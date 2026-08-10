Người đàn ông đau bụng, nôn liên tục, bác sĩ choáng khi thấy dạ dày chứa thứ nặng hơn 1 kg

Người đàn ông ở Vân Nam (Trung Quốc) được gia đình đưa tới bệnh viện vì liên tục đau bụng, nôn mửa.

Người đàn ông đau bụng, dạ dày sa xuống gần bàng quang

Người đàn ông trung niên sống tại một thành phố thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được gia đình đưa tới Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Vân Nam sau khi thường xuyên xuất hiện tình trạng đau bụng và nôn mửa.

Theo Jimu News, ngày 9/8, bác sĩ Li Wei, bác sĩ điều trị tại khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy của bệnh viện, cho biết kết quả chụp chiếu cho thấy trong bụng bệnh nhân có một lượng lớn vật thể bằng kim loại. Chúng hút và dính vào nhau thành một khối, khiến dạ dày bị căng lớn rồi sa xuống bất thường.

Vị trí dạ dày lúc này đã xuống gần khu vực bàng quang. Bác sĩ Li Wei cho biết khi mới xem hình ảnh, ê-kíp thậm chí từng nghĩ số vật thể có thể nằm trong bàng quang và được đưa vào cơ thể qua đường niệu đạo. Kiểm tra kỹ hơn, họ mới xác định toàn bộ dị vật thực chất đều nằm trong dạ dày.

Ngày 7/8, đội ngũ bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật lấy các dị vật ra ngoài.

Những gì được tìm thấy khiến các bác sĩ kinh ngạc: 180 chiếc đinh , cùng nhiều đồng xu, ốc vít, đai ốc, nam châm và những vật bằng kim loại khác.

Một bác sĩ họ Zhao tham gia ca phẫu thuật cho biết quá trình lấy dị vật kéo dài gần 3 giờ. Chiếc đinh dài nhất gần 10 cm, trong khi tổng trọng lượng tất cả những thứ được lấy khỏi dạ dày bệnh nhân vượt quá 1 kg.

180 chiếc đinh nằm trong dạ dày nhưng chưa đâm thủng

Số lượng lớn vật sắc nhọn đã để lại những tổn thương đáng kể.

Theo bác sĩ Li Wei, thành dạ dày của người đàn ông có nhiều điểm loét và tổn thương dạng ăn mòn. Tuy nhiên, điều may mắn là những chiếc đinh chưa đâm thủng thành dạ dày và cũng không rơi xuống đường ruột. Nếu điều này xảy ra, tình trạng bệnh nhân có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

Một chi tiết khiến các bác sĩ chú ý là trong khối dị vật còn có nam châm. Bác sĩ Li cho rằng chính những viên nam châm có thể đã khiến các đồ vật bằng sắt hút vào nhau thay vì phân tán trong đường tiêu hóa. Một số chiếc đinh nằm bên trong cơ thể thậm chí đã có từ tính.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân được cho là hồi phục tốt và tình trạng tương đối ổn định.

Bác sĩ Li Wei cho biết khoa của ông trước đây từng tiếp nhận những bệnh nhân nuốt nhiều loại dị vật khác nhau, từ đinh, dây sắt cho đến bật lửa. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp có tới 180 chiếc đinh trong dạ dày.

Khi Jimu News liên hệ, người nhà bệnh nhân cho biết người đàn ông mắc bệnh tâm thần đã nhiều năm. Tuy nhiên, gia đình cũng không biết vì sao ông lại nuốt nhiều đinh đến vậy. Nguồn tin không công bố bệnh lý cụ thể của bệnh nhân cũng như thời gian những dị vật này đã nằm trong cơ thể.

Bác sĩ cảnh báo không nên chờ dị vật tự đào thải

Từ trường hợp trên, bác sĩ Li Wei cảnh báo không nên chủ quan cho rằng những dị vật nhỏ sau khi bị nuốt vào sẽ tự đi qua đường tiêu hóa và được đào thải ra ngoài.

Đường tiêu hóa có nhiều vị trí hẹp và đoạn uốn cong như tâm vị, môn vị, van hồi - manh tràng hay các đoạn cong sinh lý của đại tràng. Dị vật vì thế có thể mắc lại trên đường di chuyển. Những vật sắc nhọn hoặc nằm trong cơ thể quá lâu có nguy cơ làm trầy xước, xuyên thủng thành thực quản hay ruột, dẫn tới viêm phúc mạc và trong trường hợp nghiêm trọng có thể đ e dọa tính mạng.

Hiệp hội Nội soi Tiêu hóa Hoa Kỳ (ASGE) cũng cảnh báo các vật có đầu nhọn có nguy cơ gây biến chứng trong đường tiêu hóa. Với nam châm, nguy cơ còn đáng chú ý do chúng có thể hút nhau hoặc hút vào những vật kim loại khác qua thành các đoạn ruột, từ đó gây tổn thương nghiêm trọng.

Trường hợp hy hữu tại Vân Nam cho thấy ngay cả khi chưa xảy ra thủng dạ dày hay ruột, việc một lượng lớn dị vật sắc nhọn tồn tại trong cơ thể vẫn có thể gây tổn thương đáng kể và cần được phát hiện, xử trí kịp thời.

Theo Jimu News, Yangcheng Evening News, ASGE