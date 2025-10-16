Chàng trai 27 tuổi chạy bộ 5km mỗi tối để giảm mỡ máu, 1 năm sau kết quả khiến anh “ngã ngửa”

27 tuổi, sống tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), anh Trần luôn tự hào với lối sống kỷ luật: mỗi tối đều đặn chạy bộ 5km, không bỏ buổi nào. Trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội, anh luôn đứng đầu bảng xếp hạng số bước chân mỗi ngày. Ai nghe cũng ngưỡng mộ, nghĩ rằng chỉ cần kiên trì như thế là đủ để có một cơ thể khỏe mạnh, mỡ máu giảm, dáng đẹp, người nhẹ nhõm.

Thế nhưng sau một năm ròng rã, khi cầm tờ kết quả khám sức khỏe trên tay, chỉ số mỡ máu của anh vẫn “đỏ chót”, thậm chí không hề cải thiện. Cú sốc này khiến chàng trai trẻ bàng hoàng: “Chẳng lẽ vận động giảm mỡ máu chỉ là lời nói suông?”.

Ba ngộ nhận phổ biến về việc “tập thể dục hạ mỡ máu”

- Chỉ chú trọng thời gian, bỏ qua cường độ

Các chuyên gia cho rằng, chỉ những bài tập có cường độ trung bình đến cao mới kích hoạt được enzyme lipoprotein lipase, chất giúp phân giải mỡ trong máu. Kiểu “chạy dưỡng sinh” vừa chạy vừa lướt điện thoại hay xem phim thực chất chỉ giúp tiêu hao nước và đường, chứ không đốt được mỡ. Dấu hiệu của tập đúng là bạn có thể nói chuyện khi vận động, nhưng không hát nổi.

- Ăn uống sai lầm khiến công sức “đổ sông”

Nhiều người sau khi tập xong lại tự thưởng cho mình cốc trà sữa hay bữa nướng đêm. Kết quả là lượng calo nạp vào còn nhiều hơn cả lúc tập. Những “kẻ thù” ẩn nấp trong thực đơn người Việt gồm: quá nhiều hạt, các món hầm nước béo, cơm niêu, chè sầu hoặc các món có nước cốt dừa.

- Chỉ tập một kiểu, không đổi bài

Cơ thể có khả năng “thích nghi”, sau 6-8 tuần nếu chỉ duy trì một bài tập duy nhất, hiệu quả đốt mỡ sẽ giảm mạnh. Giống như điện thoại dùng lâu bị “lag”, bạn cần đổi nhịp vận động để “khởi động lại” hệ trao đổi chất.

Muốn giảm mỡ máu hiệu quả, phải tập thông minh

- Kết hợp nhiều dạng vận động

Một tuần nên có 3 buổi chạy biến tốc (chạy nhanh - chậm xen kẽ) và 2 buổi bơi, nhảy dây hoặc đạp xe. Sau tập 30 phút cần bổ sung nước, có thể dùng trà xanh loãng để hỗ trợ chuyển hóa mỡ.

- Đừng quên các bài tập kháng lực

Các động tác như squat, plank hay chống đẩy giúp tăng khối cơ, chính là “lò đốt mỡ” hoạt động suốt 24 giờ. Với dân văn phòng, có thể tận dụng ghế hoặc tường để tập ngay tại chỗ làm.

- Tận dụng từng phút vận động nhỏ

Chỉ cần đứng dậy đi lại vài phút sau mỗi giờ ngồi, leo cầu thang thay vì đi thang máy - những chuyển động tưởng nhỏ này tích lũy lại có thể đốt hàng trăm calo mỗi ngày.

Những yếu tố “âm thầm” giúp giảm mỡ máu

- Ngủ đủ và ngủ sâu

Cơ thể tiết ra hormone phân giải mỡ trong giấc ngủ sâu, vì vậy nên đi ngủ trước 22h30 và tránh tập nặng 2 tiếng trước khi ngủ.

- Giải tỏa căng thẳng

Khi căng thẳng, hormone cortisol tăng cao sẽ thúc đẩy tích mỡ. Thiền, hít thở sâu hoặc viết nhật ký là những cách đơn giản để kiểm soát tâm lý.

- Chăm sóc hệ vi sinh đường ruột

Ăn nhiều chất xơ tự nhiên như yến mạch, táo, khoai lang, konjac (một loại khoai nưa Nhật) giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ chuyển hóa mỡ.

Bí quyết kiểm soát mỡ máu đúng cách

Khi xem kết quả khám sức khỏe, nên chú ý hai chỉ số chính: LDL-C (cholesterol xấu) và non-HDL-C (cholesterol toàn phần trừ HDL).

Hãy kiểm tra máu định kỳ 3 tháng/lần, ghi lại chế độ ăn và tập luyện để điều chỉnh cho phù hợp.

Nếu sau 3-6 tháng thay đổi lối sống mà chỉ số vẫn cao, cần đi khám chuyên khoa dinh dưỡng hoặc tim mạch để được hướng dẫn.

Sau khi được bác sĩ tư vấn, chàng trai Quảng Đông đã đổi chiến lược: thay 5km chạy đều mỗi tối bằng 3km chạy biến tốc kết hợp 20 phút tập kháng lực, bỏ hẳn thói quen ăn đêm và ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày. Chỉ sau 3 tháng, chỉ số triglyceride của anh giảm 1,8 mmol/L, kết quả khiến chính bác sĩ cũng bất ngờ.

Nguồn và ảnh: Sohu