3 loại rau cực tốt cho phổi, nên ăn nhiều khi mùa thu đến: Đừng bỏ lỡ 3 cách nấu siêu nhanh mà ngon miệng

Mỗi món trong 3 món ăn trên đều có hương vị độc đáo riêng: Đậu bắp xào trứng mềm mịn, củ cải và ngô xào thịt bò có vị ngọt thanh, còn mộc nhĩ xào thịt thì giòn tan và mềm mại.

1. Đậu bắp xào trứng

Đậu bắp là một loại thực phẩm có nhiều vào mùa thu đông. Loại thực phẩm dân dã này thực sự mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho phổi nhờ sở hữu hàm lượng vitamin C dồi dào, các chất chống oxy hóa mạnh mẽ và đặc tính kháng viêm tự nhiên. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong đậu bắp giúp làm dịu đường hô hấp, hỗ trợ giảm các triệu chứng khò khè, ho và hen suyễn hiệu quả. Các chất chống oxy hóa trong loại quả này giúp bảo vệ tế bào phổi khỏi các gốc tự do. Nhờ đó, nó nâng cao sức đề kháng tổng thể cho hệ hô hấp. Chất nhầy tự nhiên của đậu bắp có tác dụng làm mát, giảm kích ứng niêm mạc họng. Nó hỗ trợ trị viêm họng và khàn tiếng rất tốt.

Nguyên liệu: 3 quả trứng gà, đậu bắp, hành lá, muối, tiêu, tinh bột bắp, dầu ăn.

Cách làm món đậu bắp xào trứng

Bước 1: Rửa sạch đậu bắp, để ráo nước. Đun sôi nước trong nồi rồi thêm một chút muối và dầu ăn, cho đậu bắp vào chần trong 2 phút. Vớt ra, rửa sạch với nước lạnh, sau đó cắt thành miếng nhỏ và để riêng. Đập trứng vào bát, thêm 1 thìa cà phê muối, một lượng bột tiêu vừa đủ và bột bắp, trộn đều. Để sang một bên. Cắt nhỏ hành lá.

Bước 2: Làm nóng chảo sau đó cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho đậu bắp vào, xào đến khi thơm. Đổ hỗn hợp trứng vào và khuấy nhẹ trên lửa nhỏ cho đến khi chín và trứng tan đều. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và xào đến khi dậy mùi thơm.

2. Thịt bò xào củ cải và ngô

Củ cải trắng rất tốt cho phổi vì rất giàu vitamin C và hợp chất lưu huỳnh tự nhiên giúp làm loãng dịch nhầy, tiêu đờm và hỗ trợ giảm viêm đường hô hấp. Theo Đông y, loại củ này được ví như "nhân sâm mùa đông" nhờ tính bình, vị cay ngọt, quy vào kinh Phế và Tỳ, giúp thanh phế, hóa đờm và làm thông thoáng đường thở. Y học hiện đại cũng chứng minh các dưỡng chất và hợp chất sulfur tự nhiên trong củ cải giúp làm loãng dịch nhầy, kháng khuẩn và bảo vệ niêm mạc hô hấp. Củ cải trắng thực sự có công dụng bổ phổi, giảm ho và tiêu đờm rất hiệu quả.

Nguyên liệu: 250g thịt bò, 1 củ cải trắng, một ít hạt ngô ngọt, hành lá thái nhỏ, nước tương, tinh bột bắp, dầu ăn, muối, dầu hào, bột bắp pha loãng.

Cách làm món thịt bò xào củ cải và ngô

Bước 1: Thịt bò rửa sạch và dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái thịt bò thành các lát mỏng rồi cho vào bát, ướp với một chút nước tương, bột bắp và một ít dầu ăn trong khoảng 10 phút. Gọt vỏ củ cải rồi thái thành lát mỏng. Rửa sạch ngô và để ráo. Cho một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi thêm thịt bò vào xào đến khi chuyển màu thì lấy ra để riêng.

Bước 2: Thêm một dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho củ cải và ngô vào xào nhanh tay. Thêm một ít nước và đun nhỏ lửa cho đến khi chín. Cho thịt bò vào hỗn hợp củ cải và ngô, nêm thêm một chút muối và dầu hào rồi đảo đều cho ngấm. Cuối cùng thêm bột bắp pha loãng để làm sánh, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

3. Thịt heo xào mộc nhĩ

Theo Đông y, mộc nhĩ là loại thực phẩm có vị ngọt, tính bình, đi vào kinh Phế. Nó chứa nhiều chất keo tự nhiên giúp bổ âm nhuận phế, dưỡng vị sinh tân, rất thích hợp cho người bị ho khan, ho lao, viêm phế quản mạn tính hoặc khô họng. Mộc nhĩ cũng chứa nhiều vitamin E, canxi và collagen thực vật. Các hoạt chất này có khả năng hòa tan, tiêu dịch và thanh lọc bụi bẩn bám trong phổi cũng như đường tiêu hóa.

Nguyên liệu: 250g thịt heo nạc, 100g mộc nhĩ, 3 tép tỏi băm, 1 cây lá tỏi, muối, nước tương, nước tương đen, 1 thìa canh tinh bột khoai lang, dầu hào.

Cách làm món thịt heo xào mộc nhĩ

Bước 1: Rửa sạch thịt heo rồi thấm khô bằng khăn bếp. Sau đó thái thịt heo thành các miếng mỏng rồi cho vào bát. Thêm chút muối, nước tương, nước tương đen và 1 thìa canh tinh bột khoai lang vào, trộn đều rồi ướp trong khoảng 5 phút. Mộc nhĩ ngâm cho đến khi nở mềm, cắt bỏ gốc, rửa sạch rồi xé thành các miếng nhỏ. Lá tỏi rửa sạch rồi thái nhỏ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho thịt đã ướp vào, xào thịt đến khi chín tới, sau đó vớt ra và để riêng. Tiếp đó cho thêm một chút dầu ăn vào chảo, rồi phi thơm tỏi băm.

Bước 3: Cho mộc nhĩ vào xào nhanh. Nêm nếm muối cho vừa ăn. Sau khi mộc nhĩ chín, cho thịt nạc đã xào và lá tỏi vào, đảo nhanh trong vài giây. Thêm một chút nước tương và dầu hào để nêm gia vị, sau đó món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Mỗi món trong 3 món ăn trên đều có hương vị độc đáo riêng: Đậu bắp xào trứng mềm mịn, củ cải và ngô xào thịt bò có vị ngọt thanh, còn mộc nhĩ xào thịt thì giòn tan và mềm mại.