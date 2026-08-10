3 người liên tiếp đến khám vì đau ngực, lo mắc bệnh tim nhưng kết quả cho thấy nguyên nhân lại nằm ở dạ dày.

PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - chia sẻ, chỉ trong buổi sáng nay 10/8, ông khám liên tiếp cho 3 người bệnh bị đau ngực. Các bệnh nhân đều lo lắng triệu chứng liên quan tới bệnh tim nhưng kết quả kiểm tra cho thấy tim của cả 3 người đều khỏe, trong khi nguyên nhân gây đau lại xuất phát từ đường tiêu hóa, cụ thể là tình trạng trào ngược dạ dày - thực quản.

Theo PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu, đây là tình trạng khá thường gặp nhưng dễ khiến người bệnh hoang mang bởi cảm giác đau, nóng rát phía sau xương ức rất giống đau ngực do bệnh tim.

Vì sao trào ngược dạ dày lại gây đau ngực?

Khi dịch axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản, niêm mạc thực quản bị kích thích do vốn không có khả năng chịu được axit như dạ dày. Sự kích thích này có thể khiến thực quản co thắt, tạo cảm giác đau hoặc nóng rát ở vùng phía sau xương ức.

Đây cũng là vị trí nằm gần tim nên người bệnh rất dễ nhầm lẫn giữa đau ngực do trào ngược và đau ngực do tim.

Đau ngực tưởng mắc bệnh tim, bác sĩ phát hiện ‘thủ phạm’ từ dạ dày. (Ảnh minh họa)

PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu cho biết, đau ngực liên quan đến trào ngược thường xuất hiện ở giữa ngực, phía sau xương ức, đôi khi lan nhẹ lên cổ họng hoặc vùng lưng trên. Người bệnh có thể cảm thấy nóng rát, tức ngực, cồn cào hoặc như có vật gì mắc ở phía trong.

Một số trường hợp còn có vị chua, đắng trào lên miệng.

Điểm đáng chú ý là cơn đau thường xuất hiện sau khi ăn quá no, ăn nhiều đồ chiên rán, cay, chua, uống cà phê, rượu bia hoặc sau khi cúi gập người. Tình trạng này cũng dễ xảy ra khi người bệnh nằm ngay sau ăn, đặc biệt vào ban đêm hoặc sáng sớm sau nhiều giờ nằm.

Các triệu chứng đi kèm có thể gồm ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, buồn nôn, ho khan về đêm, khàn tiếng vào buổi sáng hoặc cảm giác nghẹn ở cổ.

Ở một số người, cảm giác khó chịu có thể giảm khi ngồi thẳng dậy, uống từng ngụm nước nhỏ, nhai kẹo cao su không đường hoặc vận động nhẹ.

Theo bác sĩ, bên cạnh các bệnh lý đường tiêu hóa, nhiều thói quen sinh hoạt cũng có thể khiến tình trạng trào ngược dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn.

Ăn quá no, ăn sát giờ ngủ, thừa cân, tăng vòng bụng, mặc quần áo bó chặt vùng bụng, stress kéo dài, hút thuốc, uống rượu bia hoặc thường xuyên nằm ngay sau khi ăn đều có thể làm tình trạng trào ngược gia tăng.

Nhiều người tự ý sử dụng một số thuốc, trong đó có các thuốc chống viêm giảm đau, cũng có thể ảnh hưởng đến triệu chứng tiêu hóa.

Dấu hiệu đau ngực phải nghĩ đến bệnh tim

PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu cho biết, nếu đau ngực xuất hiện lần đầu hoặc tái phát nhưng lần này đau dữ dội hơn, kéo dài hơn, có cảm giác bóp nghẹt, đè nặng ở ngực, lan xuống cánh tay hoặc lên hàm, người bệnh cần nghĩ đến khả năng thiếu máu cơ tim cấp.

Đặc biệt, nếu đau ngực đi kèm khó thở, vã mồ hôi, tim đập bất thường, tụt huyết áp hoặc người bệnh có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá, tiền sử bệnh tim mạch…,việc đi khám càng không nên trì hoãn.

Với những người từng đặt stent hoặc phẫu thuật bắc cầu mạch vành, cảnh giác càng phải được đặt lên hàng đầu.

PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh, nếu cơn đau lần này có tính chất tương tự những cơn đau trước đây do thiếu máu cơ tim, dù mức độ hoặc thời gian đau có thể ngắn hơn, người bệnh vẫn phải nghĩ đến khả năng đau thắt ngực và cần được kiểm tra sớm.

Khi đang đau ngực và xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, làm điện tim, xét nghiệm men tim và thực hiện các kiểm tra cần thiết. Đây là cách duy nhất để phân biệt chính xác đau ngực do tim với những nguyên nhân khác.

Thay đổi thói quen để giảm trào ngược

PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu cho rằng trước khi vội dùng thuốc, người bị trào ngược có thể bắt đầu bằng việc thay đổi một số thói quen đơn giản.

Trước hết, không nên nằm ngay sau ăn. Người bệnh nên vận động nhẹ và cố gắng để khoảng 2-3 giờ từ bữa ăn cuối cùng đến lúc đi ngủ. Với những người thường xuyên bị trào ngược về đêm, việc hạn chế ăn tối muộn, đặc biệt là thói quen ăn vặt sau 19h, có thể giúp cải thiện triệu chứng.

Khi ngủ, có thể nâng phần đầu giường khoảng 15-20 cm. Với người có bệnh lý vùng vai gáy, thay vì chỉ kê một chiếc gối quá cao dưới đầu, có thể sử dụng loại giường có khả năng nâng phần đầu hoặc kê gối dọc từ vùng lưng lên để nâng cả phần thân trên.

Bữa ăn cũng nên được chia nhỏ, ăn chậm, nhai kỹ; hạn chế đồ cay, chua, nhiều dầu mỡ, nước có gas, cà phê đặc, chocolate và bạc hà nếu những thực phẩm này khiến triệu chứng xuất hiện hoặc nặng hơn.

Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và duy trì cân nặng hợp lý cũng là những biện pháp quan trọng. Với người thừa cân, việc giảm vòng bụng có thể giúp giảm áp lực lên dạ dày và từ đó cải thiện tình trạng trào ngược.

Trong trường hợp cần điều trị bằng thuốc, hiện có nhiều nhóm thuốc được sử dụng để kiểm soát trào ngược, tuy nhiên, lựa chọn loại thuốc nào, sử dụng trong bao lâu, có cần phối hợp thuốc hay không và thuốc có tương tác với những thuốc người bệnh đang sử dụng hay không cần được bác sĩ cân nhắc dựa trên tình trạng cụ thể.

PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu khuyến cáo người bệnh không nên tự ra hiệu thuốc mua những loại thuốc chống trào ngược về uống theo kinh nghiệm hoặc theo lời mách. Việc dùng thuốc không đúng nguyên nhân, sai liều hoặc kéo dài không cần thiết không những có thể khiến bệnh không được kiểm soát mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.