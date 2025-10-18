Học sinh tiểu học tả mẹ "uốn éo trên giường" khiến cư dân mạng ngượng chín mặt: Đọc đến đoạn kết thì ai cũng ngã ngửa

Những bài văn miêu tả của học sinh tiểu học luôn mang đến niềm vui bất ngờ cho thầy cô và phụ huynh nhờ sự hồn nhiên và thẳng thắn. Qua lăng kính trong trẻo của các em, những điều quen thuộc hàng ngày bỗng trở nên sinh động, hài hước, đôi khi khiến người lớn phải "ngượng chín mặt".

Chẳng hạn như cách đây không lâu, bài văn tả mẹ của một cậu bé tiểu học đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người không nhịn được cười:

Bài văn có nội dung như sau: "Mẹ em tên là Nga, mẹ em rất chăm chỉ.

Sự chăm chỉ của mẹ em là: Mỗi sáng mẹ em dậy vào lúc 6 giờ 50 phút, nhưng mẹ uốn éo đến tận 7 giờ 50 phút mới bò dậy được khỏi giường. Đồ ăn sáng mẹ để ở trong tủ lạnh từ hôm trước, nhưng đến sáng hôm sau mẹ vẫn không biết ăn cái gì. Em rất thích cắt móng tay, móng chân cho mẹ. Chân mẹ tròn trịa, mũm mĩm, đen thùi lùi nhưng rất đáng yêu. Mỗi ngày mẹ hôn em 100 cái. Nước dãi dính hết vào mặt, em toàn phải lấy áo em lau. Em rất yêu mẹ em".

Bài văn quá ư bá đạo của cậu bé tiểu học

Dưới ngòi bút của cậu bé, hình ảnh người mẹ hiện lên vừa chân thực vừa "bá đạo". Những chi tiết như "mẹ uốn éo đến tận 7 giờ 50 phút mới bò ra khỏi giường" hay "chân mẹ đen thùi lùi" khiến người đọc bật cười vì sự ngây ngô. Nhưng câu kết "Em rất yêu mẹ em" lại làm mọi người tan chảy, cho thấy tình cảm chân thành của cậu bé dành cho mẹ.

Bài văn với giọng văn hồn nhiên, hài hước này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng người mẹ có thể sẽ "ngượng chín mặt" khi đọc bài văn này, thậm chí đùa rằng cậu bé có nguy cơ "ăn đòn" vì quá thật thà. Dù vậy, tất cả đều đồng tình rằng sự đáng yêu và tình yêu của cậu bé dành cho mẹ là điểm sáng của bài văn.

Một số bình luận nổi bật từ dân mạng:

- Tả mẹ "uốn éo" mà vẫn kết bằng câu yêu mẹ, cậu bé này đúng là 10 điểm đáng yêu!

- Đỉnh cao của vừa đấm vừa xoa là đây.

- Đọc mà cười ra nước mắt, mẹ chắc ngượng lắm, nhưng cái câu cuối làm ai cũng thấy ấm lòng.

- Chân thực quá, chắc mẹ đọc xong vừa buồn cười vừa muốn "xử" con trai yêu ngay.

- Cậu nhóc này tả chi tiết ghê, từ chân đen thùi lùi đến nước dãi dính mặt, nhưng yêu mẹ là nhất!

- Bài văn giải trí đỉnh cao, mẹ mà đọc chắc đỏ mặt, nhưng tình cảm của con thì không ai chê được.