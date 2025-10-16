Thời tiết thất thường, hàng loạt bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lan rộng

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin cảnh báo nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm trong thời điểm giao mùa Thu – Đông năm nay. Theo cơ quan này, sự thay đổi thời tiết cùng tác động của biến đổi khí hậu, gia tăng giao lưu, du lịch và việc bắt đầu năm học mới đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh phát sinh và lây lan.

Đáng chú ý, nhóm bệnh đường hô hấp và đường tiêu hóa đang có xu hướng tăng mạnh, bao gồm cúm mùa, Covid-19, viêm phổi, ho gà, vi rút hợp bào hô hấp, tiêu chảy do vi rút rota và E. coli…

Ngoài ra, một số bệnh lưu hành lâu năm như sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng nếu không kiểm soát chặt chẽ.

Để chủ động kiểm soát và hạn chế thấp nhất số ca mắc cũng như tử vong, ông Võ Hải Sơn – Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho hay, Cục đã đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp trọng tâm.

Trước hết, các địa phương cần tăng cường giám sát dịch tễ học , lấy mẫu xét nghiệm thường xuyên để xác định sớm tác nhân gây bệnh và kịp thời khoanh vùng, xử lý ổ dịch ngay từ khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên.

" Công tác giám sát cần được thực hiện liên tục, nhất là tại các cửa khẩu, cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, khu dân cư đông đúc. Việc phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh và xử lý triệt để sẽ giúp ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, tránh để bùng phát trên diện rộng hoặc kéo dài" , ông Sơn nhấn mạnh.

Bộ y tế yêu cầu các đơn vị y tế phải thường xuyên rà soát đối tượng tiêm chủng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho trẻ em và người dân chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều các loại vắc-xin (Ảnh minh họa).

Ông Sơn cũng cho biết thêm, Cục Phòng bệnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc thực hiện nghiêm việc phân luồng bệnh nhân , đảm bảo công tác khám, cấp cứu và điều trị thông suốt, sẵn sàng phương án ứng phó khi số ca nhập viện tăng cao.

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện cần được ưu tiên hàng đầu, nhằm hạn chế tối đa số trường hợp chuyển nặng và tử vong, đặc biệt là đối với nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em, bệnh nhân đang điều trị tại các khoa hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật.

Song song với đó, các địa phương cần đẩy mạnh triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng , đảm bảo miễn dịch cộng đồng, phòng ngừa hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các đơn vị y tế phải thường xuyên rà soát đối tượng tiêm chủng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho trẻ em và người dân chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều các loại vắc-xin.

" Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch là biện pháp phòng bệnh chủ động, hiệu quả và tiết kiệm nhất. Các địa phương cần vận động phụ huynh đưa trẻ đến tiêm đủ mũi, đúng thời gian quy định để tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong trường học ", ông Võ Hải Sơn khuyến cáo.

Cùng với các biện pháp chuyên môn, Cục Phòng bệnh yêu cầu ngành y tế các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông, báo chí, hệ thống truyền thông cơ sở và mạng xã hội để kịp thời cung cấp thông tin, cảnh báo tình hình dịch bệnh, hướng dẫn người dân thực hiện các khuyến cáo phòng bệnh.

Bên cạnh đó, cần phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu du lịch, trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục để đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn, giám sát sức khỏe người lao động, học sinh và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp.

Các địa phương cũng phải rà soát, chuẩn bị đầy đủ kinh phí, thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất và trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là tuyến cơ sở để nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và điều trị sớm các ca bệnh.

Đồng thời, Cục đề nghị tăng cường kiểm tra, hỗ trợ trực tiếp các xã, phường, khu dân cư nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Về phía người dân, Cục Phòng bệnh khuyến cáo mỗi cá nhân cần chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân và môi trường sống , rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh, ăn chín uống sôi, sử dụng nguồn nước sạch và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, người dân nên loại bỏ nơi sinh sản của muỗi , đậy kín dụng cụ chứa nước, thả cá diệt bọ gậy, mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày, không tiếp xúc hoặc sử dụng gia cầm, động vật ốm chết không rõ nguyên nhân.

Đặc biệt, Cục lưu ý cần tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh , trong đó có vắc xin phòng bệnh dại cho vật nuôi như chó, mèo. Trường hợp bị động vật cắn hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh dại, người dân phải đến ngay cơ sở y tế để được tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại theo hướng dẫn, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

Khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm như sốt, ho, khó thở, tiêu chảy, phát ban…, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm và lây lan trong cộng đồng.