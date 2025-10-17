Nam sinh học giỏi vừa tốt nghiệp thì bị ung thư, từ bỏ điều trị, đăng ký hiến xác rồi nói dối bà: "Cháu sắp đi du học"

Cuộc sống là một hành trình đầy bất ngờ, nơi những giấc mơ lớn lao có thể bị cắt ngang bởi những thử thách khắc nghiệt. Trong những khoảnh khắc đối mặt với nghịch cảnh, cách mỗi người lựa chọn sống và ra đi có thể để lại những bài học sâu sắc về ý nghĩa của cuộc đời.

Câu chuyện của Trương Địch - một chàng trai trẻ tài năng người Trung Quốc khi đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo từng gây xôn xao cõi mạng Trung Quốc cách đây 6 năm là một ví dụ như vậy. Chuyện về Trương Địch không chỉ là câu chuyện về sự mất mát mà còn là minh chứng cho lòng nhân ái và ý chí mạnh mẽ, ngay cả khi đứng trước lằn ranh sinh tử.

Trương Địch

Hành trình của một học sinh giỏi

Năm 2018, Trương Địch, một nam sinh vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc và chuẩn bị bước vào thị trường lao động, bất ngờ phát hiện trên cánh tay mình xuất hiện nhiều chấm đỏ nhỏ. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là dị ứng thông thường và tự xử lý, nhưng tình trạng không cải thiện mà ngày càng nghiêm trọng.

Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ hỏi anh bằng vẻ mặt nặng nề: "Đây thực sự là bệnh án của cậu sao? Cậu bị bệnh không hề đơn giản". Kết quả chẩn đoán như sét đánh ngang tai: Trương Địch mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như ngừng trôi trước mắt anh.

Trương Địch vốn là hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt mọi người. Từ nhỏ, anh đã xuất sắc trong học tập, thi đỗ trường trung học trọng điểm của tỉnh, sau đó vào Đại học Đông Bắc và tiếp tục trở thành nghiên cứu sinh tại Đại học Giao thông Thượng Hải - ngôi trường nằm trong top đầu của Trung Quốc. Dù gia đình không khá giả, bố mẹ anh vẫn dốc lòng chu cấp cho anh học hành. Không phụ lòng mong mỏi, Trương Địch luôn nỗ lực và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Suốt những năm đi học, Trương Định đều sở hữu thành tích xuất sắc

Đầu năm 2018, khi các công ty lớn đến trường tuyển dụng, Trương Địch mang theo CV đầy ấn tượng với các giải thưởng, thư giới thiệu từ giáo sư và chứng chỉ tham gia các cuộc thi khác nhau. Tại hội chợ việc làm, anh "lọt vào mắt xanh" của một công ty công nghệ hàng đầu trong nước. Trong buổi phỏng vấn, sự tự tin và kiến thức của anh khiến các nhà tuyển dụng ấn tượng. Dù ban đầu nghĩ mình bị từ chối, Trương Địch bất ngờ nhận được thông báo trúng tuyển. Anh tràn đầy hy vọng, cảm thấy tương lai đang rộng mở, nhưng số phận lại có một cú xoay chuyển nghiệt ngã.

Đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo

Tháng 8 năm 2018, những chấm đỏ trên tay Trương Địch ngày càng nhiều. Kết quả kiểm tra xác nhận anh mắc bệnh bạch cầu cấp tính.

Rời bệnh viện, anh như người mất hồn, tiếng quạ kêu bên đường như vọng theo nỗi đau của anh. Trở về ký túc xá, anh xin nghỉ việc và rơi vào trạng thái trầm lặng. Khi bạn cùng phòng nhận ra sự bất thường và gặng hỏi, anh mới tiết lộ: "Tôi bị bạch cầu, thời gian không còn nhiều nữa" . Bạn bè không tin nổi, nhưng bệnh án đã nói lên sự thật phũ phàng.

Dù vậy, bạn bè không ngừng động viên Trương Địch: "Đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ cùng vượt qua. Y học hiện nay rất tiến bộ, cậu sẽ ổn thôi!" . Họ còn hứa sẽ hỗ trợ về tài chính. Những lời khích lệ ấy giúp Trương Địch lấy lại chút hy vọng và bắt đầu điều trị. Tuy nhiên, chi phí chữa trị bệnh bạch cầu quá lớn, vượt xa khả năng của một nhóm sinh viên mới ra trường.

Bạn bè khuyên anh chia sẻ với gia đình để không phải chịu đựng một mình. Sau thời gian dài im lặng, Trương Địch gọi điện cho mẹ. Nghe giọng mẹ quen thuộc ở đầu dây bên kia, anh nghẹn ngào không nói nên lời. Cuối cùng, anh thú nhận: "Mẹ, con bị bạch cầu" . Mẹ anh sững sờ, nhưng cố kìm nén để an ủi: "Không sao đâu, bố mẹ sẽ đến ngay".

Căn bệnh ung thư quái ác đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chàng trai trẻ

Lựa chọn cuối cùng đầy nhân văn

Phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho bệnh bạch cầu là cấy ghép tủy xương. Không có anh chị em, Trương Địch chỉ có thể trông cậy vào bố mẹ. May mắn thay, bố anh có tủy phù hợp.

Dù tuổi cao và nguy cơ lớn, bố anh vẫn quyết định hiến tủy. Ca phẫu thuật thành công, mang lại hy vọng cho cả gia đình. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cơ thể Trương Địch xuất hiện phản ứng đào thải nghiêm trọng. Cấy ghép tủy là "lá bài cuối cùng" để chữa bệnh, và khi nó thất bại, mọi hy vọng tan biến.

Hiểu rằng việc tiếp tục điều trị sẽ đẩy gia đình vào cảnh nợ nần, Trương Địch quyết định từ bỏ hóa trị. Anh nói với bố mẹ: "Bố mẹ ơi, mình về nhà thôi".

Lời nói ấy khiến mẹ anh bật khóc, không thể chấp nhận sự thật. Trở về quê, anh đến thăm bà nội và nói dối rằng mình sắp đi du học nước ngoài, để bà không phải chịu nỗi đau mất cháu. Anh cũng khẩn cầu gia đình giữ bí mật này.

Trương Địch nói dối bà rằng mình sắp đi du học

Anh cũng thuyết phục bố mẹ để mình đăng ký hiến xác sau khi qua đời

Ở những ngày cuối đời, Trương Địch đưa ra một quyết định cao cả, đó là hiến xác cho y học. Ban đầu, bố mẹ phản đối, muốn con được ra đi trọn vẹn. Nhưng anh nhẹ nhàng thuyết phục: "Con chưa kịp cống hiến cho xã hội, hãy để cơ thể con tiếp tục tỏa sáng theo cách khác".

Cuối cùng, bố mẹ tôn trọng ý nguyện của anh. Ngày 7 tháng 5 năm 2019, Trương Địch qua đời, để lại di nguyện hiến tặng cơ thể, mang lại hy vọng cho những người khác.

Câu chuyện của Trương Địch là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống không chỉ được đo đếm bằng những thành công hay vật chất, mà còn bởi cách chúng ta đối mặt với khó khăn và những giá trị mà ta để lại. Dù đối mặt với nghịch cảnh, mỗi người đều có thể chọn cách sống ý nghĩa, lan tỏa yêu thương và hy vọng.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần dạy con cái không chỉ biết nỗ lực để thành công, mà còn biết trân trọng từng khoảnh khắc và sống với lòng nhân ái. Hãy khuyến khích con cái đối diện với thử thách bằng sự mạnh mẽ, đồng thời truyền cảm hứng để chúng biết rằng, dù cuộc đời ngắn ngủi hay dài lâu, điều quan trọng là sống sao cho đáng sống, để lại dấu ấn tích cực cho thế giới.

Theo Sohu