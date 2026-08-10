Bộ Y tế yêu cầu xử nghiêm hành vi trục lợi trên sức khỏe người dân

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hoạt động lừa đảo, hành nghề y dược cổ truyền trái phép và trục lợi trên sức khỏe nhân dân.

Ngày 10/8, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phát triển lĩnh vực y, dược cổ truyền.

Theo Bộ Y tế, công tác quản lý Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất và kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền thời gian qua đã có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra của Bộ Y tế và phản ánh của các cơ quan chức năng cho thấy vẫn còn tình trạng kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về hành nghề khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và phát triển lĩnh vực y, dược cổ truyền, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung:

Các đối tượng liên quan cùng số thuốc hóa dược, tân dược và sản phẩm thuốc Đông y bị Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ trong quá trình điều tra (Ảnh Công an Hà Nội).

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về phát triển lĩnh vực y, dược cổ truyền.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp nhằm bảo tồn, kế thừa, phát huy và phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam, phát huy giá trị của dược liệu và các bài thuốc cổ truyền, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo và nghiêm túc triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là vấn đề nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền.

Chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Chấn chỉnh tình trạng kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền không đúng quy định tại các địa điểm du lịch (như các khu di tích, đền, chùa, danh lam thắng cảnh...). Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có); đặc biệt là hoạt động lừa đảo, hành nghề y dược cổ truyền trái phép và trục lợi trên sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn việc tuân thủ các quy định về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về vai trò, giá trị của y học cổ truyền; định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống, phản bác tin giả, thông tin sai lệch về lĩnh vực y học cổ truyền trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...