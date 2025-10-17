Cô giáo gửi bức ảnh chụp 2 đứa trẻ đang ăn đến nhóm phụ huynh, nhiều người tức giận - Hiệu trưởng nói: Chuyện bình thường!

Khi con đến tuổi đi mẫu giáo, cha mẹ tỉ mỉ tìm một ngôi trường thật phù hợp, rồi ngày ngày theo dõi nhóm chat phụ huynh để xem con ở trường thế nào, sợ bỏ lỡ bất cứ thông tin nhỏ nào giáo viên gửi.

Gần đây, tại một trường mẫu giáo Trung Quốc, bỗng nhiên nhóm phụ huynh "dậy sóng" chỉ vì vài bức ảnh cô giáo đăng lên. Chuyện là thế này. Trong ảnh là hai đứa trẻ, một bé trai và một bé gái. Hai người mẹ của các bé làm cùng công ty và lại là bạn thân, vì thế hai đứa nhỏ cũng thân nhau như chị em.

Mỗi ngày, hai người mẹ thường thay nhau đón con. Khi một bên bận làm thêm hay có việc đột xuất, bên kia sẽ giúp đón hộ. Bé gái lớn hơn một tuổi, trông như chị của cậu bé vậy.

Nhìn ảnh là thấy ngay mối quan hệ thân thiết giữa hai đứa nhỏ. Bé trai hơi kén ăn, còn bé gái mỗi khi có món em thích lại chia cho một nửa. Có lúc em trai nghịch ngợm, không chịu ăn, chị sẽ dỗ dành rồi đút cho ăn. Thế là cậu bé ngoan ngoãn nghe lời chị, ăn hết phần cơm.

Cảnh tượng ấy khiến cô giáo vừa buồn cười vừa cảm động, liền chụp lại rồi chia sẻ trong nhóm phụ huynh. Ngay khi bài đăng xuất hiện, nhiều cha mẹ bật cười thích thú, hai đứa trẻ vừa ngoan, vừa biết chia sẻ cho nhau.

Tuy nhiên, cũng có vài phụ huynh tỏ ra lo ngại: "Tại sao lại để các con ăn chung, như vậy không hợp vệ sinh", "Trẻ con dễ lây bệnh cho nhau mà cô còn khuyến khích?". Từ chỗ khen ngợi, câu chuyện lại bất ngờ chuyển hướng tranh luận, khiến nhóm chat "nóng" lên chỉ vì… một bữa cơm của hai đứa trẻ.

Chuyện ồn ào đến nỗi Hiệu trưởng cũng vào nhóm chung lên tiếng. Người này cho rằng: Chuyện trẻ quan tâm nhau là bình thường, đừng vì chút việc nhỏ mà khiến các bên mất hoà khí.

Cha mẹ của hai đứa nhỏ đều giữ thái độ bình tĩnh. Họ cho rằng đây là biểu hiện rất tự nhiên và đáng yêu.

Sự việc tưởng chừng đơn giản ấy lại phản ánh rất rõ một thực tế của thời đại "nuôi con kỹ lưỡng quá mức". Nhiều bậc cha mẹ vì quá lo cho sức khỏe, vệ sinh, an toàn của con mà vô tình quên mất rằng, trẻ cần được sống tự nhiên, được va chạm và học cách quan tâm người khác.

Cô giáo trong câu chuyện chỉ muốn lưu lại một khoảnh khắc đẹp, nơi hai đứa trẻ biết chia sẻ, giúp đỡ nhau mà không toan tính. Ấy vậy mà người lớn lại vội vàng gán cho hành động ấy những ý nghĩa tiêu cực: nào là "mất vệ sinh", "không chuẩn mực", "cô giáo thiếu trách nhiệm". Có lẽ, đôi khi chính người lớn đang khiến thế giới của con trẻ trở nên phức tạp hơn.

Trẻ con vốn hồn nhiên, trong sáng. Nhất là thời nay, phần lớn các bé đều là con một, dễ cảm thấy cô đơn. Việc khuyến khích con giao tiếp, kết bạn với bạn bè cùng tuổi mới là điều giúp trẻ phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khi người lớn học cách nhìn trẻ bằng ánh mắt bao dung, họ sẽ thấy: thế giới này vốn dĩ đã đủ đẹp, chỉ cần ta đừng quá nghiêm khắc với sự hồn nhiên của con.