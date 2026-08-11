Có 2 dấu hiệu này, người đàn ông 60 tuổi sốc khi phát hiện mắc 2 loại ung thư

Theo China Times, bác sĩ Trần Bội Ngâm, chuyên gia phẫu thuật miệng - hàm mặt, trợ lý giáo sư tại Đại học Y khoa Trung Sơn (Đài Loan, Trung Quốc), chia sẻ trong thực hành lâm sàng bà từng gặp nhiều trường hợp bệnh nhân mắc đồng thời nhiều loại ung thư nguyên phát.

Điển hình là trường hợp một người đàn ông 60 tuổi không có thói quen hút thuốc, uống rượu hay nhai trầu cau. Người bệnh đến khám vì xuất hiện khối u trong khoang miệng, kèm theo tình trạng đau và chảy máu kéo dài.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm đánh giá giai đoạn bệnh, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư khoang miệng giai đoạn IV. Đáng chú ý, kết quả chụp PET/CT còn phát hiện thêm một khối u ở đại trực tràng dù trước đó người bệnh không nhận thấy bất kỳ triệu chứng bất thường nào liên quan đến đường tiêu hóa.

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Theo bác sĩ Trần Bội Ngâm, trong ung thư học tồn tại hiện tượng được gọi là "hiệu ứng ung thư hóa theo vùng". Điều này có nghĩa là các tế bào tại những cơ quan hoặc mô chịu tác động lâu dài của cùng yếu tố nguy cơ có thể lần lượt phát triển thành các khối u nguyên phát độc lập.

Ở bệnh nhân ung thư khoang miệng, bác sĩ thường đặc biệt lưu ý nguy cơ xuất hiện thêm ung thư thực quản hoặc ung thư phổi do có chung các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, uống rượu hoặc nhai trầu cau.

Ngoài ra, nếu ung thư khoang miệng đã di căn xa, các cơ quan dễ bị ảnh hưởng nhất thường là phổi và gan. Vì vậy, khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ thường tiến hành đánh giá toàn diện, phối hợp với nhiều chuyên khoa để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp với từng loại ung thư và từng giai đoạn bệnh.

Trường hợp người đàn ông phát hiện thêm ung thư đại trực tràng cũng cho thấy việc kiểm tra toàn thân có thể giúp phát hiện những tổn thương mà người bệnh chưa hề có biểu hiện lâm sàng.

Theo bác sĩ Trần Bội Ngâm, để giảm tỉ lệ mắc cũng như tỉ lệ tử vong do ung thư khoang miệng, điều quan trọng không chỉ là từ bỏ các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, uống rượu và nhai trầu cau mà còn phải phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Cũng như các căn bệnh ung thư khác, ở giai đoạn đầu ung thư khoang miệng không có biểu hiện rõ ràng. Người bệnh thường phát hiện ra ung thư khoang miệng khi đã có khối u xâm lấn hoặc ở giai đoạn muộn.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể cảm thấy một số dấu hiệu mơ hồ như:

-Có cảm giác vướng trong miệng

-Tăng tiết nước bọt, có thể có máu trong nước bọt

-Xuất hiện hạt cơm màu trắng hoặc chấm trắng trên lợi hàm, niêm mạc má… với bề mặt gồ ghề, bờ viền không đều và không đau

-Có vết loét, nốt sùi trong khoang miệng

-Vết thương dễ chảy máu thậm chí là những vết thương nhỏ

-Tổn thương không lành sau khi nhổ răng, vết thương dễ chảy máu khi chạm vào, có thể sưng đỏ

-Tổn thương ở niêm mạc khoang miệng khó lành, đỏ và đau rát

-Đau ở khoang miệng không rõ nguyên nhân.

Ở giai đoạn muộn, ung thư khoang miệng có thể có các dấu hiệu như:

-Trong khoang miệng đau nhức, có thể gặp cơn đau dữ dội và lan lên cả tai.

-Gặp khó khăn khi nói và có cảm giác đau khi nói

-Khạc ra đờm lẫn máu, có thể có mùi hôi

-Khi các khối u đã di căn có thể có hạch ở cổ.

Điều trị sớm các tổn thương viêm nhiễm vùng khoang miệng và các bất thường về răng tránh tạo các tổn thương tái đi tái lại do răng sai vị trí gây ra. Ảnh minh họa.

Hiện chưa có những bằng chứng chính xác về nguyên nhân gây ung thư khoang miệng, do vậy chỉ có thể phòng ngừa bằng cách giảm các yếu tố nguy cơ như:

-Nếu gia đình có người mắc ung thư nói chung và ung thư khoang miệng nói riêng, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Bạn cần thăm khám sức khỏe định kỳ hoặc tầm soát ung thư dựa trên tư vấn của bác sĩ.

-Hút thuốc và uống rượu bia thường xuyên làm tăng nguy cơ mắc ưng thư khoang miệng. Do vậy cần hạn chế tối đa việc hút thuốc, uống rượu bia.

-Giữ gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ, đúng cách. Điều trị sớm các tổn thương viêm nhiễm vùng khoang miệng và các bất thường về răng tránh tạo các tổn thương tái đi tái lại do răng sai vị trí gây ra.

-Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều.

-Duy trì lối sống khoa học hoặc bằng cách có chế độ ăn lành mạnh, bổ sung nhiều rau xanh và trái cây vào thực đơn hàng ngày. Đặc biệt là các loại rau củ quả có chứa chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh ung thư. Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng.

(t/h theo Znews, Sức khỏe & Đời sống)