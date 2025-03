3 món ăn từ loại rau giúp bạn ngủ ngon, thanh nhiệt gan và có thể giải độc cơ thể

Rải cúc hay còn gọi là tần ô là, thuộc họ Asteraceae (Cúc) và là thực phẩm thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của người Việt Nam từ bao đời này. Mặc dù tên gọi không mấy nổi bật nhưng về mặt giá trị dinh dưỡng thì khó có thể bị đánh giá thấp. Rau cải cúc rất giàu vitamin A, C, E và nhiều loại vitamin nhóm B, đặc biệt là axit folic. Đây là một loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tự nhiên hiếm có dành cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra, nó còn giàu khoáng chất như canxi, sắt, kali,... cũng như chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch và dưỡng ẩm cho da. Kali và canxi có nhiều trong rau cải cúc giúp điều hòa huyết áp và tăng cường xương. Rau cải cúc giàu chất xơ nên thúc đẩy nhu động ruột và loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể.

Điều đặc biệt và "hiếm có" ở rau cải cúc là nó có chứa các loại tinh dầu dễ bay hơi và thành phần choline. Đây cũng chính là yếu tố mang lại cho loại rau này mùi thơm độc đáo, giúp tăng cảm giác thèm ăn, sảng khoái tinh thần và giải tỏa căng thẳng, làm dịu tâm trí và làm dịu cơn nóng gan. Có thể nói, ăn rau cải cúc vào mùa xuân không chỉ giúp bạn tận hưởng món quà của thiên nhiên mà còn cung cấp dinh dưỡng toàn diện cho cơ thể. Giờ thì chúng ta hãy cùng bổ sung vào danh sách thực đơn gia đình thêm 3 công thức món ăn dễ chế biến từ rau cải cúc!

1. Bánh rau cải cúc hấp

Nguyên liệu làm món bánh rau cải cúc hấp

300g rau cúc, 100g bột mì, 50g bột ngô, lượng muối vừa đủ, tỏi băm, dầu mè, nước tương.

Cách làm món bánh rau cải cúc hấp

Bước 1: Nhặt bỏ rễ và lá úa rồi đem rửa sạch rau cải cúc. Sau đó cho một chút muối vào, trộn đều và ướp trong khoảng 10 phút để loại bỏ bớt nước trong rau. Tiếp theo bạn vắt bớt nước rồi cho rau vào âu. Sau đó thêm bột mì, bột ngô, dùng tay xoa nhẹ sao cho rau cải cúc được phủ đều bột. Tiếp đó bạn lấy từng phần rau cải cúc đã trộn bột và tạo thành những viên tròn nhỏ.

Bước 2: Đổ một lượng nước vừa đủ vào nồi hấp và đun sôi. Sau đó phủ khăn hấp vào xửng rồi xếp các viên rau cải cúc vào. Điều chỉnh lửa rồi hấp bánh rau cải cúc trong khoảng 10 phút. Sau đó lấy bánh ra đĩa. Bạn chuẩn bị một bát nhỏ, cho tỏi băm, dầu mè, nước tương vào, khuấy đều là thành nước chấm cho món bánh rau cải cúc.

Mẹo: Khi hấp bánh rau cải cúc, hãy nhớ duy trì nhiệt độ cao để đảm bảo viên rau giữ được độ ẩm, mềm, không bị vỡ.

2. Canh rau cải cúc và trứng

Nguyên liệu làm món canh rau cải cúc và trứng

200g rau cải cúc, 2 quả trứng gà, lượng muối vừa đủ, lượng tinh chất cốt gà vừa đủ (hoặc bạn có thể thay thế bằng nước dùng gà), một chút hành lá xắt nhỏ.

Cách làm món canh rau cải cúc và trứng

Bước 1: Nhặt bỏ gốc, rửa sạch rau cải cúc rồi cắt thành từng khúc có độ dài vừa phải. Đập trứng gà vào bát rồi dùng đũa đánh tan. Đổ lượng nước thích hợp vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Nếu có nước dùng gà (nước luộc gà) bạn có thể tận dụng để nấu canh. Sau đó bạn cho rau cải cúc vào. Lưu ý khi thả rau cải cúc vào bạn nên cho thân rau vào trước, sau đó mới cho phần lá.

Bước 2: Khi nước sôi trở lại, bạn dùng đũa nhấn nhẹ rau xuống rồi từ từ đổ trứng vào. Lưu ý khi đổ trứng hãy khuấy nhẹ bằng đũa để tạo thành vân trứng đẹp mắt cho món ăn. Sau đó nêm muối cho vừa ăn và thêm một lượng nước cốt gà vừa đủ để tăng hương vị theo sở thích cá nhân. Sau khi sôi, tắt bếp và rắc hành lá cắt nhỏ (hoặc rau mùi) lên trên để tăng hương vị.

Mẹo: Bí quyết của món canh rau cải cúc và trứng là kiểm soát nhiệt độ khi cho trứng vào. Nước cần phải được đun sôi và trứng đổ vào từ từ mới có thể tạo thành hình vân đẹp mắt.

3. Rau cải cúc trộn đậu phụ non chua ngọt

Nguyên liệu làm món rau cải cúc trộn đậu phụ non chua ngọt

200g đậu phụ non, 150g rau cải cúc, lượng nước tương vừa đủ , giấm balsamic, đường, tỏi băm và dầu mè.

Cách làm món rau cải cúc trộn đậu phụ non chua ngọt

Bước 1: Đậu phụ non bạn rửa dưới vòi nước sau đó cắt thành các khối vuông nhỏ. Đun sôi một nồi nước rồi cho đậu phụ non vào chần qua để loại bỏ mùi tanh. Vớt đậu phụ non ra và để ráo. Nhặt bỏ rễ rồi rửa sạch rau cải cúc. Sau đó chần rau cải cúc trong nồi nước sôi khoảng 1 phút rồi vớt ra thả vào chậu nước lạnh để giữ màu xanh. Vớt rau cải cúc ra, nắm nhẹ để loại bỏ nước rồi cắt thành từng khúc (hoặc nhỏ hơn tùy thích).

Bước 2: Cho rau cải cúc và đậu phụ non vào bát lớn. Tiếp đó thêm nước tương, giấm balsamic, một chút đường đường, tỏi băm và dầu mè vào, trộn nhẹ tay để các nguyên liệu thấm gia vị. Cuối cùng, bạn có thể điều chỉnh gia vị theo khẩu vị cá nhân rồi cho món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Mẹo: Khi chần rau cải cúc, bạn hãy thêm một chút dầu ăn và muối vào để giúp rau bóng đẹp, giữ được màu xanh.

Kết luận

Rau cải cúc vốn là thực phẩm có vẻ ngoài bình thường và dân dã nhưng thực chất lại ẩn chứa nguồn dinh dưỡng khổng lồ và rất tốt cho sức khỏe. Loại rau này cũng là nguyên liệu chế biến được rất nhiều món ngon không thể thiếu trên bàn ăn với giá trị dinh dưỡng độc đáo khi khéo léo kết hợp với những loại thực phẩm khác. Nó không chỉ làm phong phú thêm bàn ăn của chúng ta mà còn là "thuốc bổ" tự nhiên chăm sóc sức khỏe.