổi). Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân biến chứng suy hô hấp mức độ nặng, phù não; hồi sức sau ngưng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân hôn mê sâu, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân L.V.T. (31 tuổi) bị suy hô hấp cấp; mệt, tức ngực trái, tê bì môi, đầu chi, chưa đi tiểu được. Theo chẩn đoán của bác sĩ hiện tại bệnh nhân còn yếu, tuy nhiên sức khoẻ có chiều hướng cải thiện.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, nơi điều trị cho các nạn nhân. Ảnh: báo Người Lao Động.

Riêng 2 bệnh nhân còn lại, hiện đã tỉnh táo, đã hết tê môi, chân, cẳng tay; sức khoẻ đang dần hồi phục.

Trước đó, khoảng từ 23h ngày 15/10 đến 2h ngày 16/10, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận 4 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn cá nóc, trong đó có một bé trai 13 tuổi. Cả 4 bệnh nhân đều ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ).

Theo Vietnam+ , ngoài 4 bệnh nhân trên còn có 5 người khác cũng bị ngộ độc cá nóc trong cùng gia đình ở Phan Rí Cửa, tuy nhiên, những người này bị nhẹ và không nguy hiểm.

Các bác sĩ cho biết, một số loài cá nóc có chứa độc tố tetrodotoxin-một loại độc cực mạnh, không bị phá hủy khi nấu chín, có thể gây tê liệt cơ, ngừng thở và tử vong nhanh chóng nếu không được xử lý kịp thời.

Ngành y tế khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nên đánh bắt, mua bán, chế biến hoặc sử dụng cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt lưu ý trong mùa đánh bắt cao điểm, người dân cần thận trọng khi phân biệt các loại cá biển tránh nhầm lẫn nguy hiểm.

Khi phát hiện người có dấu hiệu ngộ độc sau khi ăn cá (tê môi, tê tay chân, buồn nôn, khó thở...), người dân cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được cấp cứu kịp thời, tuyệt đối không điều trị bằng các biện pháp truyền miệng.