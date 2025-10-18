3 điều người EQ không bao giờ làm

Trong cuộc sống, người có EQ (trí tuệ cảm xúc) cao không hẳn là người giỏi nói lời hay ý đẹp hay luôn tỏ ra hòa đồng. Họ là những người hiểu rõ cảm xúc của bản thân, biết đâu là điều đáng để quan tâm, đâu là việc nên buông bỏ. Chính vì vậy, có ba việc mà người EQ cao thường rất “dị ứng”, bởi họ coi đó là những điều vừa lãng phí thời gian, vừa khiến tâm trí trở nên nặng nề và tiêu cực.

1. Tranh cãi vô nghĩa để hơn thua

Người EQ thấp thường có xu hướng muốn “thắng” trong mọi cuộc tranh luận, còn người EQ cao lại chọn cách “thắng bằng im lặng”. Họ hiểu rằng, trong nhiều trường hợp, cố gắng chứng minh mình đúng chỉ khiến cảm xúc bị kéo xuống và mất năng lượng vô ích. EQ cao đồng nghĩa với việc biết đâu là lúc nên nói, đâu là lúc nên dừng. Với họ, mỗi phút giây dành để đôi co hơn thua chỉ là một cách vô tình để người khác điều khiển cảm xúc của mình. Thay vì sa vào những cuộc tranh cãi không lối thoát, họ chọn cách rút lui nhẹ nhàng, giữ bình tâm và tập trung cho những việc thực sự quan trọng.

Bạn có EQ cao hay thấp?

2. Tò mò và can thiệp vào chuyện người khác

Một trong những biểu hiện dễ nhận thấy của người EQ thấp là hay xen vào chuyện không liên quan đến mình. Người EQ cao thì ngược lại, bởi họ biết giới hạn của bản thân trong các mối quan hệ. Họ hiểu rằng, ai cũng có câu chuyện riêng, có góc khuất không muốn bị chạm tới. Thay vì soi mói, đánh giá hay góp ý khi không được hỏi, người EQ cao chọn cách quan sát tinh tế và tôn trọng ranh giới của người khác. Chính sự tinh tế đó giúp họ luôn được yêu quý và tin tưởng. Họ không cần phải biết hết mọi chuyện, chỉ cần biết điều gì là cần thiết để sống nhẹ nhàng, thanh thản.

3. Than vãn và đổ lỗi

Người EQ cao rất ghét việc than thở. Với họ, than vãn không giúp vấn đề được giải quyết, chỉ khiến bản thân thêm tiêu cực và kéo tụt tinh thần của mọi người xung quanh. Thay vì kêu ca “tại sao lại là tôi?”, họ đặt câu hỏi “mình có thể làm gì tiếp theo?”. Họ hiểu rằng, kiểm soát cảm xúc là cách tốt nhất để kiểm soát cuộc đời. Và việc đổ lỗi cho người khác chỉ khiến mình mất quyền chủ động trong cuộc sống. Bởi vậy, người EQ cao luôn giữ tinh thần tự chịu trách nhiệm nếu sai, họ sửa; nếu thất bại, họ rút kinh nghiệm và tiếp tục đi tiếp.

Điểm chung của ba điều “vô bổ” này chính là chúng khiến con người mất năng lượng và đánh mất sự cân bằng cảm xúc. Người EQ cao không phải sinh ra đã biết kiểm soát tốt như vậy, mà họ rèn luyện qua thời gian, qua việc quan sát bản thân và thế giới xung quanh. Họ hiểu rằng, sống thông minh về cảm xúc không chỉ giúp mình bình yên, mà còn khiến các mối quan hệ trở nên dễ chịu, bền vững hơn.

Cuối cùng, khi bạn nhận ra mình không còn thấy hứng thú với việc tranh cãi, tò mò chuyện người khác hay than thở mỗi khi gặp khó, đó có thể là dấu hiệu cho thấy EQ của bạn đang dần được nâng cấp. Bởi càng trưởng thành, người ta càng chọn giữ bình tĩnh thay vì phản ứng, chọn im lặng thay vì đối đầu, và chọn tập trung vào những điều có thể thay đổi thay vì phí công cho những chuyện vô nghĩa.